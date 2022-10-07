歐洲昆蟲蛋白市場預計將出現 8.2676 億美元的巨大增長，預計到 2029 年復合年增長率將達到 28.70%

最新 歐洲昆蟲蛋白市場發布該研究報告對展示公司概況、產品/服務、市場價格和銷售收入的關鍵和新興參與者進行了詳細評估，以更好地估計市場規模。這份歐洲昆蟲蛋白市場報告由多語種研究人員團隊生成，他們精通不同語言，因此在國際範圍內進行市場研究。客戶可以在使用或應用這份歐洲昆蟲蛋白報告以促進業務增長的同時，體驗最佳行業知識、實用解決方案、人才解決方案和最新技術的完美結合。研究方法的透明度以及對優秀工具和技術的使用使這份歐洲昆蟲蛋白市場研究報告成為一份出色的報告。甚至這份歐洲昆蟲蛋白報告也包含了包括市場定義在內的所有數據，

2021 年歐洲昆蟲蛋白市場價值 4675 萬美元，預計到 2029 年將達到 8.2676 億美元，在 2022-2029 年的預測期內復合年增長率為 28.70%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外，數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析和消費者行為。

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市場分析和規模

昆蟲蛋白在整個地區被廣泛用作 水產養殖 、家禽和其他動物的飼料添加劑。由於它們的氨基酸和蛋白質含量在 40% 到 70% 之間以及它們的高消化率，它們在寵物食品製造商中越來越受歡迎。

歐洲 蛋白質市場 昆蟲在 2021 年的價值為 4675 萬美元，預計到 2029 年將達到 8.2676 億美元，在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 28.70%。動物飼料是各自市場中最大的應用領域。動物飼料是歐洲各國批准使用昆蟲或昆蟲蛋白的唯一行業。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外，數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析。, 價格分析,

市場定義

昆蟲蛋白是指通常從昆蟲中獲得的優質原料。這些原料可用作動物、魚類和寵物的飼料原料。這些產品被視為一種新的食物和飼料來源，也是擺脫傳統蛋白質來源（包括大豆和肉類）的一項舉措。

報告範圍和市場細分

報告指標 細節 預測期 2022 年至 2029 年 基準年 2021 歷史年份 2020 年（2014 年至 2019 年可定制） 定量單位 收入（百萬美元），數量（單位），價格（美元） 涵蓋的細分市場 昆蟲種類（甲蟲、毛蟲、蜜蜂、黃蜂和螞蟻、蚱蜢、蝗蟲、蟋蟀、真蟲、黑水虻、蟬、葉蟬、葉蟬、介殼蟲、白蟻、蜻蜓、蒼蠅、粉蟲等）、應用（食品、農業食品、製藥、化妝品）、分銷渠道（直接、間接） 覆蓋國家 德國、瑞典、波蘭、丹麥、意大利、英國、法國、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、土耳其、俄羅斯、歐洲其他地區 涵蓋的市場參與者 AgriProtein (南非), Enterra Feed Corporation (加拿大), Aspire Food Group (加拿大), Beta Hatch (美國), BIOFLYTECH (西班牙), Chapul Cricket Protein (美國), Entobel (越南), Entocycle (英國), Entomo Farms (法國), Global Bugs (泰國), Haocheng Mealworms Inc. (中國), Hexafly (愛爾蘭), Innovafeed (法國), Insectum (挪威), nextProtein (法國), Protenga Pte Ltd (新加坡), Protify (瑞典) 、PROTIX（荷蘭）、Seek Food（美國）、Thailand Unique（泰國）和 Ynsect（法國）等 市場機會 存在明確的法規和政府支持

該地區動物產品消費量增加

功能性食品增加

歐洲昆蟲蛋白市場動態

本節涉及了解市場驅動因素、利益、機會、限制和挑戰。所有這些都將在下面詳細討論：

驅動程序

高消費動物產品

該地區動物產品消費量的增加是推動昆蟲蛋白市場增長的主要因素之一。不斷增長的人口對優質動物產品、優質肉類產品（如肉類）的需求不斷增長，這對市場產生了積極影響。

傾向於健康的生活方式

消費者對膳食增強偏好的增加是特色食品和飲料市場增長的主要驅動力之一。通過轉向健康和創新的方法，所有年齡段的健康生活趨勢的增加正在對該行業產生積極影響。

對功能性食品的需求增加

功能性食品的增加進一步影響了市場的增長。此外，尋求健康和可持續食品選擇的消費者數量的增加以及運動和健身愛好者數量的增加正在推動市場的擴大。

此外，生活方式的改變、可支配收入的增加以及對營養計劃益處的認識的提高正在對昆蟲蛋白市場產生積極影響。

機會

此外，在 2022 年至 2029 年的預測期內，明確的法規和政府支持為市場參與者提供了有利可圖的機會。昆蟲蛋白產品製造商與零售商的合作將再次擴大市場。

限制/挑戰

另一方面，與產品相關的高成本以及微生物和過敏反應的風險預計將阻礙市場增長。此外，在 2022-2029 年的預測期內，不願接受消費者和素食趨勢的增加預計將挑戰昆蟲蛋白市場。

這份昆蟲蛋白市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會、市場變化法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和優勢應用、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關昆蟲蛋白市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

COVID-19 對 歐洲昆蟲蛋白市場的影響

COVID-19 對多個行業產生了負面影響。然而，昆蟲蛋白市場在此期間出現了顯著增長。在政府為限制冠狀病毒病傳播而強制實施的封鎖期間，大多數人對採用健康飲食產生了濃厚的興趣。隨著健康並發症的增加，人們正在採用保健品來提高免疫力。在大流行後的情況下，對健康的關注將繼續增加市場增長。

最近的發展

2020 年 1 月，Innovafeed 在法國索姆開設了一家生產工廠。通過這個，該公司希望每年生產 10,000 噸昆蟲。

歐洲昆蟲蛋白市場的一些主要參與者：

AgriProtein（南非）

Enterra 飼料公司（加拿大）

Aspire Food Group (加拿大)

貝塔哈奇（美國）

BIOFLYTECH（西班牙）

Chapul 蟋蟀蛋白（美國）

恩托貝爾（越南）

Entocycle（英國）

Fermes Entomo（法國）

全球臭蟲（泰國）

Haocheng Mealworms Inc. (中國)

Hexafly（愛爾蘭）

Innovafeed（法國）

昆蟲（挪威）

nextProtein（法國）

Protenga Pte Ltd（新加坡）

Protify（麂皮）

PROTIX（荷蘭）

覓食（美國）

獨特的泰國（泰國）

Ynsect（法國）

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報告承認的回應：

預測期內的市場規模和增長率

“歐洲昆蟲蛋白市場”的主要市場驅動力

制約“歐洲昆蟲蛋白市場”市場增長的主要市場趨勢

市場增長的挑戰

“歐洲昆蟲蛋白”市場主要供應商

詳細的 SWOT 分析

“歐洲昆蟲蛋白市場”市場現有供應商面臨的機遇和威脅

影響跨地理區域市場的趨勢因素

以關鍵供應商為重點的戰略舉措

五大區域市場PEST分析

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歐洲昆蟲蛋白市場範圍和規模

昆蟲蛋白市場根據昆蟲類型、應用和分銷渠道進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

類型 d’insecte

甲蟲

毛毛蟲

蜜蜂

黃蜂和螞蟻

蚱蜢

蝗蟲

蟋蟀

真正的錯誤

黑兵飛

蟬

蟬

植物漏斗

粉蚧

白蟻

蜻蜓

蒼蠅

粉蟲

其他

應用

餵養

飲食

藥物

美容產品

運河分佈

直接的

間接

歐洲昆蟲蛋白市場區域分析/概述

分析了昆蟲蛋白市場，並按國家、類型、應用和分銷渠道提供了市場規模洞察和趨勢，如上所述。

昆蟲蛋白市場報告涵蓋的國家是德國、瑞典、波蘭、丹麥、意大利、英國、法國、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、土耳其、俄羅斯和歐洲其他歐洲國家。

在歐洲，由於餅乾、零食、意大利面等昆蟲類產品的廣泛消費，英國占據了最高的市場份額。在英國之後，西班牙佔據了大部分市場份額，因為由於環境問題，該國對昆蟲食品和動物飼料產品的需求正在增加。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的國家市場的個別市場影響因素和監管變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

報告的主要好處：

本研究介紹了歐洲昆蟲蛋白行業的分析描述以及當前趨勢和未來估計，以確定即將進行的投資。

該報告提供了與關鍵驅動因素、限制因素和機遇相關的信息，以及對歐洲昆蟲蛋白市場份額的詳細分析。

從 2022 年到 2029 年對當前市場進行了定量分析，以突出歐洲昆蟲蛋白市場的增長情景。

波特的五力分析說明了市場中買方和供應商的力量。

該報告根據競爭強度以及未來幾年競爭將如何形成，對歐洲昆蟲蛋白市場進行了詳細分析。

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