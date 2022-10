検査情報システム (LIS) 市場の概要、成長分析、シェア、規模、傾向、機会

今日の企業は、この急速に変化する市場で成功するために、革新的で最先端のソリューションを常に必要としています。 グローバル検査情報システム (LIS) 市場に関するドキュメントは、優れた包括的なものであり、専門家に検査情報システム (LIS) 市場と業界のさまざまな側面を提供します。 このレポートの主な分野には、市場定義、市場セグメンテーション、競合分析、および調査方法が含まれます。 さらに、企業が特定の製品に対する消費者の変化するニーズ、好み、態度、嗜好を理解することは非常に重要であるため、この市場レポートはこれらすべてを確認しています。 説得力のある検査室情報システム (LIS) 市場調査レポートは、クライアントのニーズに合わせて調整するのが最適です。

Data Bridge Market Research によると、臨床検査情報システム (LIS) 市場は 2021 年に 18.5 億米ドルと評価され、2029 年までに 34.2 億米ドルに達し、通年の CAGR は 8.0% と予測されています。予測期間は2022年から2029年です。市場価値、成長率、セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察とともに、データブリッジ市場調査チームが編成する市場レポートには、専門知識、患者疫学、パイプラインが含まれます. 分析、価格分析、規制の枠組み。

市場概況:-

LIS (Laboratory Information System) は、さまざまな検査室向けに作成された、検査室の活動の自動化と検査室情報の分類と管理を支援するソフトウェア サービスです。 このプログラムは、データを整理して運用効率と有効性を向上させるのに役立ちます。

臨床検査情報システム (LIS) 市場は、主にこれらの製品の優れた機能 (生産性の向上、診断ミスの減少、高品質で正確な診断など) によって牽引され、顧客満足度を高めています。 検査室情報システム市場は、さまざまな患者インターフェースでデータをリアルタイムで管理、保存、取得できるデジタル プラットフォームに対する需要の高まりによっても牽引されています。

検査情報システム (LIS) 市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

Thermo Fisher Scientific (米国)、LabWare (米国)、LabVantage Solutions Inc. (米国)、Abbott (米国)、Core Informatics (米国)、LabLynx LIMS (システム情報管理) (米国米国)、Labworks (米国)、 Computer Solutions and Inc. (米国)、Autoscribe Informatics (英国)、Illumina, Inc. (米国)、Siemens (ドイツ)、Accelerated Technology Laboratories, Inc. (米国)、Orchard Software Corporation (米国)、Cerner Corporation (米国)、Soft Computer Consultants, Inc. (米国)、Sunquest Information Systems Inc. (米国)、McKesson Corporation (米国)

研究に投資することで、以下にアクセスできます。

臨床検査情報システム (LIS) 市場 [グローバル – 地域別]

地域レベルでの区分 [北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ]

国別市場規模[市場シェア上位国]

主要プレーヤーの市場シェアと収益/売上高

市場動向:新興技術・新興製品・企業、PESTEL分析、SWOT分析、ポーターの5つの力など

市場規模)

アプリケーション/垂直産業別の市場規模

市場予測・予測

このレポートは、次の指標に関する情報を提供します。

市場への浸透: 主要な検査情報システム (LIS) 市場プレーヤーの包括的な製品ポートフォリオ情報。

製品開発/革新: 今後の技術、研究開発活動、および市場での製品発売に関する詳細。

競争力評価: 主要な市場プレーヤーの市場戦略、地域、および業界セクターの詳細な評価。

市場開発: 新興市場に関する包括的な情報。 このレポートは、地域のさまざまなセグメントの市場を分析します。

市場の多様化 – ラボ情報システム (LIS) 市場における新製品、バージン エリア、最近の開発、および投資に関する包括的な情報。

カタログ: 検査情報システム (LIS) 市場

1.はじめに

2つの市場セグメント

3 要旨

4 詳細ビュー

5 市場概要

6製品タイプ別検査情報システム(LIS)市場

7タイプ別の検査情報システム(LIS)市場

8タイプ別の検査情報システム(LIS)市場

9 臨床検査情報システム (LIS) 市場,モード別

10エンドユーザー別検査情報システム(LIS)市場

12 地理による検査情報システム (LIS) 市場、

12 臨床検査情報システム (LIS) 市場、企業の展望

13 SWOT分析

14の会社概要

