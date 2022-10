木炭市場の業界規模、シェア、最近の傾向、成長、開発、収益、および2022年から2029年までの予測で急速に成長している業界

市場の定義

木炭 は、 木材などの植物材料から生成される人工の黒色 炭素残渣製品です。このプロセスは、酸素の存在下で揮発性成分と水分成分を除去するために行われます。娯楽用の料理や金属製造、建築と建設、ヘルスケア、工業用ろ過、医薬品用途での製品需要の増加により 、世界の木炭市場は予測期間にわたって大幅に発展します。娯楽料理では、木炭を石炭の代わりに使用できます。さらに、レストランでのバーベキュー料理の人気の高まりにより、木炭の需要が高まる可能性があります。

市場分析と規模

Data Bridge Market Research は、木炭市場が予測期間中に 2.7% の CAGR で、2029 年までに 69 億 4,621 万米ドルの価値に達すると予想されていると分析しています。木炭市場レポートでは、価格分析、特許分析、技術の進歩についても詳しく説明しています。

市場調査は、SWOT分析の助けを借りて、木炭市場の市場ドライバーと制約の詳細を、予測期間中の需要に与える影響とともに提供します。ライバルのマーケティング戦略から動機付けを達成することで、企業は独創的なアイデアを設定し、販売目標を打ち立てることができ、それによって競合他社よりも競争上の優位性を達成することができます. この市場分析レポートは、市場の現状に関する専門的な詳細な調査です。詳細な情報は、クライアントが効率的なビジネス上の意思決定を行うのに役立つと考えられており、Charcoal レポートも同じことを提供します。

競争環境と木炭市場シェア分析

木炭市場の競争状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供された上記のデータポイントは、木炭市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

木炭市場で活動している主要なプレーヤーには、Plantar、Rancher Charcoal、E & C Charcoal、Jumbo Charcoal (Pty) Ltd.、Sagar Charcoal and Firewood Depot、Subur Tiasa Holdings Berhad、Etosha、The Clorox Company、Fire & Flavor などがあります。 Timber Charcoal Company LLC, FogoCharcoal.com, NamCo Charcoal and Timber Products, Namchar , Mesjaya Sdn Bhd, Cook In Wood, maurobera.com, Royal Oak Enterprises, LLC., Duraflame, Inc.

木炭市場へのCOVID-19後の影響

COVID-19 は木炭市場に大きな影響を与えました。ほぼすべての国が、必需品の生産を扱う施設を除くすべての生産施設の閉鎖を選択したからです。

COVID-19 パンデミックは、木炭市場にある程度の悪影響を及ぼしています。そのため、木炭市場に関連するセクターの活動量が少ないため、市場は2019年と比較して前年比の推定成長率が低くなりました。ただし、COVID-19 の後に市場が開かれた後、成長は高く、バーベキュー食品の需要が高まるため、この分野でかなりの成長が見込まれます。そして、この要因は、市場の全体的な成長を促進するとさらに予想されます。

メーカーは、COVID-19 後の回復に向けてさまざまな戦略的決定を行っています。プレーヤーは、木炭に関連する技術を改善するために、複数の研究開発活動を行っています。これにより、企業は高度な技術を市場に投入します。さらに、電気自動車の使用に関する政府のイニシアチブが市場の成長につながっています。

最近の開発

2022 年 3 月、The Clorox Company の子会社である Kingsford Products Company は、特徴的なフレーバー チャコールと広葉樹ペレットの新しい製品ラインを立ち上げました。この製品発売の主な目的は、さまざまな味と香りでグリル体験を向上させることです。これにより、会社の製品ポートフォリオが改善されます

世界の木炭市場の範囲

木炭市場は、製品と用途に基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立つ貴重な市場概要と市場洞察をユーザーに提供するのに役立ちます.

製品

塊炭

練炭

国産炭

砂糖炭

その他

製品に基づいて、世界の木炭市場は塊状の木炭、木炭ブリケット、日本の木炭、砂糖の木炭などに分割されます。

応用

野外活動

レストラン事業

冶金燃料

工業用燃料

濾過

その他

アプリケーションに基づいて、世界の木炭市場は、アウトドア活動、レストラン事業、冶金燃料、工業用燃料、ろ過などに分割されています。



木炭市場の地理的評価は次のとおりです。

北米(米国、カナダ、北米諸国、メキシコ)、

ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア)、

アジア太平洋(中国、日本、韓国、アジアの国、インド、東南アジア)、

南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア共和国など)、

中東およびアフリカ (サウジアラビア半島、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ)

