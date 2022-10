機能性ジュース市場レポート-2028年までの製品範囲、概要、機会、原動力、リスク分析

機能性ジュース市場は、 2021 年から 2028 年までの予測期間中に 6.63% の成長率で成長すると予想されます。Data Bridge Market Research は、機能性ジュース市場の成長の要因を分析します。機能性ジュースの市場価値のこの増加は、さまざまな健康愛好家の関心を引くのに役立った便利な飲料への天然成分の注入の増加に起因する可能性があります.

機能性ジュースは、基本的には通常の果汁に機能性成分を加えたものです。これらの機能性ジュースの調製に使用される基本的な成分は、カロテノイド、フェノール酸、フラボノイド、脂肪酸、プロバイオティクス、プレバイオティクス、ミネラル、ビタミンです。

グローバル機能性ジュース市場セグメントの内訳:

サービス別 (品質保証、薬事サービス、製品設計および開発サービス、製品試験および滅菌サービス、製品実装サービス、製品アップグレード サービス、製品、受託製造)

製品別 (完成品、エレクトロニクス、原材料)、デバイスの種類別 (クラス I デバイス、クラス II デバイス、クラス III デバイス)

競合分析 :

調査に含まれる主な競合他社または企業の一部は次のとおりです。

機能性ジュース市場レポートでカバーされている主要なプレーヤーは、レッドブル、ペプシコ、ネスレ、クラフトフーズ、ゼネラルミルズ、キャンベルスープ株式会社、モンスタービバレッジコーポレーション、コカコーラカンパニー、ADM、デュポン、ライコレッド株式会社です。フォルティテック。, Inc., BASF SE, Nutratech, Inc., Maxinutrition, Glanbia, Clif Bar & Company, Universal Nutrition, Dr Pepper Snapple Group Inc., Groupe Danone, Tata Tea, GSK, RushNet, Jivita LLC, Old Orchard Brands, Cadbury Schweppes 、タウト、Energy69 などがあります。

市場指標

高齢者人口の増加が市場の成長を牽引

さまざまな健康障害の事例の増加も、この市場の成長を加速させています

品質基準への準拠の強化が市場の原動力となる

製品の商業化の増加も、市場の成長を後押しします。

市場の制約

データ セキュリティに対する懸念の高まりが市場の成長を制限する

不利な払い戻しポリシーも市場を妨げます

世界の機能性ジュース市場のダイナミクスを主に理解するために、世界の機能性ジュース市場を世界の主要地域で分析しています。

北米: 米国、カナダ、メキシコ。

中南米:アルゼンチン、チリ、ブラジル。

中東およびアフリカ: サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、エジプト、南アフリカ。

ヨーロッパ: イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、スペイン、ロシア。

アジア太平洋: インド、中国、日本、韓国、インドネシア、シンガポール、オーストラリア。

グローバル機能性ジュース市場レポートの焦点:

幅広い製品

顧客調査サービス

堅牢な研究方法論

完全なレポート

最新の技術開発

バリューチェーン分析

機能性ジュースの潜在的な市場機会

成長の勢い

品質保証

アフターサポート

定期的なレポートの更新

研究はどのようなパラメータで策定されていますか?

–分析ツール:グローバル機能性ジュース市場レポートには、データの三角測量や反復データ推定などの多くの分析ツールを使用した、主要な業界プレーヤーと市場範囲の正確な分析および評価データが含まれています。

-主要な戦略的開発: この機能性ジュースの調査には、市場の製品/サービスの開発 (R&D、新規発売、合併と買収、合弁事業、協会、および市場の主要な巨人の地域的成長を含む) が含まれます。

-主要な市場の特徴: この調査では、主要な市場のダイナミクスと現在の傾向、および関連する市場セクターとサブセクターの包括的な調査も提供します。

Global Functional Juices の調査には、2015 年から 2027 年までのデータが含まれており、業界の幹部、マーケティング、販売および製品マネージャー、アナリスト、市場データを探しているすべての人にとって、簡単にアクセスできる 1 つのドキュメントにまとめられています。

コンテンツ:

市場 の概要: レポートは、製品の概要と、世界のジュース市場の製品およびアプリケーション セグメントのハイライトを提供するこのセクションから始まります。セグメンテーション調査のハイライトには、製品別の価格、収益、売上高、売上成長率、および市場シェアが含まれます。

会社別の競争: ここでは、世界の機能性ジュース市場における競争を、会社別の価格、収益、売上高と市場シェア、市場率、競争状況、景観と最新の傾向、合併、拡大、買収、市場別に分析します。株式。最高の企業の。

会社概要と販売データ: 名前が示すように、このセクションでは、世界の機能性ジュース市場の主要プレーヤーの販売データと、そのビジネスに関する有用な洞察を提供します。売上総利益、価格、収益、製品とその仕様、種類、用途、競合他社、製造拠点、世界のジュース市場で活動する主要企業の主な事業について説明しています。

地域別の市場状況と展望: このセクションでは、レポートは、粗利益、売上高、収益、生産、市場シェア、CAGR、および市場規模を地域別に分析します。ここでは、北米、ヨーロッパ、中国、インド、日本、MEAなどの地域や国に基づいて、世界の機能性ジュース市場を徹底的に分析しています。

アプリケーションまたはエンド ユーザー: 調査研究のこのセクションでは、さまざまなアプリケーション/エンド ユーザー セグメントが世界の機能性ジュース市場にどのように貢献しているかを示します。

市場予測: ここでは、レポートは、製品、アプリケーション、および地域ごとの世界の機能性ジュース市場の包括的な予測を提供します。また、予測期間のすべての年のグローバルな売上と収益の予測も提供します。

調査結果と結論: これは、アナリストの調査結果と調査研究の結論が提供されるレポートの最後のセクションの 1 つです。

