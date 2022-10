歯科用骨移植市場は2029年までCAGR 11.9%で成長する 新たなビジネスチャンス、成長率、トレンド、実現可能性調査

歯科用骨移植片の市場調査レポート は、歯科用骨移植片業界の成功に不可欠な一連の市場調査の目的を考慮して作成されました。このビジネス レポートは、特定の製品に対する消費者のニーズ、嗜好、および変化する嗜好の概要を提供します。この目的のために、データマイニング、市場に対するデータ変数の影響の分析、および予備検証(業界の専門家)を含むデータ三角測量法が適用されます。CAGR 値はパーセンテージとして推定され、定義された予測期間における特定の製品の市場の上昇または下降を表します。

歯科用骨移植は、損傷または欠損した身体組織を合成、天然、または人工の代替物で置き換えて接続する外科的治療です。病気、外傷、または吸収によって引き起こされた骨の変形は、これらの移植治療で治療できます。歯科では、骨移植片を詰め物として使用します。骨の発達から骨の治癒まで、移植手術が役立ちます。歯の骨移植片は生分解性の抗体応答を提供します。新しい骨を形成することにより、ミネラル貯蔵庫として機能します。

世界の歯科用骨移植市場は、2021 年に 7 億 4,212 万米ドルと評価され、2029 年までに 18 億 2,438 万米ドルに達すると予測されており、2022 年から 2029 年の予測期間中に 11.9% の CAGR で成長します。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

歯科用骨移植市場で活動している主要なプレーヤーには、Dentsply Sirona (米国)、Stryker (米国)、Johnson & Johnson Services, Inc. (米国)、Danaher (米国)、Medtronic (アイルランド)、ZimVie Inc. (米国) などがあります。 )。)、Geistlich Pharm (スイス)、Smith + Nephew (英国)、Novabone (米国)、Collagen Matrix Inc. (米国)、Align Technology, Inc. (米国)、Institut Straumann AG (スイス)、3M (米国)、クラレ株式会社。(日本)、Planmeca Oy(米国)、Zimmer Biomet(米国)、Roland DG Corporaion(日本)、BIOLASE, Inc.(米国)、Carestream Dental LLC(米国)、タカラベルモント社(日本)、Brasseler USA、(米国)およびDentalEZ、Inc.(米国)ら。

歯科用骨移植市場のダイナミクス

このセクションは、市場の原動力、利点、機会、制約、および課題を理解することを目的としています。これらすべてについて、以下で詳しく説明します。

運転者

歯の問題による採用の増加

歯科インプラント処置における骨移植の使用の増加は、この市場の成長の主な原動力です。さらに、歯周病の有病率の増加と歯根および虫歯の欠落も、市場全体の成長を加速すると予想されます。

さらに、継続的な製品マーケティング、ヘルスケア業界の拡大、および質の高いサービスにより、ユーザーの意識が高まり、市場の成長を促進することも期待されています。さらに、これらの手順の成功率の増加も、予測期間中の市場の成長を制限します。発展途上国でのデンタルツーリズムの成長も、市場の成長を抑制すると予想されます。さらに、バリアフィルム市場などの革新的なセグメントでASPを安定または成長させながら新製品を導入することで、歯科用骨移植の将来の成長率がさらに向上します。

世界の歯科用骨移植市場を制限/挑戦 する

厳しい規制

一方、厳しい規制環境は市場の成長を妨げると予想されます。

COVID-19の発生による製品需要の低下は、2022年から2029年にかけて歯科用骨移植片市場に挑戦すると予想されます。

機会

処理コストを削減します。

歯科治療の低コストと、熟練した専門外科医の利用可能性が相まって、歯科用骨移植市場の拡大にいくつかの有利な機会がもたらされると推定されています。

世界の歯科用骨移植市場の範囲

歯科用骨移植市場は、タイプ、製品、メカニズム、アプリケーション、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメントの成長は、業界で最も弱い成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の洞察と洞察を提供して、戦略的な決定を下し、主要な市場アプリケーションを特定するのに役立ちます。

生地

人工骨移植

異種移植

同種移植

自家移植

異質性

脱塩同種移植

他の

タイプに基づいて、歯科用骨移植市場は、合成骨移植、異種移植片、同種移植片、自家移植片、同種移植片、脱塩同種移植片などに分割されます。同種移植片は、脱塩骨基質とその他に細分されます。異種移植片は、このセグメントで最も高い成長率を持つと推定されています。

製品

有機SFA

骨学

グラトン

製品に基づいて、歯科用骨移植市場は生物学的 OSS、骨移植および移植片に分割されます。

機構

骨伝導

骨誘導

骨の促進

骨形成

メカニズムに基づいて、歯科用骨移植市場は、骨伝導、骨誘導、骨促進、および骨形成に分割されます。

必要とする

ケースの保管

最大倍率

歯周病の再生

骨再生インプラント

サイナスリフト

アプリケーションに基づいて、歯科用骨移植市場は、ソケット保存、歯槽堤強化、歯周欠損再生、骨インプラント再生、およびサイナスリフトに分割されます。

最終ユーザー

病院

歯科医院

他の

地域別:-

アジア太平洋: 中国、日本、インド、その他のアジア太平洋

ヨーロッパ: ドイツ、イギリス、フランス、その他のヨーロッパ

北米: 米国、メキシコ、カナダ

ラテンアメリカ: ブラジルおよびラテンアメリカのその他の地域

中東およびアフリカ: GCC諸国およびその他の中東およびアフリカ

インデックス: 世界の歯科用骨移植市場

1 はじめに

2 市場セグメンテーション

3 エグゼクティブ サマリー

4 トップ ビュー

5 市場の概要

6 ヘルスケア業界における骨移植に対する Covid-19 の影響

7 骨移植市場、製品タイプ別 8 骨移植市場、形態 別 9骨移植 移植市場 10 骨移植市場、モード別 11 骨移植市場、エンドユーザー別 12 骨移植市場、地理別 13 骨移植市場、地理別 13 骨移植市場、地理別、会社概要14 SWOT 分析15 会社概要16 アンケート17 関連レポート

