米国の関節炎市場は、2029 年までの予測期間中に 10.2% の CAGR で成長すると予測されています

関節炎市場は、1 つまたは複数の関節の腫れと圧痛です。関節炎の主な症状は関節の痛みとこわばりで、年齢とともに悪化することがよくあります。最も一般的なタイプの関節炎は、関節リウマチと変形性関節症です。変形性関節症は、軟骨の破壊を引き起こします。関節リウマチは、免疫系が関節の内側から攻撃を開始する疾患です。

米国における関節炎の有病率の増加により、治療と診断の需要が高まっています。関節炎は、主に高齢者集団と、乾癬、狼瘡、肥満など、他の種類の関節炎につながる可能性のある他の病気に苦しんでいる人々に蔓延しており、全国で製品の採用が増加しています. 関節炎に利用できる最も一般的な薬は、疾患修飾性抗リウマチ薬 (DMARD) と生物学的応答修飾薬です。さらに、関節炎治療薬と理学療法などの他の治療法を併用する併用療法の使用の増加も、米国の関節炎市場の主要な成長要因です。米国の関節炎市場は、2022 年から 2029 年の予測期間に市場の成長を遂げると予想されます。Data Bridge Market Research は、市場が 2022 年から 2029 年の予測期間に 10.2% の CAGR で成長しており、78,400.47 米ドルに達すると予想されていると分析しています。 2021 年の 360 億 4,673 万米ドルから 2029 年までに 100 万米ドル。

米国の関節炎市場で活動している主要なプレーヤーには、AbbVie Inc.、Johnson & Johnson Services, Inc.、Bristol-Myers Squibb Company、Amgen Inc.、F. Hoffman-La Roche Ltd、Novartis AG、Pfizer Inc.、UCB などがあります。 SA、Sanofi、Flexion Therapeutics Inc.、Celltrion Healthcare Co., Ltd.、Swedish Orphan Biovitrum AB、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Anika Therapeutics, Inc.、Siemens Healthcare GmbH、Thermo Fisher Scientific Inc.、Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. .、Bayer AG、Abbott、Apotex Inc.、Samsung Bioepis (Samsung Biologics の子会社)、Beckman Coulter Inc. など。

米国の関節炎市場の ダイナミクス

このセクションでは、市場のドライバー、利点、機会、制約、および課題を理解することについて説明します。これについては、以下で詳しく説明します。

運転手

関節炎に対する患者の意識の向上

世界中で関節炎の有病率と発生率が増加しているため、この疾患に対する意識が高まっています。したがって、関節炎に対する患者の意識の高まりは、関節炎市場の成長ドライバーとして機能すると予想されます。

関節炎の有病率の増加

米国の関節炎市場の成長率に影響を与えるもう 1 つの重要な要因は、この地域での疾患の有病率の増加です。研究者らは、都市部よりも農村部の成人の方が関節炎に罹患しており、ほぼ 3 人に 1 人が罹患していることを発見しました。今後数十年間で、医師が診断する関節炎の有病率は増加すると予測されています。

高齢者人口の増加

変形性関節症は、高齢者に影響を与える最も一般的なタイプの関節炎であり、40 代と 50 代で発症率が上昇し始めます。45 歳から 64 歳の人々の間でよく見られるもう 1 つの不満は、医師の診察を受ける関節痛です。複数のタイプの関節炎が、65 歳でさまざまなリウマチ性疾患として頻繁に特定され、分類されます。したがって、高齢者人口の増加は、市場の成長を後押しする可能性があります。

機会

主要アクターの戦略的イニシアチブ

関節炎の有病率の増加は、1つまたは複数の関節の腫れと圧痛を引き起こし、しばしば痛みを伴うため、関節炎の同時負担は世界中の人々の間で広く見られます. 研究の質の劇的な向上と研究の機会の増加は、関節炎市場の主要企業が取ったいくつかの戦略的イニシアチブによるものです。彼らは、製品の発売、コラボレーション、合併、買収などのイニシアチブを長年にわたって取っており、市場をリードし、より多くの機会を生み出すことが期待されています.

さらに、医療費の増加は、2022年から2029年の予測期間における関節炎市場に構造的完全性と将来の機会を提供します。

米国の関節炎市場の範囲

米国の関節炎市場は、種類、製品、薬の種類、薬の種類、投与経路、人口の種類、エンド ユーザー、および流通チャネルに分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の低成長セグメントを分析し、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を行うための貴重な市場概要と市場洞察をユーザーに提供するのに役立ちます。

書く

関節リウマチ

変形性関節症

落とす

乾癬性関節炎

脊椎関節炎

若年性特発性関節炎(AIJ)

その他

タイプに基づいて、米国の関節炎市場は、関節リウマチ、変形性関節症、痛風、乾癬性関節炎、脊椎関節炎、若年性特発性関節炎 (JIA) などに分類されます。

製品

処理

診断

製品ベースでは、米国の関節炎市場は治療と診断に分割されます。

薬の種類

ブランド化された

ジェネリック

薬剤の種類に基づいて、米国の関節炎市場はブランド名とジェネリック医薬品に分割されます。

. 薬の種類

処方薬

市販薬

薬剤の種類に基づいて、米国の関節炎市場は処方薬と市販薬に分割されます。

投与経路

非経口

オーラル

その他

投与経路に基づいて、米国の関節炎市場は非経口、経口、その他に分類されます。

人口タイプ

老年医学

大人

キッズ

人口タイプに基づいて、米国の関節炎市場は、老人、成人、および子供に分割されます。

エンドユーザー

病院

専門センター

ホームケア

その他

エンドユーザーベースでは、米国の関節炎市場は病院、専門センター、在宅ケアなどに分割されています。

流通経路

直接入札

小売売上高

その他

米国の関節炎市場の国の分析/展望 。

米国の関節炎市場が分析され、市場規模の見通しと傾向が、国、種類、製品、薬物の種類、薬物の種類、投与経路、人口の種類、エンドユーザー、チャネル、分布によって提供されます。

米国は、市場シェアと市場収益の面で関節炎市場を支配すると予想されており、予測期間中、その優位性は引き続き繁栄します。これは、米国地域での関節炎の診断と治療の意識向上プログラムと関節炎治療薬の研究開発の実施が、この市場の成長をさらに促進するためです。

レポートの国セクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場影響要因と市場の規制変更についても説明します。新規および交換販売、国の人口統計、病気の疫学、輸出入関税などのデータポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。さらに、データの予測分析を提供することにより、米国ブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナル ブランドとの激しい競争のために直面​​する課題、および販売チャネルの影響が考慮されます。

