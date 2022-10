獣医用動物ワクチン市場の概要、成長分析、シェア、サイズ、トレンド、機会

動物用の高度な獣医用ワクチン市場レポートは、市場のダイナミクスと成長を誘発する要因に基づいて、成長率と市場価値を推定しています。 この業界レポートには、主要な競合他社も含まれており、獣医用動物ワクチン業界に影響を与える主要な要因に関する戦略的洞察と分析を提供します。 動物用ワクチン業界の絶対的な背景分析を提供するために、この業界分析レポートには親市場の評価が含まれています。 この詳細なレポートは、主な要因と副次的な要因、市場シェア、市場規模、販売量、主要なセグメント、および地理的分析に焦点を当てています。 信頼できる獣医用動物ワクチン市場調査レポートは、製品仕様、製品タイプ、技術、および生産分析の包括的な概要も提供します。

データ ブリッジ市場調査は、獣医用動物ワクチン市場が 2021 年に 100 億ドルの価値があり、2029 年までに 164.8 億ドルに達すると予測され、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 6.44% の CAGR で成長すると分析しています。データ ブリッジ市場調査チームには以下が含まれます。詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組み。

市場概況:-

動物用ワクチンは病気の蔓延を防ぎ、動物と人間の健康を守ります。これは、公衆が動物に依存していることを考えると非常に重要です。 食品、肉、牛乳、タンパク質、その他の皮革や羊毛などの商品はすべて動物由来です。 狂犬病、口蹄疫、および馬インフルエンザ ウイルス ワクチンは、最も広く使用されている動物用ワクチンの 1 つであり、自然に獲得された免疫を模倣することによって感染性病原体の伝達を阻害します。

獣医動物用ワクチン市場は、予測期間中に急速に成長すると推定されています。 炭疽菌は、世界で最も蔓延している家畜の病気の 1 つです。 世界保健機関 (WHO) が発表したレポートによると、各国のイニシアチブによって炭疽菌の世界的な封じ込めが行われていますが、炭疽菌は依然として蔓延しています。 この病気の有病率は、最近の世代の獣医師が病気の診断と報告に不慣れであり、病気に対するワクチン接種を中止していることにも一部起因しています。 それに続いたのは、さまざまな家畜の病気の蔓延でした。 動物の病気は、生産性の損失、食糧不安、収入の損失など、動物の生産システムに多くの問題を引き起こし、これらはすべて人間の健康に悪影響を及ぼします。 それが理由です、

動物および獣医用ワクチン市場の主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

Bayer AG (ドイツ)、Sanofi (フランス)、Pfizer Inc. (米国)、GlaxoSmithKline plc (英国)、Merck & Co., Inc. (米国)、Ceva (フランス)、Cargill, Incorporated (米国)、Boehringer Ingelheimインターナショナル株式会社 (ドイツ)、武田薬品工業株式会社 (日本)、Eli Lilly and Company (米国)、Virbac (フランス)、Vetoquinol (フランス)、Zoetis (米国)、Dechra Pharmaceuticals PLC (英国)、Biogenesis Bagó (アルゼンチン)、Hester Biosciences Ltd de . (インド)、Elanco (米国)、HIPRA (ジローナ)、China Animal Husbandry Group (北京)、Phibro Animal Health Corporation (米国)、Ringpu (中国)、Mars, Incorporated (米国)、Indovax (インド)

研究に投資することで、以下にアクセスできます。

獣医および動物用ワクチン市場 [グローバル – 地域別セグメンテーション]

地域レベルでの区分 [北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ]

国別市場規模[市場シェア上位国]

主要プレーヤーの市場シェアと収益/売上高

市場動向:新興技術・新興製品・企業、PESTEL分析、SWOT分析、ポーターの5つの力など

市場規模)

アプリケーション/垂直産業別の市場規模

市場予測・予測

このレポートは、次の指標に関する情報を提供します。

市場への浸透: 動物および獣医用ワクチン市場の主要プレーヤーの製品ポートフォリオに関する完全な情報。

製品開発/革新: 今後の技術、研究開発活動、および市場での製品発売に関する詳細。

競争力評価: 主要な市場プレーヤーの市場戦略、地域、および業界セクターの詳細な評価。

市場開発: 新興市場に関する包括的な情報。 このレポートは、地域のさまざまなセグメントの市場を分析します。

市場の多様化: 新製品、未開発の分野、最近の開発、および動物および獣医用ワクチン市場への投資に関する包括的な情報。

カテゴリー: 動物用ワクチン市場

1.はじめに

2つの市場セグメント

3 要旨

4 上面図

5 市場概要

6製品タイプ別の獣医および動物用ワクチン市場

7つの獣医用ワクチン市場:モード別

8タイプ別の獣医および動物用ワクチン市場

9動物および獣医用ワクチン市場:モード別

エンドユーザー別の10の獣医および動物用ワクチン市場

12地理による獣医および動物用ワクチン市場

12 獣医および動物用ワクチン市場、会社概要

13 SWOT分析

14の会社概要

