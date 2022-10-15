植物蛋白市场蓄势待发，迎接未来趋势、巨大机遇和未来发展预测

最新发布的全球植物蛋白市场研究报告提供了对主要和新兴参与者的详细评估，包括公司简介、产品/服务产品、市场价格和销售收入，以更好地估计市场规模。这份全球植物蛋白市场报告由精通不同语言的多语种研究人员团队生成，因此在国际范围内进行市场研究。客户可以在使用或应用此植物蛋白报告以促进业务增长的同时，体验最佳行业洞察力、实用解决方案、人才解决方案和最新技术的完美结合。研究方法的透明度以及对优秀工具和技术的使用使这份植物蛋白市场研究报告成为一份出色的报告。

市场分析与概述：全球植物蛋白市场

在 2021 年至 2028 年的预测期内，植物蛋白市场预计将以 10.2% 的增长率增长。植物蛋白提取技术创新的增加将成为植物蛋白市场增长的驱动因素。

除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察之外，数据桥市场团队研究策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、价格分析、生产消费分析、专利分析和消费者行为。

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市场分析及规模：

蛋白质是由通过肽键连接的氨基酸组成的聚合物链。在消化过程中，蛋白质在胃中分解，通过蛋白酶和盐酸作用形成更小的多肽链。这种进化对于人体无法生物合成的重要氨基酸的消耗至关重要。大量的植物性食物，除了菠菜、大豆和藜麦外，一些重要氨基酸的含量通常较低，但可以通过饮食中以全蔬菜为基础的食物集合来实现。

由于对 食品和饮料 商品（例如烘焙食品、肉类替代品、谷物、零食和营养添加剂）的需求增加、倾向于清洁饮食、健康问题增加和环境问题，以及动物福利等。例如，植物蛋白运营商的营销努力以及社交媒体的兴起及其对客户的影响进一步促进了这种增长。此外，与大豆和小麦等质地植物蛋白来源相关的过敏症正在进一步减缓植物蛋白市场的增长。COVID-19 大流行进一步对植物蛋白市场产生了严重影响。随着客户对大流行对肉类生产影响的认识提高，客户开始转而采用蔬菜替代品。

由于全球素食主义的增加，植物蛋白市场的成员机会很多。现代一代客户比以往任何时候都更加意识到非素食饮食给世界带来的负面影响，并且正在朝着更可持续的素食/纯素食饮食迈进。然而，加工纹理植物蛋白提取的复杂性是植物蛋白行业面临的主要挑战之一。此外，对大豆和小麦等过敏，再加上大豆和小麦等人造植物蛋白来源，进一步阻碍了植物蛋白市场的增长。此外，为了满足对多种植物蛋白来源日益增长的需求，农民经常种植转基因 (GM) 作物，

全球植物蛋白市场的一些主要参与者：ADM；杜邦；欧米茄蛋白质协会；罗盖特兄弟；公理食品公司；哥兰比亚PLC；曼尼托巴收获大麻食品；成长自然，有限责任公司；雀巢；安利公司；雀巢；琼斯-汉密尔顿公司；味之素株式会社；Koninklijke DSM SA；泰莱公司；奇华顿；; 克里。道本食品工业株式会社 ; 戴安娜集团和曼尼德拉集团。

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报告承认的回应：

预测期内的市场规模和增长率

“植物蛋白市场”的主要市场驱动力

抑制“植物蛋白市场”市场增长的主要市场趋势

市场增长的挑战

“植物蛋白”市场的主要供应商

详细的 SWOT 分析

全球“植物蛋白市场”市场现有供应商面临的机遇和威胁

影响跨地理区域市场的趋势因素

以关键供应商为重点的战略举措

五大区域市场PEST分析

主要市场趋势：

全球植物蛋白市场的国家层面分析

分析植物蛋白市场并按国家、来源、类型、形式和应用提供市场规模、数量信息。

植物蛋白市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、北美、德国、瑞典、波兰、丹麦、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯、欧洲其他地区欧洲、 中国、 日本、 印度、韩国、新西兰、越南、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、巴西、阿根廷、南美洲其他地区作为南美洲的一部分，阿拉伯联合酋长国国家、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔、科威特、南非、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分。

亚太地区主导植物蛋白市场，因为该地区对纯素食品的需求不断增长。

植物蛋白市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点下游和上游是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

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全球植物蛋白市场范围和市场规模

植物蛋白市场根据来源、类型、形式和应用进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据来源，植物蛋白市场分为大豆、小麦和豌豆。

根据类型，植物蛋白市场分为分离物、浓缩物和质地。

根据形式，植物蛋白市场分为干蛋白和液体蛋白。

根据应用，植物蛋白市场分为食品和动物饲料。

报告的主要好处：

本研究介绍了全球植物蛋白行业的分析代表以及当前趋势和未来估计，以确定即将进行的投资。

该报告提供了与关键驱动因素、限制因素和机遇相关的信息，以及对全球植物蛋白市场份额的详细分析。

当前市场从 2022 年到 2029 年进行了定量分析，以突出全球植物蛋白市场的增长情景。

波特的五力分析说明了市场中买家和供应商的力量。

该报告根据竞争强度以及未来几年竞争将如何形成，对全球植物蛋白市场进行了详细分析。

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