美容歯科市場は、2029年までの予測中に406億米ドルに達すると予想されています

審美歯科市場とは、 基本的に、人の歯茎、噛み合わせ、および歯の外観に一般的に影響を与え、改善するすべての歯科処置を指します。主に、笑顔の位置、色、配置、形、サイズ、全体的な外観に関して、歯科の美学を改善することに焦点を当てています。最も一般的な美容手術には、磁器ベニア、歯のホワイトニング、歯の接着、笑顔の変身、口全体の再建、ガムリフト、および輪郭形成があります.

世界の審美歯科市場は、2021 年に 234.5 億米ドルと評価され、2029 年までに 406.0 億米ドルに達すると予測されており、2022 年から 2029 年の予測期間中に 7.10% の CAGR を記録します。「歯科病院および診療所」は、政府公認の歯科医を提供するため、予測期間中の審美歯科市場で最大のエンドユーザー セグメントを表しています。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

サンプル PDF レポートを入手する:- https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cosmetic-dentistry-market

審美歯科市場で事業を展開している主要企業には、Henry Schein Inc. (米国)、DENTSPLY Sirona (米国)、Envista (米国)、Align Technology, Inc. (米国)、Institut Straumann AG (スイス)、3M (米国)、株式会社クラレ(日本)、Planmeca Oy(米国)、Zimmer Biomet(米国)、Roland DG Corporation(日本)、BIOLASE, Inc.(米国)、Midmark Corporation(米国)、A-dec Inc. ., (米国), 3Shape A/S (デンマーク), Ivoclar Vivadent (リヒテンシュタイン) , GC Corporation (日本), Runyes (中国), J. MORITA CORP (日本), PreXion, (日本), Yoshida Dental Mfg. Co., Ltd. (日本), Millennium Dental Technologies, Inc. (États-Unis), Carestream Dental LLC (États-Unis), Takara Belmont Corporation (日本), Brasseler USA, (États-Unis) et DentalEZ, Inc. (États-Unis) など。

審美歯科市場のダイナミクス

このセクションでは、市場の原動力、利点、機会、制約、および課題を理解することについて説明します。これについては、以下で詳しく説明します。

運転手

美学への関心の高まり

改善された歯科美学を選択する人口の増加は、この市場の成長を促進する最も重要な要因です。さらに、forte demande pour des procédures telles que les facettes en porcelaine, le blanchiment des dents, le collage dentaire, la rebuild complète de la bouche, le relooking du sourire, le Lifting des gencives et le remodelage devrait également accélérer la croissance globale市場から。

投資の伸びと進捗

新しい歯科技術と材料の開発に重点を置くことも、市場の成長を抑制すると予想されます。さらに、技術的に高度なソリューションの開発と、CAD/CAM 技術に投資する歯科技工所の数の増加は、市場に有利な機会を生み出すことが期待されています。

さらに、人口の間でこれらの技術と手順に対する意識が高まり、デンタルツーリズムが台頭することも、市場の成長を後押しすると予想されます。さらに、歯科疾患の有病率の増加と高齢者人口の増加により、将来の美容歯科市場の成長率はさらに高まるでしょう。

市場分析の詳細については、 https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cosmetic-dentistry-market で調査レポートの概要を参照してください。

世界の審美歯科市場の範囲

審美歯科市場は、製品、年齢層、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の弱い成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援するのに役立ちます。

製品

歯科用システムおよび機器

歯科インプラント

歯科用ブリッジ、歯科ベニア

歯冠

歯

歯科用レーザー

歯科用ハンドピース

中かっこ

CAD/CAMシステム

X線装置

インレーとオンレー

連絡官

製品に基づいて、美容歯科市場は、歯科システムおよび機器、歯科インプラント、歯科ブリッジ、歯科ベニア、歯科クラウン、歯科補綴物、歯科レーザー、歯科用ハンドピース、歯列矯正器具、CAD/CAM システム、放射線機器およびインレーに分割されます。およびオンレー、接着剤。歯科インプラントは、チタンインプラントとジルコニウムインプラントに細分されます。歯科用ブリッジは、トラディショナル ブリッジ、メリーランド ブリッジ、およびカンチレバー ブリッジに細分されます。プロテーゼは、固定プロテーゼと取り外し可能なプロテーゼにサブセグメント化されています。矯正器具は、固定器具と取り外し可能な器具に分けられます。CAD/CAM システムは、オフィス CAD/CAM システムとラボ CAD/CAM システムに分けられます。

年齢層

キッズ

大人

年齢層に基づいて、審美歯科市場は子供と大人に分けられます。

最終ユーザー

病院・歯科医院

歯科技工所

他の

エンドユーザーに基づいて、審美歯科市場は歯科病院および診療所、歯科技工所などに分けられます。病院と歯科医院は、政府が認めた歯科医を提供するため、最大の市場シェアを持つことが期待されています。

美容歯科市場の地域分析/概要

美容歯科市場を分析し、市場規模の見通しと傾向を国、製品、年齢層、エンド ユーザー別に提供します。美容歯科市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インドです。、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC) の残りのアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東の残りの部分中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのアフリカ (MEA)、ブラジル、

L’Amérique du Nord は、技術の進歩、住民の医療費の増加、および地域の審美歯科を改善するための処置を選択する患者の名前の増加に照らして、審美歯科の行進を支配しています。アジア太平洋地域は、2022 年から 2029 年の予測期間中に、可処分所得の増加、審美的な歯の健康の改善への傾向の高まり、およびこの地域のかなりの人口により、大幅な成長が見込まれます。

完全な TOC を調べる:- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cosmetic-dentistry-market

レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場影響要因と国内市場の規制変更についても説明します。アップストリームおよびダウンストリームのバリュー チェーン分析、技術トレンド、ベアラー ファイブ フォース分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される指標の一部です。さらに、予測データ分析を提供する際に、グローバル ブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナル ブランドとの重大なまたはまれな競争のために直面​​する課題、国内料金と貿易ルートの影響が考慮されます。

ヘルスケア レポートへの主なリンク:-

https://colbyechonews.com/medical-imaging-software-market-is-projected-to-grow-at-a-cagr-of-8-30-when-the-forecast-period/

https://colbyechonews.com/pediatric-software-market-is-expected-to-grow-at-a-cagr-of-6-90-when-the-forecast-period/

https://colbyechonews.com/inherited-metabolic-disorders-testing-market-is-seen-to-grow-at-a-cagr-of-7-70-when-the-forecast-period/

https://colbyechonews.com/point-of-care-poc-urinalysis-market-global-industry-key-players-share-trend-segmentation-opportunity-company-market-overview-scope-and-forecast/

https://colbyechonews.com/home-blood-pression-monitors-market-is-projected-to-grow-at-a-cagr-of-10-63-when-the-forecast-period/

データ ブリッジ市場調査について:

未来がどうなるかを予測する絶対的な方法は、現在の傾向を理解することです! Data Bridge Market Research は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りで新奇な市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しました。私たちは、最高の市場機会を発見し、お客様のビジネスが市場で成功するための効果的な情報を育成することに尽力しています。Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に適切なソリューションを提供し、簡単な意思決定プロセスを開始するよう努めています。データ ブリッジは、2015 年にプネーで策定および組み立てられた一連の純粋な知恵と経験です。

Data Bridge Market Research には、さまざまな業界で働く 500 人を超えるアナリストがいます。世界中のフォーチュン 500 企業の 40% 以上にサービスを提供しており、世界中に 5,000 を超えるクライアントのネットワークがあります。Data Bridge は、当社のサービスを信頼し、当社の努力を確実に信頼してくれる満足のいく顧客を生み出す専門家です。顧客満足度99.9%という輝かしい評価をいただき、大変嬉しく思っております。

お問い合わせ:-

データブリッジの市場調査

米国: +1 888 387 2818

イギリス: +44 208 089 1725

香港: +852 8192 7475

電子メール: – Corporatesales@databridgemarketresearch.com