業界規模、定性的洞察、成長機会、地域分析2022年から2029年までの甘草根市場分析

対象となる市場関係者

イランの薬草。(イラン), Fanavaran-e-Tosee Sanat-e-Gharb (イラン), Glycyrrhiza Glabra Co, Ltd. (ユーラシア), Naturex SA (フランス), NOREVO (ドイツ), Green Agro Invest LLC (ウズベキスタン), Hepner & Eschenbrenner GmbH & Co. KG (ドイツ)、丸善製薬株式会社 (日本)、Nutra Green Biotechnology Co., Ltd.(中国)など