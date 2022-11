検査情報管理システム (LIMS) 市場は成長し、2029 年までに 9.3% という驚くべき CAGR を示す

検査室情報管理システム (LIMS)の国際市場調査レポート ビジネスを成長させるために、多くの点で非常に影響力があることが証明されています。この市場文書は、全体的な市場状況、市場の改善、市場シナリオ、開発、特定の市場地域のコストと利益、主要なプレーヤー間の位置と比較価格に関して市場を調べます。注目のレポートを研究することは、消費者のタイプ、製品に対する見解、購入意向、および製品を改善するためのアイデアを発見するのにも役立ちます。さらに、企業は、マーケティング上の問題の範囲、すでに市場に出ている特定の製品の失敗の原因、および新製品発売の潜在的な市場に精通している場合があります。

グローバルな検査情報管理システム (LIMS) 市場は、2022 年から 2029 年の予測期間に大幅な成長が見込まれています。 2029年までに2,515,639.77千米ドルに達すると予想されています。バイオテクノロジーにおける迅速な意思決定プロセスの要件の増加は、市場の成長を大幅に促進すると予想されます。

市場概要:-

ラボ情報管理システム (LIMS) ソフトウェアは、サンプルと それに関連するデータの効果的な管理に役立ちます 。LIMS の助けを借りて、ラボは機器を統合し、サンプルを管理し、 ワークフローを自動化できます 。 LIMS ソフトウェアは、最新のゲノミクスでも使用されてい ます。最新のゲノミクスから生成される前例のない量のデータは、LIMS ソフトウェアの助けを借りて簡単に管理できます。ラボの運用を改善するための医師や研究者の努力の増加と、ラボでのサンプル数の増加により、LIMS ソフトウェアの需要が増加しており、市場の成長にある程度貢献しています。

人工知能や機械学習などのさまざまなテクノロジーの統合は、市場の主な推進要因です。データの複雑さと使いやすいツールの欠如は課題になる可能性がありますが、コンピューティングの分野でのパートナーシップやコラボレーションなどの戦略的意思決定の増加はチャンスになる可能性があります. 制約は、データ管理とソフトウェアのコストの増加です。さらに、サプライ チェーンに対する COVID-19 の影響が直面する課題は、主な制限要因の 1 つです。

ラボ情報管理システム (LIMS) 市場レポートは、市場シェアの詳細、新しい開発と製品ポートフォリオ分析、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響、収益ポケットの出現に関する機会の分析、市場規制の変化、製品承認、戦略的決定を提供します。製品の発売、地理的拡大、市場での技術革新。

検査室情報管理システム (LIMS) 市場で活動している主要なプレーヤーの一部は次のとおりです。

Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc., Autoscribe Informatics, Shimadzu Corporation, Novatek International, Benchling, Agaram Technologies Pvt Ltd, Agilent Technologies, Inc., LabWare, STARLIMS Corporation, IBM Corporation, Roper Technologies, Inc, Eusoft Ltd., Illumina 、Inc.、McKesson Corporation、Infors AG、Siemens、Zoho Corporation Pvt. Ltd.、LabVantage Solutions Inc.、CloudLIMS.comなど。

例えば、

2021 年 3 月、PerkinElmer, Inc. は Singals コンピューティング プラットフォームを拡張し、ライフ サイエンス コミュニティのソフトウェア会社である Insightful Science と協力して、生物学的創薬分野の機能を活用しました。これにより、同社は製品ポートフォリオを拡大し、新しい消費者にリーチするためのプラットフォームを開発することができます。

2020 年 9 月、Roper Technologies, Inc. は、SaaS ソリューションの大手プロバイダーである Vertafore の買収を発表しました。この買収により、同社は SaaS ソリューションの提供を改善することができました。そのため、高度な技術でさまざまなソリューションをお客様に提供することが可能であり、製品ポートフォリオも多様化しています。

検査室情報管理システム(LIMS)市場の業界動向でカバーされているキーポイント

市場規模 新たな販売量を売り込む 市場の交換販売台数 ブランド別市場 市場手続きの量 市場商品の価格分析 市場の規制の枠組みと変更 さまざまな地域での市場シェア 市場の競合他社の最近の動向 今後のアプリ マーケット マーケットイノベーターの研究

主要な TOC のハイライト – 世界の検査室情報管理システム (LIMS) 市場

世界の検査情報管理システム (LIMS) 市場の概要 メーカーによる世界的な検査情報管理システム(LIMS)市場の競争 地域別グローバル検査情報管理システム (LIMS) の容量、生産、収益 (値) (2022-2029) 地域別のグローバル検査情報管理システム (LIMS) の供給 (生産)、消費、輸出、輸入 (2022-2029) グローバル検査情報管理システム (LIMS) の生産、収益 (値)、タイプ別の価格動向 アプリケーション別のグローバル検査情報管理システム (LIMS) 市場分析 グローバル ラボ情報管理システム (LIMS) メーカー プロファイル/分析 検査情報管理システム (LIMS) 製造コスト分析 産業チェーン、供給戦略、中間バイヤー マーケティング戦略、ディストリビューター/トレーダーの分析 市場効果要因の分析 調査結果と結論 付録

