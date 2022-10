歐米茄 3 市場預計將達到 47.6 億美元，預計到 2029 年將以 9.40% 的複合年增長率增長，行業份額、主要參與者、規模和未來增長分析

COVID19 前後的全球 Omega 3 市場發展戰略,用於公司對戰略、格局、類型、應用和主要國家的分析。 該報告主要包括 Omega 3 市場動態、當前行業發展和發展狀況,此外還有資金機會、增長率和下游應用中使用的最新新興技術。

市場分析和規模

Data Bridge Market Research 分析,2021 年歐米茄 3 市場的價值為 23.2 億美元,預計到 2029 年將達到 47.6 億美元,在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 9.40%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外,數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析和消費者行為。

在此處請求示例 PDF 報告: https ://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-omega-3-market

植物、堅果油和金槍魚、鮭魚和大比目魚等魚類,以及磷蝦和海藻等其他海鮮都含有歐米茄 3 脂肪酸。歐米茄 3 脂肪酸是人體健康所必需的脂肪酸。這些脂肪酸對大腦功能和人類生長發育至關重要。食用 omega-3 脂肪酸可降低患癌症、心髒病和關節炎等慢性疾病的風險。

全球因心血管疾病導致的死亡人數最近有所增加,這往往會推動 omega-3 市場。撒哈拉以南非洲西部和南亞的心血管疾病有所增加。Omega-3 脂肪酸可以在補充劑中找到,也可以在某些魚類、堅果和種子等食物中天然存在,長期以來一直被吹捧為對健康有益,尤其是對心臟健康。然而,心髒病、關節炎、中風和癌症等慢性疾病的增加預計將增加全球對 omega-3 脂肪酸的需求。

全球 Omega 3 市場細分公司:DSM(荷蘭)、BASF SE(德國)、Lonza Group(瑞士)、Glanbia Plc(愛爾蘭)、ADM(美國)、Farbest Brands(美國)、SternVitamin GmbH & Co. KG(德國) )、安迪蘇(法國)、BTSA Biotechnologias Aplicadas SL(西班牙)Rabar Pty Ltd(澳大利亞)Golden Omega(智利)、Kinomega Biopharm Inc.(中國)、Sinomega Biotech Engineering Co. Ltd. (中國)、Polaris(美國)、Pharma Marine AS(挪威)、華泰生物製藥(中國)、ALGISYS LLC(美國)和 Biosearch Life(西班牙)

歐米茄 3 市場動態

驅動程序

歐米茄 3 消費意識的提高

Omega-3 脂肪酸有助於降低異常心跳或心律失常的風險,這可能導致患者猝死。它還有助於降低甘油三酯水平,減緩動脈粥樣硬化斑塊的生長速度和降低血壓。消費者越來越多地轉向更健康的替代品,同時將預防保健視為幫助他們過上更健康生活的必要工具。因此,歐米茄 3 越來越受歡迎,因為它們是維生素、蛋白質和礦物質的良好來源,可以幫助對抗癌症、哮喘和抑鬱症等疾病。

推動市場增長的營銷策略和建議

影響消費者購買決定的一些因素是品牌名稱、營養價值和產品安全性。通過各種形式的媒體(包括電子和印刷媒體)了解 omega-3 補充劑的益處也可能影響購買行為。預計魚類消費量將進一步增加,尤其是在發展中國家。魚油是歐米茄 3 的主要來源。

場合

歐米茄 3 脂肪酸在寵物食品和藥品中的應用越來越多,這推動了市場的發展,同時與健康和健身相關的公共舉措也越來越多,這進一步幫助了市場。消費者對 omega-3 的健康益處的認識不斷提高,這促使市場參與者進行創新以保持競爭力。另一方面,該技術以微乳化配方提供芳香油,旨在增加表面吸收。OmegaZero(R) 技術有助於在腸內乳化香油,而不是在胃液表面形成一層,大大減少油與空氣的接觸面。

約束

然而,魚的捕撈不均衡以及對其他應用來源魚的需求不斷增長,正在以較低的成本降低它們的可用性,從而限制了市場的增長。魚類中環境、金屬和有害污染物的增加使它們對消費有毒,預計這將限制該細分市場的增長。此外,為保護魚類物種而增加的捕撈活動法規預計將影響該行業的原材料供應。

這份 Omega 3 市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響、分析新興收入領域的機會、市場變更法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和應用優勢、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關 Omega 3 市場的更多見解,請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介,

最近的發展

Natures Crops International 宣佈於 2021 年發佈業界首個含有 Ahiflower 油的功能性軟糖補充劑。Ahiflower 是一種可再生生長的純素替代魚油和亞麻油,提供經人體臨床試驗支持的營養和健康完整的歐米茄,以及最完整和最平衡的歐米茄。

Quadra Ingredients 公司 Coromega 宣佈於 2021 年推出 Coromega Pup Packets,這是他們第一個用於狗的液體 omega-3 擠壓補充劑。每個 Pup Packets 的 omega-3 含量是典型可咀嚼動物的 30 倍。

Nordic Naturals 將於 2021 年以新的皮膚保健品進入美容品類。Nordic Beauty Omega-3+ 琉璃苣油,結合了來自魚油的高濃度 EPA+DHA 和來自琉璃苣籽油的 γ-亞麻酸 (GLA),為健康肌膚提供全面支持,是其中之一。

找不到您需要的東西?在這裡檢查:

目錄中的幾點

全球市場概覽 [市場規模、份額、分析]

商業特色

行業趨勢與策略

Covid-19 對 omega 3 市場的影響

行業擴張和增長

市場競爭格局和公司概況

大公司的併購

行業未來展望及潛力分析

通過 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-omega-3-market獲取詳細信息

歐米茄 3 市場展望

在主要部分,全球 Omega 3 市場檔案添加了一份執行摘要,其中包含對市場的特定評估。此外,它主要基於詳細的 Omega 3 行業預測提供重要的市場數據。

在下一節中,對市場動態進行了深入研究,例如行業驅動因素、限制因素、最新發展以及未來市場參與者即將到來的機會。對歐米茄 3 的威脅和驅動因素的強度技術清楚地展示了市場的詭計。

COVID19 對這個市場的影響:

COVID19的到來使世界陷入癱瘓。我們了解到,這場健康災難對各行各業的企業產生了前所未有的影響。然而,這也將過去。政府和各種企業越來越多的支持可以幫助對抗這種高度傳染性疾病。有些企業在掙扎,有些企業在蓬勃發展。總體而言,預計幾乎所有行業都將受到大流行的影響。

推動歐米茄 3 市場的關鍵因素:

COVID19 對進化數據的影響。

主要市場趨勢的有組織的參考。

有關該機構的貿易商、供應商和分銷商的信息。

未來的增長將發生變化。

股東在市場上的投資機會。

在 COVID19 大流行期間,我們正在孜孜不倦地支持和發展您的業務。憑藉我們的知識和經驗,我們將為您分析新冠疫情對業務的影響,為您的未來做好準備。

訪問 350 頁 PDF 報告 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-omega-3-market

全球 Omega 3 市場的範圍

Omega 3 市場根據來源、類型和應用進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場,並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力,以幫助他們做出戰略決策,以確定市場的主要應用。

資源

馬林

魚油

鳀魚

沙丁魚

三文魚

吞

鱈魚肝油

其他

磷蝦油

海藻油

堅果和種子

核桃

南瓜子

其他

植物油

豆油

菜籽油

其他

大豆及豆製品

豆漿

豆腐

錐度

ALA(α-亞麻酸)

EPA(二十碳五烯酸)

DHA(二十二碳六烯酸)

應用

嬰幼兒配方奶粉

食品和飲料

膳食補充劑

製藥

寵物和動物食品

臨床營養

報告解釋了哪些 Omega 3 市場因素?

關鍵戰術發展: 在本節中,報告涵蓋主要基於支持供應商的舉措的增長,包括新產品開發和發布、協議、聯盟、合資企業和區域增長,以加強在市場上的地位。全球和區域市場。

主要行業特徵: 報告評估了主要市場特徵和綜合銷售、價格、潛在利用、毛利率、製造和消費、供需、進出口和份額。市場和復合年增長率。該研究對這些因素以及相關的細分市場和子細分市場進行了全面評估。

最佳分析工具: 全球 Omega 3 市場報告從 Porter 5 力評估、評估 SWOT、PESTLE 評估和剝頭皮回報分析的眾多綜合分析團隊的角度對市場報告的研究和檢查,用於分析供應商在市場。這些模型應檢查和評估統計領域,以確定重要行業參與者及其市場實現平均利潤的程度。

通過表格和圖表幫助分析 Universal Omega 3 的全球市場趨勢,這項研究提供了有關行業狀況的重要統計數據,並且是為對市場感興趣的企業和組織提供指導和指導的寶貴工具。

感謝您閱讀有關 omega 3 市場的文章;您還可以獲得不同的章節明智部分或區域明智的報告版本,如亞洲、美國、歐洲、非洲等。

可定制:全球歐米茄 3 市場

Data Bridge Market Research 是高級形成性研究的領導者。我們為為現有和新客戶提供符合其目的的數據和分析服務而感到自豪。報告可以定制,包括目標品牌價格趨勢分析,包括附加國家市場(要求國家列表)、臨床試驗結果數據、文獻回顧、新市場分析和產品基礎。目標競爭對手的市場分析可以從基於技術的分析到市場組合策略進行分析。我們可以根據您需要的數據格式和样式添加盡可能多的競爭對手。

探索 DBMR 的趨勢報告

https://www.marketwatch.com/press-release/roller-shutter-market-explores-new-growth-opportunities-at-a-cagr-of-750-till-2029-2022-08-24?mod=搜索標題

https://www.marketwatch.com/press-release/outdoor-living-products-market-is-expected-to-witness-growth-at-a-cagr-of-650-in-the-forecast-period- du-2022-au-2029-2022-08-24?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/spa-market-to-perceive-huge-growth-of-usd-3787-billion-and-is-likely-to-touch-cagr-of-580- par-2028-2022-08-24?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/industrial-chocolate-market-value-is-expected-usd-1079-billion-by-2029-says-data-bridge-market-research-2022-08- 24?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/freeze-dried-fruits-and-vegetables-market-is-projected-to-reach-usd-14557-billion-at-a-cagr-of-811- par-2029-2022-08-24?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/breakfast-cereals-market-is-booming-worldwide-at-usd-9191-billion-by-2029-2022-08-24?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/smartwatch-market-size-hitting-new-highs-explored-with-cagr-of-2100-opportunities-revenue-industry-trends-and-forecast-by- 2028-2022-08-24?mod=search_headline

關於 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨國管理諮詢公司,在印度和加拿大設有辦事處。作為一家具有無與倫比的可持續發展水平和先進方法的創新和新時代的市場分析和諮詢公司。我們致力於發掘最佳的消費者洞察力並培養有用的洞察力,幫助您的企業在市場上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那構思和整合的純粹智慧和實踐的結果。該公司成立於衛生部門,旨在覆蓋整個市場同時提供一流分析的員工要少得多。. 後來,該公司於 2018 年在古爾岡開設了新辦事處,擴大了部門和業務範圍,高素質的人才團隊為公司的發展而攜手共進。“即使在 COVID-19 的困難時期,當病毒減緩了全球一切的速度時,Data Bridge 市場研究的專門團隊也夜以繼日地工作,為我們的客戶提供質量和支持,這也證明了我們處理的卓越. »

聯繫我們:-

數據橋市場研究

美國:+1 888 387 2818

英國:+44 208 089 1725

香港 : +852 8192 7475

電子郵件: -corporatesales@databridgemarketresearch.com