米国のヘルスケア分析市場規模、シェア、成長分析レポート: COVID-19 Impact 2022

United States Healthcare Analytics の重要な市場調査ドキュメントは、企業が十分な情報に基づいた意思決定を行い、最終的にビジネスの成長につながる商品マーケティングをより適切に管理するのに役立ちます。この市場レポートは、市場のダイナミクスと成長を誘発する要因に基づいて、成長率と市場価値を推定しています。米国ヘルスケア分析市場レポートは、重要な業界動向、市場規模、および市場シェアの見積もりを分析し、議論しています。競合他社の分析は、競合他社の長所と短所に焦点を当て、製品と市場の観点から戦略を分析する市場調査レポートの重要な側面です。

米国ヘルスケア分析市場レポートの主なハイライト

Data Bridge Market Research の分析によると、2021 年には 183 億 2000 万ドルの価値がある米国のヘルスケア分析市場は、2029 年には 373 億 2000 万ドルに急成長し、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 9.30% の CAGR で成長すると予想されています。

臨床データ分析は、病院管理、患者記録、診断、およびその他の領域にマクロおよびミクロレベルの洞察を提供する分析のサブフィールドであり、ヘルスケア分析の別名です。これは、患者の将来の治療方針を決定するのに役立つリアルタイム データを提供するのに役立ちます。

ヘルスケアの分析では、病院の管理、患者の記録、診断、日々の費用など、さまざまなトピックに焦点を当てています。ヘルスケア分析の分野には、ヘルスケア業界のマクロ レベルとミクロ レベルの両方が含まれます。ヘルスケア分析は、すべての分析を 1 つの全体的な分析に統合します。ヘルスケア分析は、患者エンゲージメント、戦略計画、収益サイクル管理、病院管理、コア管理、電子医療記録、患者監視システム、精密医療を統合します。

業界の定義と主要プレーヤー – 米国のヘルスケア分析市場

米国ヘルスケア分析市場の競合状況は、競合他社に関する詳細な情報を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、R&D 投資、新しい市場計画、グローバル プレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。提供された上記のデータポイントは、米国のヘルスケア分析市場に対する同社の焦点にのみ関連しています。

米国のヘルスケア分析市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

IBM (米国)

Wipro (インド)

Allscripts Healthcare, LLC (米国)

Cerner Corporation (米国)

Health Catalyst (米国)

Inovalon (米国)

McKesson Corporation (米国)

MEDEANALYTICS, INC. (米国)

Optum, Inc. (米国)

Oracle (米国)

SAS Institute Inc. (米国)

ExlService Holdings, Inc. (米国)

CitiusTech Inc. (米国)

IQVIA (米国)

GENERAL ELECTRIC (米国)

グローバル市場分析 – セグメンテーション – 米国のヘルスケア分析市場

米国のヘルスケア分析市場は、タイプ、コンポーネント、配信、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメントの成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

タイプ

処方分析

予測分析

記述分析

コンポーネント

サービス

ソフトウェア

ハードウェア

商品を届ける

オンデマンド

展開

エンドユーザー

支払者

病院

米国のヘルスケア分析市場のダイナミクス

ドライバー

EHR

ヘルスケア分析市場を促進する政府プログラムは、医療費を削減し、患者の転帰を改善するという圧力の高まり、現実世界の証拠の重要性の高まり、業界でのビッグデータの使用など、多くの重要な要因によって推進されています。市場の成長を加速します。2022年から2029年の予測期間中、患者登録の増加、精密で個別化された医療における分析の使用、および価値に基づく医療への関心の高まりは、米国のヘルスケア分析市場に新たな展望を開くのに役立ちます。

研究開発活動

IBM、オラクル、およびその他のテクノロジー企業は、mHealth およびオンライン ヘルスケア治療の拡大に投資しています。同様に、政府は、米国のヘルスケア分析市場を推進するための研究開発に資金を提供しています。

多くの新しい機会

PaaS などの技術の発展は、多くの新しい機会をもたらす可能性があります。PaaS によって高度なプログラミングが容易になり、業界の需要が高まっています。

機会

2022年から2029年までの予測期間中、クラウドベースの分析とともに、精密で個別化された医療への分析の適用は、市場プレーヤーにとって有利な可能性を秘めています。米国のヘルスケア分析市場の将来の成長率も、価値に基づく医療の重要性が増し、拡張分析が台頭することで、さらに加速するでしょう。

制約/課題

米国のヘルスケア分析市場は、分析ソリューションのコストの増加、データのプライバシーと盗難に関する懸念、経験豊富な担当者の不足などの要因により、予測期間中にさらに多くの課題に直面するでしょう。ただし、データのプライバシーに関する懸念と、ヘルスケア業界における熟練した IT 専門家の不足により、市場の成長が抑制されています。

高品質の米国ヘルスケア分析市場レポートは、研究と分析における十分なコミットメントと透明性を備えて計画されています。このレポートは、SWOT分析からのいくつかの市場ドライバーと制約をリストし、2020年の歴史年、2021年の基準年、および2022年から2029年の予測期間のすべてのCAGR予測も提供します。市場分析レポートは、新しい地理的市場における潜在的および重要な機会を明らかにします。グローバル米国ヘルスケア分析市場レポートには、市場の推進力と制約、業界に関与する主要な市場プレーヤー、市場セグメントの徹底的な分析、および主要なプレーヤーの競争力分析の絶対的かつ独自の分析が広く含まれています。

米国ヘルスケア分析市場レポートは、次の質問に答えます。

米国ヘルスケア分析市場レポートでカバーされている市場セグメントは?

この米国ヘルスケア分析市場のキープレーヤーは誰ですか?

米国のヘルスケア分析市場の将来の市場価値は?

米国のヘルスケア分析市場の成長率は?

市場がカバーする主要国は?

米国のヘルスケア分析市場の主要な市場ドライバーは何ですか?

US Healthcare Analytics の上流の原材料と製造設備、および US Healthcare Analytics の製造プロセスは何ですか?

米国のヘルスケア分析業界への経済的影響と、米国のヘルスケア分析業界の傾向。

米国のヘルスケア分析市場の市場機会、リスク、および概要は何ですか?

TOC のハイライト

1. エグゼクティブ サマリー – 米国のヘルスケア分析市場

1.1。グローバル市場の見通し

1.2. 需要側の傾向

1.3. 供給側の傾向

1.4. 技術ロードマップ

1.5。分析と推奨事項

2. 市場概要

2.1. 市場範囲/分類

2.2. 市場の定義/範囲/制限

3. 主な傾向 – 米国のヘルスケア分析市場

3.1. 市場に影響を与える主な傾向

3.2. 製品の革新・開発動向

4. 主な成功要因 – 米国のヘルスケア分析市場

4.1. 製品の採用/使用状況の分析

4.2. 製品の USP / 機能

4.3. 戦略的プロモーション戦略

5. グローバルな米国ヘルスケア分析市場の需要分析と予測 2015-2021、2022-2029

カスタマイズ可能: グローバルな米国ヘルスケア分析市場

Data Bridge Market Research は、高度な形成的研究のリーダーです。私たちは、既存および新規のクライアントに、その目標に合ったデータおよび分析サービスを提供できることを誇りに思っています。レポートをカスタマイズして、対象ブランドの価格動向分析、他国の市場の理解 (要求国リスト)、臨床試験結果データ、文献レビュー、再生市場、および製品ファンダメンタルズ分析を含めることができます。ターゲットとする競合他社の市場分析は、技術ベースの分析から市場ポートフォリオ戦略まで分析できます。

必要な形式とデータ スタイルに基づいて、必要な数の競合他社を追加できます。当社のアナリスト チームは、元の未加工の Excel ファイル ピボット テーブル (ファクト シート) のデータを提供したり、レポートで利用可能なデータ セットに基づいてプレゼンテーションを作成したりすることもできます。

