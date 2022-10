病院検査情報管理システム市場は、CAGR 20.55% で 49 億米ドルと評価されています

市場調査研究を含む病院検査情報管理システム市場レポートは、競合他社の次の動きを予測するのに役立ち、ビジネスをより良い位置に維持して、競合他社の最終的な損害を回避するのに役立ちます。市場調査は、ビジネスを拡大できる市場と地理的領域を特定するのに役立ちます。また、顧客が求めているものと市場に欠けているものに基づいて、成功する可能性が最も高いアイデアに投資することもできます。どの小売企業にとっても、市場調査を実施することは、店舗が最も利益を上げることができる場所を特定するのに役立ちます。

病院検査室情報管理システムは、近年、単純なサンプル追跡からエンタープライズ リソース プランニング ツールへと進化しました。これらのシステムは、ラボのインフォマティクスの複数の側面を管理します。

世界の病院検査情報管理システム市場は、2021 年に 11 億米ドルと評価され、2029 年までに 49 億米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 20.55% の CAGR を登録します。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

完全なグラフ、チャート、図を含むサンプル レポートを入手する @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-hospital-laboratory-information-management-systems-market

病院検査室情報管理システム市場のダイナミクス

このセクションでは、市場の原動力、利点、機会、制約、および課題を理解することを扱います。このすべてについて、以下で詳しく説明します。

運用コストの増加と検査サービスの償還の減少

さまざまな医療処置の費用の急増と、検査サービスの償還の減少により、医療提供者と医療支払者の間で病院検査情報管理システムの需要が加速しています。

医療の相互運用性に対する政府の投資

これらのソリューションの採用を促進するための連邦政府による資金の増加は、市場にさらに影響を与えます。

電子医療記録 (EHR) の採用の増加

電子医療記録 (EHR)によって生成された大量のデータを ローカル ストレージ デバイスに保存することは、重要なデータの損失に伴うリスクがあるため、困難です。したがって、これらの病院検査室情報管理ソリューションを医療部門に展開することは、ビッグデータの共有と保存を容易にするために重要になります。

機会

さらに、大麻業界での LIMS の使用とクラウドベースの LIMS の人気の高まりにより、2022 年から 2029 年の予測期間に市場関係者に収益機会が広がります。

世界 の病院検査情報管理システム市場の範囲と市場規模

病院検査情報管理システム市場は、タイプ、コンポーネント、展開モデル、および業界に基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

タイプ

ブロードベースのLIMS

業界固有の LIMS

成分

ソフトウェア

サービス

導入モデル

オンプレミス LIMS

リモートホスト型 LIMS

クラウド LIMS

業界

生命科学

石油化学精製所および石油・ガス

食品および飲料および農業

化学

環境試験所

その他の産業

詳細な目次 (TOC) を取得するには、@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-hospital-laboratory-information-management-systems-marketをクリックしてください。

病院検査情報管理システム市場の地域分析/洞察

病院検査情報管理システム市場を分析し、市場規模の洞察と傾向を、国、種類、コンポーネント、展開モデル、および業界別に提供します。

病院検査情報管理システム市場レポートでカバーされている国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りのヨーロッパ、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他のアジア太平洋地域 (APAC)中東およびアフリカ (MEA) の一部としての中東およびアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としての南アメリカのその他の地域。

北米は、地域内のEHRプログラムなど、検査室自動化の採用を促進する支援政策により、病院検査室情報管理システム市場を支配しています。

アジア太平洋 (APAC) は、この地域での低コストの生産により、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指針の一部です。また、各国のデータの予測分析を提供しながら、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、国内関税と貿易ルートの影響が考慮されます。

競争環境と 病院検査情報管理システムの市場シェア分析

病院検査情報管理システム市場の競争環境は、競合他社の詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供される上記のデータ ポイントは、病院検査室情報管理システム市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

病院検査情報管理システム市場で活動している主要なプレーヤーには、CliniSys (英国)、Thermo Fisher Scientific (米国)、Abbott (米国)、Illumina, Inc. (米国)、LabVantage Solutions Inc (米国)、LabLynx LIMS ( Laboratory Information Management System) (米国)、Agilent Technologies, Inc. (米国)、GenoLogics (カナダ)、Labworks (米国)、Dassault Systèmes (フランス)、Siemens (ドイツ)、Accelerated Technology Laboratories, Inc. (米国)、ApolloLIMS . (米国)、Eusoft Ltd. (イタリア)、Horizo​​n LIMS. (米国)、Promium、LLC。(米国)など。

TOC 付きの調査レポートの詳細な概要を閲覧する: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hospital-laboratory-information-management-systems-market

調査方法:世界の 病院検査室情報管理システム市場

データ収集と基準年分析は、大きなサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して行われます。市場データは、市場統計および一貫したモデルを使用して分析および推定されます。また、市場シェア分析と主要なトレンド分析は、市場レポートの主要な成功要因です。詳細については、アナリストの電話をリクエストするか、お問い合わせをドロップダウンしてください。

DBMR 研究チームが使用する主要な研究方法論は、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、一次 (業界専門家) 検証を含むデータ三角測量です。これとは別に、データ モデルには、ベンダー ポジショニング グリッド、市場タイム ライン分析、市場の概要とガイド、企業ポジショニング グリッド、企業市場シェア分析、測定基準、グローバル対地域、およびベンダー シェア分析が含まれます。

調査方法の詳細については、業界の専門家に問い合わせて ください。

トップトレンドレポート:-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemodynamic-monitoring-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-molecular-imaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-portable-medical-electronic-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wellness-supplements-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-veterinary-ivf-market

Data Bridge Market Research, Private Ltd について

Data Bridge Market Research Pvt Ltd は、インドとカナダにオフィスを持つ多国籍経営コンサルティング会社です。比類のない耐久性レベルと高度なアプローチを備えた、革新的でネオテリックな市場分析およびアドバイザリー企業として。私たちは、最高の消費者の見通しを明らかにし、あなたの会社が市場で成功するための有用な知識を育むことに尽力しています.

データ ブリッジ市場調査は、2015 年に考案され、プネーに組み込まれた純粋な知恵と実践の結果です。同社は、最高クラスの分析を提供しながら市場全体をカバーしようとする従業員がはるかに少ないヘルスケア部門から誕生しました。 . その後、同社は部門を拡大し、2018年にグルグラムの場所に新しいオフィスを開設して範囲を拡大しました。そこでは、優秀な人材のチームが会社の成長のために手を結びます. 「ウイルスが世界中のすべてを減速させた COVID-19 の厳しい時代でも、Data Bridge Market Research の専任チームは 24 時間体制で働き、顧客ベースに品質とサポートを提供しました。スリーブ。”

お問い合わせ先:

Data Bridge Market Research

米国: +1 888 387 2818

英国: +44 208 089 1725

香港: +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com