最新の市場動向と開発に関する広範な気管支拡張薬市場の報道

Data Bridge Market Researchは、2022年から2029年の予測期間における世界の気管支拡張薬市場の成長率を分析しています。世界の気管支拡張薬市場の予想 CAGR は、前述の予測期間中に約 5.50% になる傾向があります。市場は 2021 年に 323 億米ドルと評価され、2029 年までに 495 億 7000 万米ドルに達する見込みです。データブリッジ市場調査チームによる詳細な専門家による分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、規制の枠組みも含まれています。

Bayer AG (ドイツ)、Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (イスラエル)、Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (インド)、Hikma Pharmaceutical PLC (米国)、Amneal Pharmaceuticals LLC. (英国)、Aurobindo Pharma (インド)、Johnsons & Johnsons Services Pvt Ltd (米国)、GSK Plc (米国)、Thermo Fisher Scientific (米国)、Siemens (ドイツ)

気管支拡張薬は、気管支の筋肉を弛緩させることにより、肺の気管支の気道を開くか拡張する薬剤です。気管支拡張剤は、肺からの粘液を減らすためにも使用されます。それらは、慢性呼吸器疾患に苦しむ患者にネブライザーを介して投与されます。

