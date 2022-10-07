營養飲料市場預計收入 100.6 億美元，到 2029 年復合年增長率為 8.60% 份額、規模、增長、主要參與者和趨勢預測

Data Bridge Market Research 在其題為“ 營養飲料市場”的報告中 提供了有關該市場的全面信息和詳細研究。該報告涵蓋了推動營養飲料市場增長的關鍵因素、製造商尚未開發的有利可圖的機會、塑造市場增長的最新趨勢和發展，以及有關不同細分市場的其他有價值的見解。

為確保業務成功，採用這樣一份關於全球營養飲料市場的研究報告是必不可少的關鍵之一。市場研究人員在撰寫本報告時發現了一般市場狀況。它還確定了新產品推出的可能市場，評估客戶公司的市場份額和可能的銷量。此外，它識別消費者類型、他們對產品的反應和意見，以及他們對改進產品的想法。關於營養飲料的令人信服的報告還估計了某些產品最合適的分銷方法。

Nutrition Drinks 營銷報告提供了有關消費者需求、產品偏好和想法以及特定產品的不同口味的具體和最新信息。它有助於更好地規劃廣告和促銷策略，也有助於做出明智的決定。該報告代表了通過透明研究進行的市場研究數據的質量。通過正確和持續地使用優秀的行業經驗、人才解決方案、行業洞察力以及最新的工具和技術，生成了報告。

下載報告的樣本副本以了解完整報告的結構 @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-nutritional-beverages-market

市場分析和規模

近年來，營養飲料市場有望快速增長。營養食品和飲料旨在最大限度地提高食物消耗量，同時提供濃縮的維生素、 礦物質 和氨基酸。這道菜的脂肪、膽固醇和鈉含量低，因此不太可能導致心髒病。缺乏纖維的人可以從高纖維食物中受益。營養食品和飲料還可以為您提供更多能量並幫助您減肥。所有這些因素導致市場對營養飲料的高需求。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年 營養飲料市場 價值 52 億美元，預計到 2029 年將達到 100.6 億美元，在 2022 年至 2029 年的預測期內復合年增長率為 8.60%。由 Data Bridge 策劃的市場報告市場研究團隊包括專家深度分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利和消費者行為分析。

市場定義

有助於維持身體並提供均衡飲食益處的非酒精飲料稱為營養飲料。這些強效飲料可以幫助預防或治療所有年齡段人群的健康問題。 草藥 、維生素、礦物質、氨基酸和其他水果和蔬菜是一些強化成分。

報告範圍和市場細分

報告指標 細節 預測期 2022 – 2029 基準年 2021 歷史年份 2020 年（2019 年至 2014 年可定制） 數量單位 收入（十億美元），數量（單位），價格（美元） 涵蓋的細分市場 參數（維生素成分、礦物質成分、脂質成分、水分、蛋白質、總膳食纖維、糖成分、膽固醇、卡路里）、產品類型（飲料、零食、烘焙和糖果、肉類和家禽、醬汁、調料、調味品、產品乳製品和甜點、水果和蔬菜、食用油脂、嬰兒食品、其他）、應用（健康和健身、醫學、運動、其他）、用途（產品標籤、新產品開發、法規遵從） 覆蓋國家 美國、加拿大、北美的墨西哥、德國、瑞典、波蘭、丹麥、意大利、英國、法國、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、土耳其、俄羅斯、歐洲其他地區、日本、中國、印度、南部韓國、新西蘭、越南、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太地區 (APAC) 中的其他亞太地區 (APAC)、巴西、阿根廷、作為南美一部分的南美洲其他地區、阿聯酋、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾、科威特、南非、中東和非洲其他地區 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分 涵蓋的市場參與者 Chr Hansen Holding A/S（丹麥）、SGS SA（瑞士）、Intertek Group PLC（英國）、Eurofins Scientific（盧森堡）、Bureau Veritas SA（法國）、ALS Ltd（澳大利亞）、Mérieux Nutrisciences Corporation（美國） )，Asurequality 有限公司。（新西蘭）、TUV Nord Group（德國）、Bureau Veritas（法國）、Labcorp Drug Development（美國）、達能（法國）、Mead Johnson & Company, LLC。(美國), PepsiCo, Inc (美國), Nestlé (瑞士), The Kraft Heinz Company (美國), General Mills (美國), ADM (美國), B. Braun Melsungen AG (德國), Abbott (美國), Thermo Fisher Scientific Inc.（美國）、BASF SE（德國）、杜邦（美國） 市場機會 新興市場數量增加

行業參與者之間日益激烈的競爭

增加使用天然成分

營養飲料市場動態

本節涉及了解市場驅動因素、利益、機會、限制和挑戰。所有這些都將在下面詳細討論：

驅動程序

健康飲品越來越受歡迎

健康飲料在年輕人中的日益普及，以及市場參與者為擴大其消費群而使用的激進營銷技術，預計將加劇該行業的增長。

慢性病患病率增加

全球慢性病患病率的上升以及營養的死亡是阻礙市場增長速度的主要因素。

此外，城市化進程的加快和可支配收入水平的提高將推動市場價值的增長。此外，全球加工食品市場的增長以及全球食品和經濟發達標籤的實施將抑制營養飲料市場的增長率。影響市場增長率的另一個重要因素是人們對健康和忙碌生活方式的認識不斷提高。

機會

行業參與者之間日益激烈的競爭

工業參與者之間日益激烈的競爭將導致對能量飲料的迫切需求，並在預測期內創造新的市場機會。

此外，戰略合作的增加和新市場的出現將成為市場驅動力，進一步激發市場增長的有利機會。

限制/挑戰

另一方面，預計市場將受到越來越多的人造香料和防腐劑使用的阻礙。發展中國家缺乏食品控制基礎設施和服務將阻礙市場的增長速度。由於 COVID-19 爆發和缺乏意識而出現的不利條件將拖累市場，並進一步挑戰市場的增長率。

這份營養飲料市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響、分析新興收入領域的機會、市場變化法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和應用優勢、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關營養飲料市場的更多見解，請聯繫數據橋市場研究以獲取分析師簡介，

COVID-19 對營養飲料市場的影響

由於 COVID-19 大流行，營養飲料市場一直在緩慢增長。全球市場受到冠狀病毒爆發導致的產能和供應鏈中斷的影響。然而，在整個大流行期間，健康飲食習慣和飲酒的日益普及，加上對健康問題的日益關注，推動了營養飲料市場的增長。

最近的發展

2022 年，帝斯曼宣布成立新的食品和飲料業務集團——提供全方位口味、質地和健康解決方案的一站式商店。帝斯曼的戰略是通過將其先前獨立的食品特種、親水膠體和營養品業務提供的成分、全球和本地專業知識和解決方案整合到一個單一的業務集團中來支持這一市場發展。食品和飲料活動。

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在營養飲料市場運營的主要關鍵參與者包括：

Chr Hansen Holding A/S（丹麥）

SGS AG（瑞士）

Intertek Group PLC（英國）

Eurofins Scientific（盧森堡）

Bureau Veritas SA（法國）

ALS有限公司（澳大利亞）

梅里埃營養科學公司（美國）

保證質量有限公司 （新西蘭）

TUV Nord 集團（德國）

必維（法國）

Labcorp 藥物開發（美國）

達能（法國）

美贊臣公司，LLC。（諾斯）

百事可樂公司（美國）

雀巢（瑞士）

卡夫亨氏公司（美國）

通用磨坊（美國）

ADM（美國）

B. Braun Melsungen AG（德國）

雅培（美國）

賽默飛世爾科技公司（美國）

巴斯夫（德國）

杜邦（美國）

全球營養飲料市場範圍

營養飲料市場根據參數、產品類型、用途和應用進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

環境

維生素概況

礦物概況

大膽的輪廓

濕度

蛋白質

總膳食纖維

糖 型材

膽固醇

卡路里

根據參數，營養飲料市場分為維生素成分、礦物質成分、脂質成分、水分、蛋白質、總膳食纖維、血糖成分、膽固醇和卡路里。

產品類型

飲料

零食

麵包店和糖果店

肉類和家禽

醬汁

繃帶

調味料

乳製品和甜點

水果和蔬菜

食用油脂

嬰兒食品

其他

根據產品類型，營養飲料市場分為飲料、零食、烘焙和糖果、肉類和家禽、醬汁、調料、調味品、乳製品和甜點、水果和蔬菜、食用油脂、嬰兒等。.

應用

健康和健身

醫療的

運動的

其他

根據應用，營養飲料市場細分為健康與健身、醫療、運動等。

客觀的

產品標籤

新產品開發

合規性

根據用途，營養飲料市場分為產品標籤、新產品開發和法規遵從性。

營養飲料市場區域分析/概述

如上所述，分析營養飲料市場，並按國家、參數、產品類型、目的和應用提供市場規模信息和趨勢。

營養飲料市場報告涵蓋的國家是美國、加拿大、墨西哥、北美、德國、瑞典、波蘭、丹麥、意大利、英國、法國、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、土耳其、俄羅斯、歐洲其他地區歐洲。、日本、中國、印度、韓國、新西蘭、越南、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太地區其他地區 (APAC) 亞太地區 (APAC)、巴西、阿根廷、南美洲其他地區南美洲、阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾、科威特、南非、中東和非洲其他地區 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分。

亞太地區在市場份額和市場收入方面主導著營養飲料市場，並將在預測期內繼續保持其主導地位。隨著線下和線上分銷渠道的存在，運動員對營養飲料的需求不斷增長，以及主要行業參與者在該地區探索增長機會的先進投資，印度、中國和新加坡等國家在亞太地區的營養飲料市場佔據主導地位。.

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的個別市場影響因素和市場法規變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

TOC 中提到了新的業務戰略、挑戰和政策，TOC Request @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-nutritional-beverages-market

報告的主要好處：

本研究介紹了全球營養飲料行業的分析描述以及當前趨勢和未來估計，以確定即將進行的投資。

該報告提供了與關鍵驅動因素、限制因素和機遇相關的信息，以及對全球營養飲料市場份額的詳細分析。

對當前市場進行定量分析，以突出全球營養飲料市場的增長情景。

波特的五力分析說明了市場中買方和供應商的力量。

該報告根據競爭強度以及未來幾年競爭將如何形成，對全球營養飲料市場進行了詳細分析。

對報告中關鍵問題的回答：

誰是營養飲料市場的前五名？

未來五年營養飲料市場將如何發展？

哪種產品和哪種應用將佔據營養飲料市場的最大份額？

營養飲料市場的驅動因素和製約因素是什麼？

哪個區域市場將顯示出最強勁的增長？

在整個預測期內，營養飲料市場的複合年增長率和規模將是多少？

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