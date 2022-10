紙コップ市場の2022年の動向、需要と範囲、見通し、ビジネス戦略、2029年の予測

対象となる市場関係者

Huhtamaki (フィンランド)、Konie Cups International, Inc (米国)、Genpak, LLC (メクレンバーグ)、Conver Pack, Inc (米国)、Dart Container Corporation (米国)、Georgia-Pacific (米国)、F Bender limited (英国)、 Graphic Packaging International LLC (米国)、Kap Cones Pvt. Ltd. (インド)、Grupo phoenix (米国)、Jiangsu Xinyu Bio-Tech Co., Ltd. (中国)、Eco-Products Inc (米国)、International Paper (米国)、Detmold (オーストラリア)