橄欖油市場以 4.7% 的複合年增長率增長，到 2029 年具有行業規模、份額、增長、未來趨勢和預測

橄欖油市場概況:

橄欖油是從橄欖中提取的油,由油酸、棕櫚酸和亞油酸等健康脂肪酸組成。它是一種營養價值很高的食用油。由於其在世界範圍內的流行,市場上可以買到各種各樣的橄欖油。它的營養成分包括維生素 D 和 K、單飽和脂肪和高水平的抗氧化劑。除了將其用作食用食用油外,橄欖油還用於廣泛的應用。例如,橄欖油具有保濕和去角質的特性,非常適合皮膚護理和個人護理。

橄欖油的使用越來越多,加上橄欖油在個人/護膚產品中的應用越來越多,推動了其需求。Data Bridge Market Research 分析,在 2022 年至 2029 年的預測期內,橄欖油市場將以 4.7% 的複合年增長率增長。

橄欖油市場的主要主要參與者:嘉吉、Incorporated、Deoleo、Del Monte Foods, Inc、Gallo Worldwide、BORGES INTERNATIONAL GROUP、SLU、Avenida Rafael Ybarra、SOVENA、Sun Grove Foods Inc.、EU Olive Oil Ltd、Artajo oil、SALOV GROUP, Aceites Sandúa, Tucan Olive Oil Company LTD, Domenico Manca Spa, Lahmar Olive Oils, GRAMPIANS OLIVE CO., Victorian Olive Groves, Gourmet Foods Inc., JAENCOOP GROUP, ΜΙΝΕRVΑ

世界橄欖油市場 動態

驅動程序

改變全球消費者的飲食方式

由於糖尿病、心血管疾病和癌症等多種疾病的發病率增加,全球消費者的飲食方式發生了重大轉變。因此,由於這些不斷增長的數字,通過轉向更健康的石油選擇來維持整體健康和福祉的趨勢預計將推動市場。

越來越多的人意識到橄欖油的健康益處

健康意識不斷提高,更健康的生活方式被採用。橄欖油有許多健康益處。橄欖油富含健康的單不飽和脂肪。大約 14% 的油是飽和脂肪,而 11% 是多不飽和脂肪酸,例如 omega-6 和 omega-3 脂肪酸。最近對 MUF 對健康的積極影響的認識增加了對橄欖油的需求。

橄欖油在個人/護膚產品和藥物中的使用增加

橄欖油具有抗氧化和抗炎特性,有利於皮膚護理。在皮膚上使用時,橄欖油可以去除死皮細胞和其他雜質,還可以清潔、滋潤和滋養頭髮。橄欖油可以通過殺死引起痤瘡的細菌來減少痤瘡。同時,橄欖油還能鎖住水分,為肌膚補水保濕,預計將增加個人/護膚品對橄欖油的需求。

家庭和餐飲業越來越多地使用橄欖油

家庭烹飪對橄欖油的需求增加是由於人們越來越意識到橄欖油對健康的益處。橄欖油具有最高的單不飽和脂肪含量,並含有抗氧化劑,如維生素 A、D、E、K 和 β-胡蘿蔔素,有助於降低壞膽固醇和預防心髒病。

機會

對芳香療法的需求增加

芳香療法涉及使用精油,如牛至油、肉桂皮油、茉莉油和橄欖油用於治療目的。然而,由於其對健康的諸多好處,橄欖油主要用於芳香療法,這增加了對橄欖油的需求。因此,對芳香療法不斷增長的需求為全球橄欖油市場的增長創造了機會。

限制/挑戰

然而,低成本替代油的供應可能會阻礙市場的增長率。此外,橄欖價格的波動將進一步限制市場的增長率。新興經濟體的低生產能力也可能構成重大挑戰。

這份全球橄欖油市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響,分析了新興收入領域的機會、變化在市場法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、應用利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關全球橄欖油市場的更多見解,請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析說明。

最近的發展

2020 年 7 月,Aceites Sandúa 推出了兩種新的優質特級初榨橄欖油,即 Sandúa Ecológico Arbequina 的 Capricho 和 Cosecha Seleccionada Sandúa Premium。這有助於公司擴大其產品組合

目錄:世界橄欖油市場

第 1 部分:執行摘要

第 02 部分:橄欖油市場報告的範圍

第 3 部分:全球橄欖油市場格局

第 4 部分:全球橄欖油市場規模

第 5 部分:按產品劃分的全球橄欖油市場細分

Part 06:五力分析

第 7 部分:客戶景觀

Part 08: 地理景觀

Part 09:決策框架

第 10 部分:驅動因素和挑戰

第 11 部分:市場趨勢

第 12 部分:供應商格局

第 13 部分:供應商分析

全球 橄欖油 市場 範圍

全球橄欖油市場分為類型、風味、提取方法、應用和分銷渠道。這些細分市場之間的增長將幫助您分析跨行業的低增長細分市場,並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力,以製定戰略決策以識別市場的主要應用。

根據類型,市場分為初榨橄欖油、果渣橄欖油、精煉橄欖油、普通橄欖油、特級初榨橄欖油和輕質/輕質橄欖油。

根據風味,橄欖油市場分為濃郁和泥土味、果味和胡椒味、果味和草本味以及甜味和黃油味。

根據提取方法,橄欖油市場分為初榨、冷榨和冷榨。

根據應用,橄欖油市場細分為食品和飲料、藥品、化妝品和個人護理、芳香療法等。

報告的主要好處:

本研究介紹了全球橄欖油行業的分析代表以及當前趨勢和未來估計,以確定即將進行的投資。

該報告提供了與關鍵驅動因素、限制因素和機遇相關的信息,以及對全球橄欖油市場份額的詳細分析。

對當前市場進行定量分析,以突出全球橄欖油市場的增長情景。

波特的五力分析說明了市場中買方和供應商的力量。

該報告根據競爭強度以及未來幾年競爭將如何形成,對全球橄欖油市場進行了詳細分析。

橄欖油市場報告回答了以下問題:

誰是橄欖油市場的前五名?

未來七年橄欖油市場將如何變化?

哪種產品和哪種應用將佔據橄欖油市場的最大份額?

橄欖油市場的驅動因素和限制因素是什麼?

哪個區域市場將顯示出最強勁的增長?

在整個預測期內,橄欖油市場的複合年增長率和規模將是多少?

