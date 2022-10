検査室情報管理システム (LIMS) の市場規模: アプリケーション、業界シェア、収益、キー プレーヤー、CAGR、2029 年までの需要と売上予測

世界の 検査室情報管理システム (LIMS)市場 は、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅に成長すると予想されます。バイオテクノロジーにおける迅速な意思決定プロセスに対する要求の高まりは、市場の成長を大幅に後押しすると予想されます。

検査情報管理システム (LIMS) ソフトウェアは、サンプルと 関連データの効率的な管理を支援します 。LIMS の助けを借りて、ラボは機器を統合し、サンプルを管理し、 ワークフローを自動化できます 。LIMS ソフトウェアは ゲノミクスでも使用されています モダン 。最新のゲノミクスによって生成された前例のない量のデータは、LIMS ソフトウェアを使用して簡単に管理できます。臨床医や研究者が検査室の運用を改善し、検査室でのサンプル数を増やしているため、LIMS ソフトウェアの需要が高まっており、市場の成長にある程度貢献しています。

ラボ情報管理システム (LIMS) 市場の サンプル レポートを PDF 形式で入手 する – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-laboratory-information-management-systems-market&kishor

このラボ情報管理システム (LIMS) 市場の主なプレーヤー は次のとおりです。

マッケソンコーポレーション

アボット

シーメンス SA

ローパーテクノロジーズ株式会社

IBMコーポレーション

パーキンエルマー社

イルミナ株式会社

島津製作所

実験項目

ラボ

ITソリューションズ株式会社

アガラム テクノロジーズ Pvt Ltd

CloudLIMS コム

クリニシスグループ

サンクエスト情報システムズ株式会社

サーモフィッシャーサイエンティフィック社

ノバテックインターナショナル

プロミアムLLC

臨床検査情報管理システム(LIMS)の市場範囲と市場規模

グローバルな検査情報管理システム (LIMS) 市場は、コンポーネント、製品タイプ、配送、業界タイプ、および流通チャネルに基づく 5 つの注目すべきセグメントに分割されています。セグメント間の成長は、成長のニッチと戦略を分析して市場にアプローチし、主なアプリケーション分野とターゲット市場間の違いを判断するのに役立ちます。

コンポーネントに基づいて、グローバルな検査情報管理システム (LIMS) 市場は、サービスとソフトウェアに分割されます。2022 年には、すぐに使用するため、または将来の研究のために科学データを取得、移行、処理、解釈するサービス セグメントが市場を支配すると予想されます。

製品タイプに基づいて、世界の検査室情報管理システム (LIMS) 市場は、業界固有とボードベースに分割されます。2022 年には、ボードベースのセグメントが市場を支配すると予想されます。これは、データを安全かつ瞬時に収集し、どこからでもどのデバイスでも共有できるためです。

配信に基づいて、世界の検査室情報管理システム (LIMS) 市場は、オンプレミス、クラウドベース、およびリモートでホストされるように分割されます。2022年には、研究開発部門でワークフローとデータの複雑さを統合する需要が高まっているため、クラウドベースのセグメントが市場を支配すると予想されます。

On the basis of industry type, the global laboratory information management systems (LIMS) market is segmented into life science industry, chemical/energy, food and beverage and agriculture industries, diagnostics/medical device, contract research organizations/contract manufacturing organizations (CRO/CMO), and others. In 2022, life science industry segment is expected to dominate the market as the industry involves research, manufacturing of pharmaceuticals, medical devices, and many others as it helps in managing and analyzing data efficiently in the research laboratory.

On the basis of distribution channel, the global laboratory information management systems (LIMS) market is segmented into direct tenders and retail sales. In 2022, direct tenders segment is expected to dominate the market as it guarantees payment and creates a sustainable business by ensuring a specific amount of sales for the company.

To Gain More Insights into the Laboratory Information Management Systems (LIMS) Market Analysis, Browse Summary of the Research Report@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laboratory-information-management-systems-market?kishor

Laboratory Information Management Systems (LIMS) Market Country Level Analysis

検査情報管理システム (LIMS) 市場を分析し、市場規模の情報を国、コンポーネント、製品タイプ、配送、業界タイプ、流通チャネル別に提供します。

検査情報管理システム (LIMS) 市場レポートでカバーされている国は、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、スイス、オランダ、ロシア、トルコ、ベルギー、その他のヨーロッパ、日本、中国、南です。韓国、インド、オーストラリア、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域、南アフリカ、イスラエル、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エジプト、その他の中東およびアフリカ、ブラジル、アルゼンチン、その他の南部アメリカ。

米国は、コンピューター サイエンスの研究開発のための最先端のインフラストラクチャと、ゲノム研究に対する需要の高まりにより、北米地域を支配しています。ドイツ政府のデータ保護規制が製薬業界に組み込まれた IT エグゼクティブの需要を促進しているため、ドイツはヨーロッパ地域を支配しています。中国は、国内の医療システム全体でデータを共有できるようにするために、国内での電子記録システムの採用がますます重視されているため、アジア太平洋地域を支配しています。

ラボ情報管理システム (LIMS) 市場 の完全な TOC を閲覧する – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-laboratory-information-management-systems-market&kishor

競合状況と検査情報管理システム (LIMS) の市場シェア分析

ラボ情報管理システム (LIMS) 市場の競合状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、生産拠点と施設、会社の強みと弱み、製品の発売、製品のテスト パイプライン、製品の承認、特許、製品の幅と範囲が含まれます。 、アプリケーションの優位性とテクノロジーのライフライン曲線。上記のデータ ポイントは、研究所情報管理システム (LIMS) 市場に関する会社のガイダンスにのみ関連しています。

グローバルな検査情報管理システム (LIMS) 市場で活動している主要なプレーヤーには、Thermo Fisher Scientific Inc.、PerkinElmer Inc.、Autoscribe Informatics、Shimadzu Corporation、Novatek International、Benchling、Agaram Technologies Pvt Ltd、Agilent Technologies, Inc.、 LabWare、STARLIMS Corporation、IBM Corporation、Roper Technologies, Inc.、Eusoft Ltd.、Illumina, Inc.、McKesson Corporation、Infors AG、Siemens、Zoho Corporation Pvt. Ltd.、LabVantage Solutions Inc.、CloudLIMS.com などがあります。

世界中の企業によって多数の契約と合意が開始されており、これらもラボ情報管理システム (LIMS) 市場を加速させています。

例えば、

2021 年 3 月、PerkinElmer, Inc. は Singals コンピューティング プラットフォームを拡張し、ライフ サイエンス コミュニティのソフトウェア会社である Insightful Science と協力して、生物学的創薬スペースの機能を構築しました。これにより、同社は製品ポートフォリオを拡大し、新しい消費者にリーチするためのプラットフォームを開発することができます。

2020 年 9 月、Roper Technologies, Inc. は、大手 SaaS ソリューション プロバイダーである Vertafore の買収を発表しました。この買収により、同社は SaaS ソリューションよりも製品を改善することができました。したがって、顧客は最先端の技術を備えたさまざまなソリューションを提供でき、製品ポートフォリオも多様化します。

ベスト・ヘルスケア・レポート:

世界の遠隔放射線市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測

アジア太平洋地域のテル ヨーロッパCBD オイル市場- 業界の動向と 2029 年までの予測

世界のモバイル心臓テレメトリー (MCAT) 市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測

中東およびアフリカのモバイル心臓テレメトリー (MCT) 市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測

北米のモバイル心臓テレメトリー (MCT) 市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測

Data Bridge Market Research, Private Ltd について

Data Bridge Market Research Pvt Ltd は、インドとカナダにオフィスを持つ多国籍経営コンサルティング会社です。比類のないレベルの持続可能性と高度なアプローチを備えた、革新的でネオテリックな市場分析およびコンサルティング会社として。私たちは、最高の消費者インサイトを明らかにし、ビジネスが市場で成功するための有用なインサイトを育成することに取り組んでいます。

データ ブリッジ マーケット リサーチは、2015 年にプネーで考案され、組み込まれた純粋な知恵と実践の結果です。同社は、クラス最高の分析を提供しながら市場全体をカバーする意図を持つ従業員がはるかに少ない健康部門から誕生しました。. その後、同社は部門を拡大し、2018 年にグルグラムに新しいオフィスを開設して事業範囲を拡大しました。そこでは、優秀な人材のチームが会社の成長のために手を結びます。「ウイルスが世界的にすべてを遅らせたCOVID-19の困難な時期でさえ、Data Bridge Market Researchの専任チームは24時間体制で働き、顧客に品質とサポートを提供しました。これは、私たちのスリーブの卓越性の証でもあります. »

連絡先 :

データブリッジの市場調査

米国: +1 888 387 2818

英国: +44 208 089 1725

香港 : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com