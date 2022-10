緑茶の市場規模、分析の概要、成長要因、需要、動向、および 2027 年までの世界予測

SWOT分析とポーターのファイブフォース分析は、市場調査レポートを作成できる可能性があるため、企業に好まれているため、 緑茶市場レポートの作成にも利用されてい ます。世界クラスのレポートを作成するために、最高の業界知識、実用的なソリューション、人材ソリューション、および最新のテクノロジーを組み合わせて使用​​します。今日の企業は、製品を判断する前に市場調査分析を緊急に必要としているため、そのような市場調査レポートを選択することは企業にとって重要です。DBMR チームは、有望な市場レポートと期待される手段を提示することに取り組んでいます。

市場分析と洞察: 世界の緑茶市場

緑茶市場は 2027 年までに 233 億米ドルに達すると予想され、2020 年から 2027 年の予測期間で 6.50% の成長率で成長します。緑茶の消費の健康上の利点と入手のしやすさについての認識の高まりは、2020年から2027年の予測期間にわたって緑茶市場を牽引しています。

健康的なライフスタイルに対する消費者の関心の高まりにより、市場での緑茶の需要が加速します。肥満の増加、がん関連の消化器疾患、機能性食品や飲料に対する需要の高まり、健康的で安全な製品へのシフトも、市場の成長を後押しすると予想されます。一方、この分野での研究開発の取り組みの増加と、緑茶に関連する新しい革新的な製品と薬効の発売により、2020年から2027年の予測期間中に緑茶市場にいくつかの新しい機会がさらに創出されます.

競合分析: 世界の緑茶市場

緑茶レポートで取り上げられている主要企業は、Amorepacific、Arizona Beverages USA、Associated British Foods plc、Cape Natural Tea Products PTY LTD、Celestial Seasonings, Inc.、Finlays Group、Frontier Natural Products Co-Op.、Hambleden Herbs、Hankook Tea Company、 Honest Tea、伊藤園、Kirin Holdings Company Limited、The Metropolitan Tea Company Ltd.、Northern Tea Merchants Ltd.、Numi Organic Tea、Oishi Group Public Company Limited、Oregon Chai Inc.、PG Tips、Pukka Herbs、Qi Teas、The Kent Tea and Sussex Tea and Coffee Company、The Republic of Tea、Stash Tea、Uncle Lee’s Tea、Inc.、Yogi、およびその他の国内外のプレーヤー。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで利用できます。

目次のポイント:

緑茶市場の概況

メーカーの市場競争

地域別生産シェア

地域消費

品種別生産・売上・価格動向

世界の緑茶市場のアプリケーション分析

会社概要と緑茶業界のキーパーソン

緑茶製造原価分析

マーケティング チャネル、ディストリビューター、顧客

市場力学

世界の緑茶市場の予測

調査結果と結論

方法論とデータソース

