生分解性紙およびプラスチック包装市場 2022 トップ メーカー、成長の機会と投資の実現可能性 2029

対象となる市場関係者

Riverside Paper Co. Inc. (米国)、SmartSolve Industries (米国)、Özsoy Plastik (トルコ)、Ultra Green Sustainable Packaging (米国)、Hoşgör Plastik (トルコ)、Eurocell Srl (英国)、Tetra Pak International SA (スイス)、 (米国)、Kruger Inc. (カナダ)、Amcor PLC (スイス)、Mondi (英国)、International Paper Company (米国)、Smurfit Kappa (米国)、DS Smith (英国)、Klabin SA (ブラジル)、Rengo Co. Ltd (日本)、WestRock Company (米国)、Stora Enso (スウェーデン)、Bemis 製造会社 (米国)、Rocktenn (米国)、BASF SE (ドイツ)、Clearwater Paper Corporation (米国)