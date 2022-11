板ガラス市場: 2028 年までの世界的な産業の成長、分析、サイズおよび予測

板ガラス 市場は、2021年から2028年までの予測期間中に市場の成長を遂げると予想されています。Data Bridge Market Research の分析によると、市場は 2021 年から 2028 年の予測期間中に 7.3% の CAGR で成長しており、2028 年までに 181,456,345.84 米ドルに達すると予想されています。法律や規制の影響、安全性、省エネ、騒音低減などの面で、板ガラスの開発は最大化されています。

板ガラスは、溶けたガラスを金属板の上に板状に広げたものです。ガラスには板ガラス、板ガラスとも呼ばれる板紙があります。板ガラスは、ドア、窓、自動車用ガラス、鏡、ソーラー パネルなどに広く使用されています。自動車や建築の分野で使用するために製造後に曲げられることもあり、これも板ガラスの現代的な用途と考えられています。

歪みのないビューを提供する特性により、商業建設業界で強化された製品の需要が高まっているため、板ガラス市場の成長が促進されています。多層板ガラスは強度を提供し、スマートフォン向けの極薄ガラスの使用を強化します。自動車のアフターマーケットにおける費用対効果の高い板ガラス製品に対する需要の高まりは、市場の成長を促進することが知られています。

ただし、先進国での電気自動車の需要の増加により、この地域での板ガラスの生産が減少し、板ガラス市場の成長が抑制される可能性があります。板ガラス市場に影響を与える可能性のあるその他の主要な制約要因は 、原材料価格の変動ですが、交通事故の増加により、板ガラスの使用を最小限に抑えることができます。今日、パンデミック後の建設業界のプロジェクトの再開と改修における板ガラスの使用の増加は、板ガラス 市場の成長の原動力として機能します。

競争環境と板ガラス市場シェア分析

フラットガラス市場の競争状況は、競合他社の詳細な情報を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバル プレゼンス、生産拠点と施設、会社の強みと弱み、製品の発売、製品のパイロット パイプライン、製品の承認、特許、製品の幅、アプリケーションが含まれます。利点、テクノロジーのライフライン曲線。上記のデータポイントは、世界の板ガラス市場に対する同社の焦点にのみ関連しています。

レポートで取り上げられている主要企業は、サンゴバン、ショット AG、フェニシア、カーディナル ガラス インダストリーズ、台湾ガラス インダストリーズ、GUARDIAN GLASS LLC.、日本板硝子株式会社、AGC Inc.、Zibo Yuru Glass Company、Kibing Group、Swift Glass、青島です。 Ruixi Industrial Co., Ltd., Vitro, China Glass Holdings Co., Ltd., Zhonggui Glass Technology Co., Ltd., Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd., Special Glass Products, Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd. . (CSG HOLDING CO.,LTD. の子会社)、Central Glass Co. Ltd、Şişecam およびその他の国内外の企業。DBMR アナリストは競争優位性を理解し、各競合他社の競争分析を個別に提供します。

このフラットガラス市場レポートでは、市場シェア、新しい開発と製品パイプライン分析、国内および地元の市場プレーヤーの影響、新興収益セグメントにおける機会の分析、市場規制の変化、製品承認、戦略的決定、製品発売、地理的拡大と市場について詳しく説明しています技術革新。分析と市場シナリオを理解するには、アナリストのプロファイルについてお問い合わせください。当社のチームが、収益に影響を与えるソリューションを作成して、目的の目標を達成できるよう支援します。

世界の板ガラス市場の範囲と市場規模

世界の 板ガラス市場は、種類、機能、製品、用途に基づいて 4 つの注目すべきセグメントに分けられます。セグメント間の成長は、セグメントの成長と戦略を分析して市場にアプローチし、コア アプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます。

タイプに基づいて、世界の板ガラス市場は、フロート ガラス、ウルトラ クリア ガラス、透明ガラス、鋳造ガラス、着色ガラス、ワイヤード ガラス、特殊板ガラス、パターンまたはテクスチャ ガラス、吹き板ガラスなどに分割されます。2021年には、軽量で持ち運びが容易な製品に対する需要の増加により、フロートガラスが板ガラス市場を支配し、世界のフロートガラスの需要を牽引すると予想されています。

機能に基づいて、世界の板ガラス市場は、UV フィルター ガラス、断熱ガラス、安全ガラス、遮音ガラス、セルフ クリーニング ガラス、イオン交換ガラスなどに分割されます。 UV フィルター ガラス セグメントは、さまざまな用途で需要が高まっている太陽の有害な 紫外線を 99% 遮断する優れた特性により、2021 年までにフラット ガラス市場を支配すると予想され ます。

製品に基づいて、世界の板ガラス市場はコーティングされたものとコーティングされていないものに分割されます。コーティングされたガラス市場は、2021 年までに板ガラス市場を支配すると予想されます。これは、高輻射熱を低減する製品の需要が増加し、それによってその用途が最大化されるためです。

アプリケーションに基づいて、世界の板ガラス市場は、建設、自動車、航空宇宙、電化製品、 ソーラー 、家具などに分割されます。2021年には、外装ガラス材料の需要が増加しているため、建築および建設部門が板ガラス市場を支配すると予想されています。 板ガラス市場の国レベル分析 板ガラス市場は分析され、前述のように、国、種類、機能、製品、およびアプリケーションごとに市場規模の情報が提供されます。 板ガラス市場レポートでカバーされている国は、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペイン、ロシア、トルコ、スイス、ベルギー、オランダ、オーストリア、ヨーロッパのその他の地域、日本、中国、韓国です。 、インド、オーストラリア、シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域、ブラジル、アルゼンチン、その他の南アメリカ、南アフリカ、エジプト、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イスラエル、中東およびアフリカのその他の地域。 アジア太平洋地域は、この地域の人口が多いため、板ガラス市場を支配すると予想されます。さらに、アジア太平洋地域は、耐久性の高い天然物に対する需要の増加により、2021 年から 2028 年までの予測期間中に最高の成長率で成長すると予想されます。 アジア太平洋地域は板ガラス市場を支配しており、中国と同様に、フロート ガラスの生産と消費が増加しています。中国は、フロート ガラス製品の生産が容易なため、アジア太平洋市場の成長をリードしています。ヨーロッパ地域では、ドイツが地域の自動車産業からの板ガラスの需要の増加により支配的であり、米国は低電子ガラス製品の需要の増加により北米市場を支配しています。

