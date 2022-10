次世代シーケンシング (NGS) サービス市場は、予測期間中に 22.00% の CAGR で成長すると予想されます

データ ブリッジ市場調査は、 次世代シーケンシング (NGS) サービス市場 が 予測期間中に 22.00% の CAGR で成長すると予想されることを分析しています。 これは、2021 年に 65 億 8,868 万米ドルだった市場価値が、2029 年には 32 億 3,531 万米ドルに達することを示しています。「全ゲノム配列決定」は、次世代シーケンシング サービス (NGS) の典型的なセグメントを支配しています。) 発展途上地域では病院や研究所の数が増えており、ロックダウンの根本原因を特定するためにこの技術を使用するために大学、学術機関、研究機関、研究機関が数多くの取り組みを行っているためです。 Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、専門家の分析、患者疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

次世代シーケンシング サービス (NGS) 市場で活動している主要なプレーヤーの一部は、Medtronic (アイルランド)、Ethicon US、LLC です。 (米国)、Thermo Fisher Scientific Inc. (米国)、Novo Nordisk A/S (デンマーク)、BD (米国)、Stryker (米国)、Boston Scientific Corporation (米国) (米国) (米国)、Luminex Corporation (米国) )、Eurofins Scientific SE (ルクセンブルク)、PerkinElmer, Inc. (米国)、QIAGEN (ドイツ)、Macrogen Inc. (韓国)、GENEWIZ, Inc. (米国)、Illumina, Inc. (米国)、Novogene Corporation (中国)、Abcam plc(英国)、Merck KGaA(ドイツ)、Promega Corporation(米国)、Siemens(ドイツ)、GATC Biotech AG(ドイツ)など。

ル・ペイセージ・コンカレントエル・ドゥ・マルシェ・サービス・ド・セケンサージュ・ド・ヌーベル・ジェネレーション(NGS)フォーニット・デ・ディテイル・パー・コンカレント。詳細には、会社のプレゼンテーション、会社の財務、全体的な収益、市場の可能性、研究開発投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、生産場所と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の寿命と寿命、アプリケーション ドメインが含まれます。. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par la société sur le marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS)。

世界の次世代シーケンシング サービス (NGS) 市場の範囲

次世代シーケンシング サービス (NGS) 市場は、タイプ、技術、アプリケーション、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。 これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

円錐

ターゲットシーケンシング/遺伝子パネル

RNA シーケンス

再びシーケンシング

エクソームシーケンス

CHiP – シーケンス

全ゲノムシーケンシング

メチル配列決定

他のサービス

タイプに基づいて、市場は遺伝子ターゲット シーケンス/パネル、RNA シーケンス、de novo シーケンス、エクソーム シーケンス、チップ シーケンス、全ゲノム シーケンス、メチル シーケンス、およびその他のサービスに分割されます。

テクノロジー

合成による配列決定 (SBS)

半導体イオンシーケンシング

単一分子リアルタイム シーケンス (SMRT)

ナノポアシーケンシング

技術に基づいて、市場は合成による配列決定、イオン半導体配列決定、単一分子リアルタイム配列決定、およびナノポア配列決定に分割されます。

必要とする

診断

腫瘍ロゴ

リプロダクティブ・ヘルス

感染症

まれな遺伝病

その他

医学の発見

バイオマーカーの発見

微生物遺伝学、農業および動物研究

他のアプリ

アプリケーションに基づいて、市場は診断、創薬、バイオマーカーの発見、微生物遺伝学、農業、動物研究、およびその他のアプリケーションに分割されます。

エンドユーザー

大学および政府機関

研究センター

病院と診療所

製薬およびバイオテクノロジー企業

その他のエンドユーザー

エンドユーザーに基づいて、市場は学術および政府の研究機関およびセンター、病院および診療所、製薬およびバイオテクノロジー企業、およびその他のエンドユーザーに分割されます。

次世代シーケンシング(NGS)サービス市場の地域分析/洞察

次世代シーケンシング (NGS) サービス市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、上記の国、種類、技術、アプリケーション、およびエンドユーザー別に提供されます。次世代シーケンシング (NGS) サービス市場レポートの対象国 これらは、北米の米国、カナダおよびメキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、およびヨーロッパの残りのヨーロッパです。、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ南部、エジプト、イスラエル、エル・レスト・デ・モイエン・オリエント・エ・デ・アフリカ(MEA)エン・エル・クアドロ・デ・モイエン・オリエント・エ・デ・ラブリック(MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南米南部の一部としての北米南部。

北米は、医療機関の強力な基盤、高度なデバイスの成長における主要なプレーヤーからの投資の増加、テスト製品の製造業者向けの確立された流通チャネルのチャネル、および増加する数のおかげで、次世代シーケンシング (NGS) サービス市場をリードしています。この分野での研究活動。領域。アジア太平洋地域は、2022 年から 2029 年の予測期間中に、政府のアウトリーチ イニシアチブの増加、医療観光の増加、地域での研究活動の成長、および地域での質の高い医療に対する需要の高まりにより、大幅な成長を遂げると予想されます。. .

レポートの国セクションでは、個々の市場影響要因と、現在および将来の市場動向を追加する国内市場の規制変更も提供します。上流および下流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーター ファイブ フォース分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、各ページの市場シナリオを予測するために使用される指標の一部です。さらに、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナルブランドとの重大またはまれな競争のために直面​​する課題、国の関税と貿易ルートの影響が考慮され、国の予測データの分析が提供されます。

