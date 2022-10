木材およびラミネート フローリング市場は、2028 年までに 1,025 億 4000 万米ドルに達する可能性があります | サイズ、シェア、トレンド

木材およびラミネート フローリング市場は、2021 年から 2028 年までの予測期間中に 1,025 億 4000 万米ドルと評価され、5.40% の割合で成長すると推定されています成長する商業および住宅建設活動は、ブチルゴム市場の成長を促進する重要な要因です。

ウッドフロアとラミネートフロアは、建物の表面を覆うために使用されるフローリング方法です。ラミネートフローリングは、ラミネートプロセスと統合された多層人工床製品です。木や石のように見え、透明な保護層の下に写真デカールの層があり、内側の層はメラミン樹脂とファイバーボード素材でできています。

家庭とビジネスの両方での改修活動、スペースの増加は市場の成長を促進する重要な要因であり、デジタル印刷された形式のラミネートフローリングの入手可能性の増加、複数の色オプションとサイズ、およびカスタマイズ、可処分所得の増加、住宅の近代化への傾向の増加、費用対効果が高くメンテナンスの少ない製品の人気、木製フローリングへの嗜好の高まり、先進国と発展途上国の両方での工業化と都市化の増加、ライフスタイルの変化、技術の進歩が、木製およびラミネート フローリング市場の主要な要因となっています。さらに、進行中の研究開発活動と近代化の増加により、2020年から2027年の予測期間中に、木材およびラミネートフローリング市場に新たな機会がさらに創出されます。

しかし、高く変動するコストや原材料 は 、ビジネスの成長をさらに困難にする制約の 1 つです。 前述の予測期間中の木材およびラミネート フローリング市場。

競争力のある景観と木材およびラミネートフローリングの市場シェア分析

木材およびラミネートフローリング市場の競争状況は、競合他社に関する詳細な情報を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、R&D 投資、新しい市場計画、グローバル プレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。上記のデータポイントは、木材およびラミネートフローリング市場への同社の焦点に関連してのみ提供されています.

ウッドおよびラミネートフローリング市場レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、Mohawk Industries、Shaw Industries Group、Inc.、CLASSEN、Tarkett USA & Canada、Power Dekor、AFI Licensing LLC、Kastamonu Entegre、Krono Original.、Formica Group、Nature- Flooring です。 , Samling Group of Companies, Mannington Mills, Inc., EGGER Group, SWISS KRONO AG, ALSAPAN Siège social, Der International Flooring Co., Ltd, KAINDL FLOORING GMBH, MeisterWerke Schulte GmbH, Hamberger Industriewerke GmbH., ROBINA FLOORING SDN. BHD他の国内外のプレーヤー。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで利用できます。DBMR アナリストは競争優位性を理解し、各競合他社の競争分析を個別に提供します。

この木材およびラミネートフローリング市場レポートでは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内および地元の市場プレーヤーの影響について詳しく説明し、新たな収益セグメント、変化する市場規制における機会を分析します。戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場技術革新。木材およびラミネート フローリング市場の詳細については、Data Bridge Market Research に お問い合わせください。

ウッドフローリングとラミネートフローリングの市場範囲と市場規模

木材およびラミネート フローリング市場は、製品、用途、および種類に基づいて分割されています。異なる市場セグメント間の成長は、市場全体で普及すると予想されるさまざまな成長要因についての知識を得るのに役立ち、さまざまな戦略を開発して、コア アプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます。

製品 に基づいて 、木材およびラミネート フローリング市場は、木材およびラミネート フローリングに分割されます。ウッドフロアはさらにレッドオーク、ホワイトオーク、メープルに分類されます。

アプリケーション に基づいて 、木材およびラミネート フローリング市場は、住宅用、商業用、および工業用に分割されます。

木材およびラミネート フローリング市場は、タイプに基づいて、デッキ フロア、ソリッド ウッド フロア、エンジニア リング フロアにも分類されます。 木材およびラミネート フローリング市場 の国別分析

木材およびラミネート フローリング市場を分析し、市場規模、国別、製品別、用途別、および上記の種類別の数量情報を提供します。

木材およびラミネートフローリング市場レポートの対象国は、北米、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ、中国、日本、インドです。 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC) アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、イスラエル、エジプト、南アフリカ、その他の中東アフリカ ( MEA) を中東およびアフリカ (MEA) として、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部として南アメリカの残りの部分を指します。

アジア太平洋地域は、増加する人口、成長するインフラストラクチャ開発と急速な都市化、収入レベルの上昇、地域での住宅改善支出の増加に対応する住宅および商業ビルの建設の増加により、木材およびラミネート フローリング市場を支配しています。高品質の丸太の供給の増加と有名なメーカーの増加、およびこの地域の商業建設への投資の増加により、木材およびラミネートフローリング市場の成長が見られる地域。米国では、費用対効果が高くメンテナンスの少ない製品の人気と、この地域での製品の利点に対する消費者の意識の高まりにより、木材およびラミネート フローリング製品に対する大きな需要が引き続き見られると予想されます。

木材およびラミネートフローリング市場レポートの国セグメントは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。消費量、生産場所と量、輸出入分析、価格動向分析、原材料コスト、下流および上流のバリュー チェーン分析などのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される重要な指標の一部です。さらに、国別データの予測分析を提供する際には、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模なまたはほとんどない競争による課題、国内の関税と貿易ルートの影響も考慮されます。

