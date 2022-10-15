站立袋市场对不断增长的技术趋势、行业研究、未来增长和规模的分析，预测

关于全球自立袋市场的最新研究报告提供了对关键和新兴参与者的详细评估，展示了公司简介、产品/服务产品、市场价格和销售收入，以更好地估计市场规模。这份关于全球自立袋市场的报告由一组多语言研究人员生成，他们精通不同语言，因此在国际范围内进行市场研究。客户可以在使用或应用此自立袋报告以促进业务增长的同时，体验最佳行业洞察力、实用解决方案、人才解决方案和最新技术的完美结合。研究方法的透明度以及对优秀工具和技术的使用使这款站立袋市场研究报告成为出色的产品。

市场分析与概述：全球自立袋市场

在 2021 年至 2028 年的预测期内，自立袋市场预计将以 7.41% 的速度增长，预计到 2028 年将达到 416 亿美元。数据桥市场报告《自立袋研究》市场提供对预计在整个预测期内占主导地位的各种因素的分析和洞察，同时提供它们对市场增长的影响。对包装食品的不断增长的需求 和自立袋的盈利能力正在加速自立袋市场的增长。

除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察之外，数据桥市场团队研究策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、价格分析、生产消费分析、专利分析和消费者行为。

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市场分析及规模：

块底袋是指用于存放固体、液体、粉末和非食品物品的理想容器，可帮助食物长时间保持新鲜。 聚丙烯、聚酯和金属箔是用于制作自立袋或包装的材料。它们是重量轻、易于处理的材料，广泛用于食品和饮料行业的咖啡、茶、酱汁和糖果等产品。平底袋通常分为三种类型——K 型密封和角底，也称为犁底（犁）或弯底，也称为圆底或 doypack。

对包装产品的需求增加，以及由于拉链或滑块、喷嘴和撕裂口等特点而采用包装，提供更大的便利性和功能性是推动自立袋市场的主要因素。对包装产品的日益增长的需求，由于便利性、美观性和多项增值功能等因素，消费者对自立袋的倾向越来越大，以及对材料成本、运输和运输的有限要求，正在加速展位的增长袋市场。与许多其他刚性包装形式（例如金属罐和玻璃瓶等）相比，该产品的重量轻， 塑料 和采用可以在存储、展示和使用目的时底部直立的柔性包装形式会影响支架-袋装市场。此外，与玻璃罐、硬质瓶子和箔纸相比，运输便利性更高、对随身零食和单份餐食的需求不断增长、有吸引力的包装、消费者偏好的改变以及可支配收入的增加，都对自立袋产生了积极影响。市场。此外，自立袋在酒精包装和新兴经济体中的日益普及为自立袋市场参与者在 2021 年至 2028 年的预测期内提供了有利可图的机会。

另一方面，波动的原材料价格和严格的政府法规的实施是预计阻碍自立袋市场增长的因素。在 2021 年至 2028 年的预测期内，与多层结构回收和替代品可用性相关的问题预计将挑战自立袋市场。

全球自立袋市场的一些主要参与者：Amcor Limited、Bemis Company, Inc、Berry Global Inc.、Mondi、Sealed Air、Smurfit Kappa、COVERIS、ProAmpac、Huhtamäki、Sonoco Products Company、CONSTANTIA、Winpak Ltd。 , GUALAPACK SPA VIA CARLO MUSSA 266, American Packaging Corporation, Bryce Corporation, CLONDALKIN GROUP, Interflex Group, Swiss Pac Pvt. 有限公司, Glenroy, Inc.

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报告承认的回应：

预测期内的市场规模和增长率

“自立袋市场”的主要市场驱动力

限制“自立袋市场”市场增长的主要市场趋势

市场增长的挑战

“自立袋”市场的主要供应商

详细的 SWOT 分析

全球“自立袋市场”市场现有供应商面临的机遇和威胁

影响跨地理区域市场的趋势因素

以关键供应商为重点的战略举措

五大区域市场PEST分析

主要市场趋势：

全球自立袋市场的国家层面分析

分析了平底袋市场，并按国家、材料、类型、封闭和应用提供了市场规模、数量信息，如上所述。

全球自立袋市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、巴西、阿根廷和南美其他地区、德国、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰和比利时. , 瑞士, 土耳其, 俄罗斯, 欧洲其他地区, 日本, 中国, 印度, 韩国, 澳大利亚, ​​新加坡, 马来西亚, 泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC),沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分。

由于对即食食品等包装食品的高需求，北美在自立袋市场占据主导地位. 包装产品。由于对方便包装的需求不断增长、生活方式的改变和消费者购买力的增加，预计亚太地区在 2021 年至 2028 年的预测期内将出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

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全球自立袋市场范围和市场规模

平底袋市场根据材料、类型、封口和应用进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

在材料的基础上，自立袋市场分为塑料、纸、金属和生物塑料。

根据类型，自立袋市场分为标准、无菌、高压灭菌和热灌装。

在封口的基础上，自立袋市场细分为撕裂口、拉链和嘴。

根据应用，平底袋市场细分为食品饮料、宠物食品、医疗保健、 个人 护理 和 化妆品 、家庭护理等。

报告的主要好处：

本研究介绍了全球自立袋行业的分析代表以及当前趋势和未来估计，以确定即将到来的投资口袋。

该报告提供了与关键驱动因素、限制因素和机遇相关的信息，以及对全球自立袋市场份额的详细分析。

从 2022 年到 2029 年对当前市场进行了定量分析，以突出全球自立袋市场的增长情景。

波特的五力分析说明了市场中买家和供应商的力量。

该报告根据竞争强度以及未来几年竞争将如何形成，对全球自立袋市场进行了详细分析。

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