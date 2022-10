産業用酸素市場は、予測された時間枠で 8.50% の CAGR で成長すると予想されます

産業用酸素市場

工業用酸素は、製造プラントなどの工業目的で使用される酸素の一種で、酸化、燃焼、さらには特定の化学反応の加速を助ける可能性のある作業に使用されます。

Data Bridge Market Research が分析した産業用酸素市場は、予測期間中に 8.50% の CAGR を登録すると予想されます。これは、2021 年の時価総額が 651 億ドルで、2029 年には 1250 億 3,134 億ドルに急増することを示しています。時価総額、成長率、セグメンテーション、地理的範囲、主要プレーヤーなどの市場シナリオへの洞察に加えて、Data Bridge Market Research によってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、企業の生産と能力の地理的表現、ネットワーク レイアウトが含まれています。ディストリビューターとパートナーの詳細、最新の価格動向分析、サプライチェーンと需要の赤字分析。

工業用酸素は、医療、食品、金属加工、製薬業界など、多くの用途で広く使用されており、パルプの製造にも使用されています。高純度酸素を生成するために、圧力スイング吸着、極低温分離、膜技術などのさまざまな技術が使用されています。ガラス産業における工業用酸素の使用も、市場全体の需要の大部分を占めています。工業用酸素の主な応用分野は、酸化、燃焼、発酵です。

この市場調査は、SWOT分析の助けを借りて、産業用酸素市場の市場ドライバーと制約、および予測期間中の需要への影響について詳しく説明しています。競合他社のマーケティング戦略から勢いを得ることで、企業は創造的なアイデアを構築し、販売目標を達成することができ、競合他社よりも競争上の優位性を得ることができます. この市場分析レポートは、市場の現状に関する専門的な詳細な調査です。おそらく、きめの細かい情報は、顧客が効果的なビジネス上の意思決定を行うのに役立ち、Industrial Oxygen Report も同じことを提供します。

産業用酸素市場のダイナミクス

促進

エンドユーザー産業の成長

金属加工および溶接、ヘルスケア、化学および建設、冶金、鉄鋼産業などのエンドユーザー産業の発展は、予測期間中の産業用酸素市場の成長を後押しすると予想されます。

化学分野での需要の高まり

工業用酸素は、化学反応プロセスの原料として化学産業で広く使用されているため、高い需要があります。さまざまな化学物質の製造における酸化剤として使用されます。鉱業会社は、岩を爆破するためにも使用します。さらに、ガス状の酸素は宇宙船のロケット燃料の燃焼をサポートするために使用され、液体の工業用酸素は二元推進剤の乗り物に燃料を供給するために使用されます。化学業界からの需要の高まりが、市場の成長を後押しすると予想されます。

ヘルスケア業界の需要の高まり ヘルスケア業界

精製された工業用酸素の需要の高まりと工業用酸素の販売の増加は、工業用酸素市場の収益成長を牽引すると予想されます

機会

産業用酸素メーカーがIoT技術を採用

多くの産業用酸素メーカーは、IoT (モノのインターネット) テクノロジを採用してスマート デバイスと機器を接続し、ギャップを特定して製造プロセスに関するリアルタイムの洞察を得ています。得られたデータは、最適な生産レベルを達成し、品質を向上させるために、上級管理職と工場長によって分析、処理、解釈されます。たとえば、インテリジェント システムは、組み込みの分析ツールとソフトウェアを介して化学反応器の動作条件のパフォーマンスに関する情報を提供し、プラントの管理者とオペレータに機械の故障の可能性を通知します。IoT を採用している主要企業には、Air Liquide や Linde Gases などがあります。

産業用酸素市場で活動している主要なプレーヤーの一部は次のとおりです。

Air Liquide SA (フランス)、

Hangzhou Oxygen Plant Group (中国)

Praxair Technology Inc. (米国)

AIR WATER INC (日本)

Linde Plc (アイルランド)、

Messer Group ( ドイツ

SCG (タイ)

大陽日酸株式会社 (日本)

Air Products Inc. (米国)

Airgas Inc. (米国)

Gulf Cryo (UAE)

Yingde Gases Group (中国)、

Air Products and Chemicals Inc. (米国)

Universal Industrial Gases Inc , (米国)

Axcel Gases (米国)

International Industrial Gases Ltd (インド)

SOL Group (イタリア)

COVID-19 患者数の増加により、酸素の需要が増加しています。産業用酸素から医療用酸素への変換に伴う需要の増加は、市場の成長率を高めると予想されます。パンデミックの発生により、ヘルスケア部門での需要も増加し、他の部門での産業用酸素需要のマイナスの見通しを補っています。建設業界の見通しが悪いため、溶接および鉄鋼業界の工業用酸素の売上も減少しました。

世界の産業用酸素市場の範囲

産業用酸素市場は、製品、アプリケーション、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメントの成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品

圧縮酸素

液化酸素

用途

溶接

切断

火炎洗浄

製鋼

その他

エンドユーザー

自動車および航空宇宙

化学処理

エネルギー

産業用酸素市場の地域分析/洞察

前述のように、産業用酸素市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が国、製品、アプリケーション、およびエンドユーザー別に提供されます。

産業用酸素市場レポートの対象国は、北米、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの他のヨーロッパ諸国、中国、日本です。 、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC) アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ ( MEA) はブラジルの中東およびアフリカ (MEA) の一部として、アルゼンチンは南米の一部として南米の残りの部分を表します。

北米は、がん患者数の増加と、食品安全分野などの非医療用途への需要の増加により、産業用酸素市場を支配しています。

アジア太平洋地域では、高齢者人口の増加と医療費の増加により、2022年から2029年の予測期間中、最高のCAGRが引き続き見られます。

最新の業界影響の傾向と開発シナリオ

新しいビジネスを構築する

強力な市場機会をつかむ

計画とさらなる市場シェア拡大のための重要な決定

主要なビジネス セクター、市場提案、ギャップ分析を特定する

マーケティング投資の配分を支援する

