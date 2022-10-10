眼科用粘性外科デバイス市場は、2029 年までの予測期間中に 8.85% の CAGR で成長すると予想されます

眼科用粘液手術装置 は、目のデリケートな構造を保護し、前房内のスペースを維持するために、さまざまな眼科手術で使用され、より迅速かつ安全な処置を可能にします。これらのデバイスのヒアルロン酸ナトリウム、コンドロイチン硫酸、ヒドロキシプロピルメチルセルロース成分。 これらの眼科用粘性外科デバイスは、白内障、緑内障、および硝子体切除手術の外科的補助として一般的に使用されています。これは、外科的操作中に前房を維持するのに役立つためです。

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眼科手術装置市場で最も活発な企業には、ボシュロム社、ツァイス インターナショナル、ジョンソン & ジョンソン プライベート リミテッド、レイナー イントラオキュラー レンズ リミテッド、ボーフス バイオテック AB、ニデック株式会社、ノバルティス AG、エレックス メディカル レーザーズ社などがあります。 ., Ziemer Ophthalmic Systems, HOYA Corporation, Lumenis, STAR SURGICAL, IRIDEX Corporation, TOPCON CORPORATION, Takagi Ophthalmic Instruments Europe LTD., ACB MOLTENO, Medical Technology Products, BVI, Amring Pharmaceutical Inc., Truviz Ophthalmic, Alcon, Abbott , Lens Precisionメドトロニックなど。

眼科用粘性外科デバイス市場は、視覚的健康を改善する革新的なアプローチが出現するため、予測期間中に大きな価値で成長すると分析されており、予測期間中に市場の需要が増加します。 COVID-19 パンデミックは市場に悪影響を及ぼしましたが、市場は COVID-19 後の成長にシフトすると予想されます。

Data Bridge Market Research の分析によると、このデバイスは、予測期間中に 8.85% の CAGR を残しました。「白内障手術」は、予測期間中、眼科手術デバイスの市場で最大のアプリケーション セグメントを表しています。

さらなる市場分析については、 https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ophthalmic-viscosurgical-devices-market の調査レポートの概要を ご覧ください。

眼科手術器具の世界市場の範囲

眼科用粘性手術デバイス市場は、タイプ、ソース、アプリケーション、および最終用途に基づいて分割されています。 これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援するのに役立ちます。

取った

分散剤

凝集性

ルール

タイプに基づいて、眼科内臓手術デバイス市場は、分散型、凝集型、および複合型に分割されます。

噴水

動物

バイオグラフィー

半合成

情報源によると、眼科用粘液外科装置市場は、動物用、生物用、および半合成用に分割されています。

必要とする

白内障手術

網膜硝子体手術

屈折矯正手術

角膜形成術

アプリケーションに基づいて、眼科用粘性手術デバイス市場は、白内障手術、硝子体網膜手術、屈折矯正手術、および角膜形成術に分割されます。 白内障手術は、市場のアプリケーション セグメントを支配しています。

使用終了

病院

診断センター

眼科専門クリニック

その他

最終用途のレベルに基づいて、眼科外科用デバイス市場は、病院、診断センター、専門の眼科クリニックなどに分割されます。

地域分析/眼科用粘性外科デバイス市場の概要

眼科手術用デバイス市場は分析され、市場規模と傾向に関する情報は、前述のように国、タイプ、ソース、アプリケーション、および最終用途別に提供されます。 、ドイツ、フランス、イギリス、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国、日本、インド。 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC) の残りのアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東の残りの部分およびアフリカ (MEA) を中東およびアフリカ (MEA) の一部として、

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L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de viscochirurgie ophtalmique は、高齢者人口の強い有病率によるもので、acces aux établissements de soins oculaires et de l’infrastructure de soins de santé well établie dans la region. 一方、アジア太平洋地域では、この特定の地域での糖尿病人口の増加により、さまざまな確立された市場プレーヤーが集中して存在感を拡大しているため、2022年から2029年の予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

ヘルスケア レポートへの主なリンク:-

https://colbyechonews.com/paroxysmal-choreoathetosis-market-key-players-size-segmentation-demand-development-technology-industry-scope-and-market-overview/

https://colbyechonews.com/b-cell-lymphoma-treatment-market-business-trends-share-supply-chain-regional-analysis-revenue-and-forecast/

https://colbyechonews.com/esophageal-candidiasis-therapeutics-market-will-grow-at-a-cagr-of-4-30-from-the-forecast-period-to-2028/

https://colbyechonews.com/hemiballismus-treatment-market-key-players-share-trends-revenue-scope-market-overview-and-forecast/

https://colbyechonews.com/lipid-disorder-treatment-market-will-reach-us37-79-billion-during-the-forecast-period/

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