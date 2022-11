歯科インプラントおよび補綴市場の概要、成長分析、シェア、機会、傾向、および2029年までの世界予測

歯科インプラントおよび補綴市場レポート分析レポートは、複数の市場ダイナミクスを考慮して、現在の市場シナリオと将来の見積もりを慎重に調査したものです。市場調査レポートの受け入れは、より良い意思決定、収益の増加、市場目標の優先順位付け、収益性の高いビジネスの達成を促進するため、ビジネスの成長にとって非常に重要です。歯科インプラントおよび補綴業界は、市場で入手可能なもの、市場が期待するもの、競争環境、競争を凌駕するために何をすべきかを容易に想像できます。クラス最高の歯科インプラントおよび補綴レポートは、貴重な時間を節約するのに役立つだけでなく、ビジネスを成長させるために行われる作業に信頼性を追加します。

Data Bridge Market Researchの増加によると、歯科インプラントおよび補綴市場は2021年に116億4000万ドルの価値があり、2029年までに200億ドルに達すると予想され、2022年から2029年までの予測期間中に7%のCAGRで成長すると予想されています。

歯科インプラントおよび補綴市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

3M (米国)

Institut Straumann AG (ドイツ)

Nobel Biocare Services AG (スイス)

Danaher (米国)

Ivoclar Vivadent AG (スイス)

TBR Implants Group (フランス)

Dentsply Sirona (米国)

AVINENT Implant System (スペイン)

CAMLOG Biotechnologies GmbH (スイス)

Zimmer Biomet (米国)

DENTAURUM GmbH & Co. KG (ドイツ)

Ultradent Products, Inc. (米国)

三井化学 (日本)

Dental Wings Inc. (カナダ)

Bicon, LLC (米国)

OSSTEM IMPLANT.CO., LTD (韓国)アライン

テクノロジー社(アメリカ)

市場概況:-

骨内固定装置としても知られる歯科用インプラントは、歯に似た人工歯根です。これらは、修復をサポートするために顎骨に挿入される欠損歯の代替品です。これらのインプラントは強固な土台を提供し、1 本または複数の歯を失った人に最適です。修復歯科には、感染した歯の診断と治療、クラウン、インプラント、ブリッジ、入れ歯を使用して失った歯を修復することが含まれます。

地域成長分析:

北米(米国、カナダ、メキシコ)

ヨーロッパ (ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア)

アジア太平洋 (中国、日本、韓国、インド、東南アジア)

南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど)

中東およびアフリカ (サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ)

