欧州のヘルスケア IT 市場規模、動向、予測 2022 ～ 2029 年

説得力のあるヨーロッパのヘルスケア IT 市場レポートの分析研究は、売上を増やし、市場でのブランド イメージを構築するための成長戦略を策定するのに役立ちます。このレポートは、消費者の需要、政府の政策、および消費者の購買パターンと市場の成長と発展に関連する需要の形で、一般的な市場ドライバーを分析および推定します。この市場調査レポートは、ビジネスの計画に不可欠な部分であり、ヘルスケア業界、市場、または潜在的な顧客に関する情報を組織的に収集および記録します。ヨーロッパのヘルスケア IT 市場分析レポートには、市場の主要プレーヤーの戦略的概要、コア コンピテンシーの詳細な分析も含まれており、市場の競争状況を示しています。

欧州ヘルスケア IT 市場レポートの主なハイライト

Data Bridge Market Research によると、ヘルスケア情報技術 (IT) 市場は、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 15.62% の CAGR で成長します。

グローバル市場における傑出したプレーヤー

市場分析の対象となる市場セグメント

市場レポートの対象地域

Toc のハイライト

研究方法

リクエストに応じてカスタマイズ

グローバル市場における傑出したプレーヤー

ヘルスケア情報技術(IT)市場の競争環境は、競合他社の詳細を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発投資、新しい市場への取り組み、地域でのプレゼンス、生産拠点と設備、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性ステータスが含まれます。上記のデータ ポイントは、同社が注力している医療情報技術 (IT) 市場にのみ関連しています。

ヘルスケア情報技術(IT)市場レポートで活動している主要なプレーヤーは、Allscripts Healthcare、LLC、Epic Systems Corporation、McKesson Corporation、Cerner Corporation、Siemens Healthcare GmbH、Carestream Health、Agfa-Gevaert Group、athenahealth、Inc.、eClinicalWorks、GENERAL ELECTRICです。 、GREENWAY HEALTH, LLC.、Infor、Koninklijke Philips NV、NXGN Management, LLC、Oracle、Siilo、BigHealth、Vida Health、SWORD Health、NOVIGENIX SA、Lantum、BD、Bioaxis、Ada Health GmbH など。

ヘルスケア IT ヨーロッパは、ヘルスケア業界の主要および二次的要因、市場シェア、推定販売量、主要セグメント、および地理的分析に焦点を当てた専門的で詳細な市場レポートです。市場価値の上昇は、一般的に、アプリケーション業界の成長とそれに伴うアプリケーション需要の増加に起因することがわかります。この市場分析レポートは、幅広い予測フレームワーク内で最も急速な成長を遂げているさまざまなセグメントを調べています。グローバルなヨーロッパのヘルスケア IT 市場レポートの競合状況セクションでは、主要な業界プレーヤーの市場シェア分析が明確に示されています。

市場分析の対象となる市場セグメント

医療情報技術 (IT) 市場は、製品とサービス、コンポーネント、配信モデル、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメントの成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品とサービスに基づいて、ヘルスケア情報技術 (IT) 市場は、ヘルスケア プロバイダー ソリューション、ヘルスケア支払者ソリューション、および HCIT アウトソーシング サービスに分割されます。医療提供者のソリューションは、臨床ソリューションと非臨床ソリューションにさらに分割されます。臨床ソリューションは、PACS と VNA、電子処方箋システム、コンピューター化された医療注文入力、臨床意思決定支援システム (CDSS)、電子カルテ (EHR)、専門情報管理システム、患者エンゲージメント ソリューション、放射線情報システム (RIS)、放射線に分けられます。線量管理ソリューション、医用画像解析システム、ケア管理システム、Mheath ソリューション、患者登録ソフトウェア、検査情報システム、感染監視ソリューション、遠隔医療、集団健康管理ソリューション、HCIT 統合システム、診療管理システム。非臨床ソリューションは、医療従事者管理ソリューション、医療文書管理ソリューション、医療資産管理ソリューション、薬局情報システム、医療分析、収益サイクル管理ソリューション、医療情報交換、医薬品管理ソリューション、サプライ チェーン管理ソリューションに分類されます。相互運用性ソリューション、顧客関係管理ソリューション、財務管理システム、医療品質管理ソリューション。ヘルスケア支払者ソリューションは、請求管理ソリューション、詐欺分析ソリューション、薬局監査および分析ソリューション、メンバーシップ管理ソリューション、プロバイダー ネットワーク管理ソリューション、人口健康管理ソリューション、顧客関係管理ソリューション、および支払い管理ソリューションにさらに分割されます。HCIT アウトソーシング サービスは、プロバイダー HCIT アウトソーシング サービス、運用 HCIT アウトソーシング サービス、支払者 HCIT アウトソーシング サービス、IT インフラストラクチャ管理サービスにさらに細分されます。プロバイダ HCIT アウトソーシング サービスは、収益サイクル管理サービス、検査室情報管理サービス、EMR/医療文書管理サービスなどに分類されます。オペレーション HCIT アウトソーシング サービスは、ビジネス プロセス マネジメント サービス、サプライ チェーン マネジメント コンポーネントに基づいて、医療情報技術 (IT) 市場は、サービス、ソフトウェア、およびハードウェアに分割されます。

配信モデルに基づいて、ヘルスケア情報技術 (IT) 市場はオンプレミスとクラウドベースに分割されます。

エンド ユーザーに基づいて、医療情報技術 (IT) 市場はプロバイダーと支払者に分割されます。医療提供者はさらに、外来センター、診断センター、在宅医療および介護施設、病院、薬局に分類されます。支払者はさらに民間支払者と公的支払者に分けられます。

一般的なヨーロッパのヘルスケア IT 市場レポートでカバーされている市場分析は、推定された予測フレームワーク内で最速の成長を目の当たりにしているさまざまなセグメントの調査を提供します。このレポートは、市場の種類、組織の規模、ローカルでの可用性、エンド ユーザー別の組織の種類、および北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカなどの地域での可用性に基づく評価も提供します。この市場レポートに含まれる市場調査データは、市場統計と一貫したモデルを使用して分析および評価されています。大規模なヨーロッパのヘルスケア IT 市場レポートは、市場シェア分析と主要な傾向分析に関する洞察も提供します。

市場レポートでカバーされている地域

前述のように、ヘルスケア情報技術 (IT) 市場は、国、製品とサービス、コンポーネント、配信モデル、およびエンド ユーザーごとの市場規模の洞察と傾向によって分析されます。

医療情報技術 (IT) 市場レポートでカバーされている国は、ドイツ、フランス、イギリス、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ ヨーロッパです。

十分に発達したインフラストラクチャーが市場の成長の原動力であるため、ドイツとイタリアが大きなシェアを占めています。

TOC のハイライト

1. エグゼクティブ サマリー – ヨーロッパのヘルスケア IT 市場

1.1。グローバル市場の見通し

1.2. 需要側の傾向

1.3. 供給側の傾向

1.4. 技術ロードマップ

1.5。分析と推奨事項

2. 市場概要

2.1. 市場範囲/分類

2.2. 市場の定義/範囲/制限

3. 主な動向 – ヨーロッパのヘルスケア IT 市場

3.1. 市場に影響を与える主な傾向

3.2. 製品の革新・開発動向

4. 主な成功要因 – ヨーロッパのヘルスケア IT 市場

4.1. 製品の採用/使用状況の分析

4.2. 製品の USP / 機能

4.3. 戦略的プロモーション戦略

5. 2015-2021 年世界のヨーロッパのヘルスケア IT 市場の需要分析と予測、2022-2029 年

欧州ヘルスケア IT 市場レポートは、次の質問に答えています。

ヨーロッパのヘルスケア IT 市場レポートでカバーされている市場セグメントは?

ヨーロッパのヘルスケア IT 市場の主要プレーヤーは誰ですか?

欧州のヘルスケア IT 市場の将来の市場価値は?

欧州のヘルスケアIT市場の成長率は?

市場がカバーする主要国は?

ヨーロッパのヘルスケア IT 市場の主要な市場ドライバーは何ですか?

欧州医療ITの上流の原材料と製造設備、欧州医療ITの製造工程とは?

ヨーロッパのヘルスケア IT 業界への経済的影響とヨーロッパのヘルスケア IT 業界の傾向。

欧州のヘルスケア IT 市場の市場機会、リスク、プロファイルは?

調査方法: グローバルなヨーロッパのヘルスケア IT 市場

データ収集と基準年分析は、大きなサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して行われました。市場統計と一貫したモデルを使用して、市場データを分析および推定します。市場シェア分析と主要トレンド分析も、市場レポートの重要な成功要因です。

DBMR 研究チームが使用する主要な研究方法は、データの三角測量です。これには、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、一次 (業界の専門家) による検証が含まれます。データ モデルには、サプライヤー ポジショニング グリッド、市場タイムライン分析、市場の概要とガイド、企業ポジショニング グリッド、企業市場シェア分析、指標、グローバルおよび地域、サプライヤー シェア分析が含まれます。

