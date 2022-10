歯列矯正用品市場は CAGR 9.6% で成長し、2029 年までに 112.4 億米ドルに達する可能性があります。

包括的な歯科矯正用品市場レポートは、市場の状況、市場シェア、成長率、将来の傾向、市場ドライバー、機会と課題、リスクと参入障壁、販売チャネル、ディストリビューター、およびポーターの 5 つの力の分析を推定します。この急速に変化する市場では、市場環境を認識するような市場レポートを取り上げることが必要でした。重要な業界動向、市場規模、および市場シェアの分析と推定は、重要な歯科矯正用品市場調査レポートに記載されています。ここで行われる市場調査は、2022年から2029年の予測期間のメーカー、市場競争、コスト、市場効果要因に関する情報も提供します。

2018 年の米国歯科医師会 (ADA) によると、米国には約 10,658 人の歯科矯正医が勤務していると推定されています。人口 100,000 人あたり約 3.27 人の歯列矯正医に。矯正治療は、曲がった歯や突き出た歯、および歯のかみ合いの問題の外観と配置を改善するのに役立ちます。

リムーバブルブレースセグメントは、不正咬合の高い有病率とリムーバブルブレースの利点に対する患者の意識の高まり、および強力なリムーバブルブレース製品を提供する定評のあるプレーヤーの存在により、市場を支配しました。Data Bridge Market Research は、歯科矯正用品市場が 2021 年に 54 億米ドルと評価され、さらに 2029 年までに 112.4 億米ドルに達すると推定され、2022 年の予測期間中に 9.6% の CAGR で成長する可能性が高いと分析しています。 2029年まで。

世界の歯列矯正用品市場の定義

歯列矯正用品は、歯列矯正および歯列矯正用に特別に設計された医療製品です。これらの器具は、歯科矯正医がより良い医療サービスと治療を提供するのを支援することを目的としています。 この医療専門分野は、異常な顔の成長と顎の

ずれ の予防、検出、および治療に関係して い ます。口腔歯科問題の数

不正咬合、顎疾患、虫歯/歯の喪失、および顎の痛みを伴う患者数の増加は、歯科矯正用品市場の成長率に影響を与える主要なドライバーとして機能します。

可処分所得の増加可処分所得の増加

により、人々は歯科医療サービスを利用できるようになり、歯科矯正用品市場の需要がさらに高まるでしょう。

絶え間ない技術開発

治療時間と関連する痛みの大幅な削減をもたらした技術開発の一貫したペースは、治療結果と効率が長年にわたって大幅に改善されており、歯科矯正の主要な成長に影響を与える要因であり続けています。物資市場。

機会

さらに、患者/親および歯科専門家によるソーシャルメディアの使用の増加は、2022年から2029年の予測期間に歯列矯正用品市場の成長の潜在的な機会を提供するとさらに推定されてい

ます

。一方、特定の国での高度な歯科矯正治療のコストの増加は、対象期間の歯科矯正用品市場の成長をさらに妨げると予測されています。ただし、訓練を受けた歯科開業医の不足は、近い将来の歯科矯正用品市場の成長にさらに挑戦する可能性があります。

この歯列矯正用品市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケット、市場の変化に関する機会を分析します。規制、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。歯列矯正用品市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡してアナリスト ブリーフを入手してください。当社のチームは、市場の成長を達成するために十分な情報に基づいた市場決定を下すのに役立ちます。

歯列矯正用品市場へのCovid-19の影響

COVID-19 のパンデミックは、歯科矯正用品市場に大きな影響を与えました。予想外の発生は、市場の成長に悪影響を及ぼしました。世界中のロックダウン制限により、病院へのアクセスが大幅に減少し、矯正クリニックも一時的に閉鎖されています。しかし、COVID 後のシナリオでは、病院と歯科医院が再開し、遠隔歯科の浸透とロックダウンの緩和により、市場は予測期間中に成長すると予想されます

。

2020 年 7 月、Align Technology, Inc. は、Align Digital and Practice Transformation (ADAPT) サービスの世界的な立ち上げを発表しました。このサービスは、医師が明確なアライナー モデルを使用してデジタル矯正治療に移行するために必要なツールとサポートをさらに提供します。

グローバル矯正用品市場

の範囲と市場規模矯正用品市場は、製品、患者、エンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品

固定ブレース

取り外し可能なブレース

接着剤

付属品

製品に基づいて、歯列矯正用品市場は固定ブレース、取り外し可能なブレース、接着剤および付属品に分割されます。固定ブレースは、アーチワイヤー、ブラケット、固定器具、および結紮にさらにサブセグメント化されます。アーチワイヤーはさらに、ニッケル チタン アーチワイヤー、ベータ チタン アーチワイヤー、ステンレス鋼アーチワイヤーにサブセグメント化されます。ブラケットは、セルフライゲーティング ブラケット、従来のブラケット、リンガル ブラケットにさらに分類されます。アンカレッジ アプライアンスはさらに、バンド、バッカル チューブ、ミニスクリューに分類されます。合字はさらに、エラストマー合字とワイヤー合字にサブセグメント化されます。アクセサリーは、ヘッドギアとリテーナーにさらにサブセグメント化されます。

患者の

子供とティーンエイジャーの

成人

患者に基づいて、歯列矯正用品市場は子供とティーンエイジャー、および成人に分割されます。

エンド ユーザー

病院

クリニック

その他エンド ユーザー

に基づいて、歯列矯正用品市場は病院、クリニックなどに分割されます。

歯列矯正用品市場の地域分析/洞察

歯列矯正用品市場は分析され、市場規模の洞察と傾向は、上記で参照されているように、国、製品、患者、およびエンドユーザーによって提供されます。

歯科矯正用品市場レポートでカバーされている国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インドです。 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東および中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのアフリカ (MEA)、南米の一部としてのブラジル、アルゼンチン、および南アメリカのその他の地域。

北米は、不適切な払い戻しポリシーの発生により、歯列矯正用品市場を支配しています。さらに、歯科疾患の発生率の上昇は、予測期間中の地域の歯科矯正用品市場の成長をさらに後押しします。

アジア太平洋地域では、高齢者人口の増加に伴い、大幅な成長が見られると予測されています。さらに、技術の発展と医療観光の台頭により、今後数年間でこの地域の歯科矯正用品市場の成長が促進されると予想されています。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指針の一部です。また、各国のデータの予測分析を提供しながら、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、国内関税および貿易ルートの影響が考慮されます。

ヘルスケア インフラストラクチャの成長のインストール ベースと新技術の浸透

歯科矯正用品市場はまた、資本設備の医療費の各国の成長、歯科矯正用品市場向けのさまざまな種類の製品の設置ベース、ライフライン曲線を使用した技術の影響、および医療規制シナリオの変化とその影響に関する詳細な市場分析を提供します。矯正用品市場で。データは、2010 年から 2020 年までの過去の期間で利用できます。

歯科矯正用品市場で活動している主要なプレーヤーには、enVista LLC (米国)、American Orthodontics (米国)、3M (米国)、Danaher (米国)、Henry Schein, Inc. (米国)、Dentsply Sirona (米国)、Align などがあります。 Technology, Inc. (米国)、Rocky Mountain Orthodontics (米国)、G&H Orthodontics (米国)、TP Orthodontics, Inc (米国)、DENTAURUM GmbH & Co. KG (ドイツ)、Great Lakes Dental Technologies (米国)、DB Orthodontics (英国)、Institut Straumann AG(スイス)、Ultradent Products, Inc.(米国)、TOMY Inc.、3Shape A/S(デンマーク)、Leone SpA Ortodonzia e Implantologia(イタリア)など。

Data Bridge Market Research は、高度な形成的研究のリーダーです。私たちは、既存および新規のお客様に、その目標に合ったデータと分析を提供することに誇りを持っています。レポートをカスタマイズして、追加の国の市​​場を理解するターゲット ブランドの価格傾向分析 (国のリストを要求)、臨床試験結果データ、文献レビュー、改装された市場、および製品ベースの分析を含めることができます。ターゲットとする競合他社の市場分析は、技術ベースの分析から市場ポートフォリオ戦略まで分析できます。お探しの形式とデータ スタイルで、データが必要な競合他社をいくつでも追加できます。当社のアナリスト チームは、未加工の Excel ファイル ピボット テーブル (ファクト ブック) でデータを提供したり、レポートで利用可能なデータ セットからプレゼンテーションを作成するのを支援したりすることもできます。

