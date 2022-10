膳食補充劑市場規模以 7.95% 的複合年增長率達到新的探索高點，到 2028 年的機會、收入、行業趨勢和預測

COVID19 前後全球膳食補充劑市場發展戰略,用於公司戰略、格局、類型、應用和主要國家/地區分析。該報告主要包括膳食補充劑市場動態、當前行業發展和發展狀況,以及資金機會、增長率和下游應用中使用的最新新興技術。

市場分析與展望: 全球膳食補充劑市場

在 2021 年至 2028 年的預測期內,膳食補充劑市場預計將以 7.95% 的速度增長。健康意識的提高是推動膳食補充劑市場需求升級的重要因素。預計 2021 年至 2028 年的膳食補充劑2028 年。

Segment de marché mondial des compléments alimentaires par entreprise : Amway, Abbott, Arkopharma Laboratoires, Bayer AG, Glanbia plc, Pfizer Inc., ADM, Carlyle Investment Management LLC, The Nature’s Bounty Co., Nu Skin Enterprises, Inc, GlaxoSmithKline plc., Herbalife International of America, Inc., Nature’s Sunshine Products, Inc., Bionova, Ayanda, ZIJA INTERNATIONAL, Nutraceutics Corp., American Health, Inc., Bausch Health, Stepan Company, DuPont de Nemours, Inc. et Himalaya Global Holdings Ltd.

膳食補充劑是具有營養或生理作用的營養物質或其他物質的濃縮來源。膳食補充劑中可能含有多種營養素和其他成分,包括但不限於維生素、礦物質、氨基酸、必需脂肪酸、纖維和各種植物提取物和草藥。

工人繁忙工作時間的增加是市場增長升級的主要驅動力,同時人們對營養豐富燃料的認識不斷提高,以及由於人口老齡化的存在,印度和中國的需求增加。膳食補充劑市場的增長。此外,新興經濟體不斷增長的需求將為 2021-2028 年預測期內的膳食補充劑市場創造更多新機會。

然而,對有機食品法案的需求增加、嚴格的膳食補充劑法規和通用替代品的可用性是主要的限制因素,並將進一步挑戰預測期內膳食補充劑市場的增長。

膳食補充劑市場的細分

膳食補充劑市場根據產品、形式和最終用途進行細分。不同細分市場之間的增長有助於更好的增長分析和戰略,以便更好地了解市場。

根據產品,膳食補充劑市場分為維生素、氨基酸、益生菌、omega-3、膠原蛋白肽、葉酸、草酸、鎂和鐵。

根據形式,膳食補充劑市場分為粉末、液體、片劑、膠囊和凝膠。

根據最終用途,膳食補充劑市場細分為嬰兒、兒童、成人、孕婦和老年人。

膳食補充劑市場的國家層面分析

對膳食補充劑市場進行分析,並按國家按產品、形式和最終用途提供市場規模、數量信息,如上所示。

膳食補充劑市場報告涵蓋的國家是美國、加拿大、墨西哥、北美、德國、瑞典、波蘭、丹麥、意大利、英國、法國、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、土耳其、俄羅斯、歐洲其他地區歐洲、日本、中國、印度、韓國、新西蘭、越南、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太地區 (APAC) 中的其他亞太地區 (APAC)、巴西、阿根廷、南美洲其他地區作為南美洲的一部分,阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾、科威特、南非、中東其他地區和非洲 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分。

由於對營養強化燃料的認識提高以及該地區市場研發活動的增加,北美正在主導膳食補充劑市場。

膳食補充劑市場報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的個別市場影響因素和國家市場監管變化。消費量、生產地點和數量、進出口分析、價格趨勢分析、原材料成本、價值鏈分析等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些主要指標。此外,全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰,

找不到您需要的東西?在這裡檢查:

目錄中的幾點

全球市場概覽 [市場規模、份額、分析]

商業特色

行業趨勢與策略

Covid-19 對膳食補充劑市場的影響

行業擴張和增長

市場競爭格局和公司概況

大公司的併購

行業未來展望及潛力分析

COVID19 對這個市場的影響:

COVID19的到來使世界陷入癱瘓。我們了解到,這場健康災難對各行各業的企業產生了前所未有的影響。然而,這也將過去。來自政府和各種企業的越來越多的支持可以幫助對抗這種高度傳染性疾病。有些企業在掙扎,有些企業在蓬勃發展。總體而言,預計幾乎所有行業都會受到大流行的影響。

膳食補充劑市場的關鍵因素:

COVID19 對進化數據的影響。

主要市場趨勢的有組織的參考。

有關該機構的貿易商、供應商和分銷商的信息。

未來的增長將發生變化。

股東在市場上的投資機會。

在 COVID19 大流行期間,我們正在孜孜不倦地支持和發展您的業務。憑藉我們的知識和經驗,我們將為您分析新冠疫情對業務的影響,為您的未來做好準備。

報告解釋了膳食補充劑市場的哪些因素?

關鍵戰術發展: 在本節中,報告涵蓋主要基於支持供應商的舉措的增長,包括新產品開發和發布、協議、聯盟、合資企業和區域增長,以加強在市場上的地位。全球和區域市場。

主要行業特徵: 報告評估了主要市場特徵和綜合銷售、價格、潛在利用、毛利率、製造和消費、供需、進出口和份額。市場和復合年增長率。該研究對這些因素以及相關的細分市場和子細分市場進行了全面評估。

關鍵分析工具: 全球膳食補充劑市場報告從波特五力評估、SWOT 評估、PESTLE 估值和剝頭皮回報分析的眾多綜合分析團隊的角度研究和檢查市場報告,用於分析供應商在市場。這些模型應檢查和評估統計領域,以確定重要行業參與者及其市場實現平均利潤的程度。

通過表格和圖表來幫助分析全球通用膳食補充劑市場的趨勢,這項研究提供了有關行業狀況的重要統計數據,是為對市場感興趣的企業和組織提供指導和指導的寶貴工具。

感謝您閱讀有關膳食補充劑市場的文章;您還可以獲得不同的章節明智部分或區域明智的報告版本,如亞洲、美國、歐洲、非洲等。

可定制:全球膳食補充劑市場

Data Bridge Market Research 是高級形成性研究的領導者。我們為為現有和新客戶提供符合其目的的數據和分析服務而感到自豪。該報告可以定制,包括目標品牌價格趨勢分析,包括附加國家市場(要求國家列表)、臨床試驗結果數據、文獻回顧、新的市場分析和產品基礎。目標競爭對手的市場分析可以從基於技術的分析到市場組合策略進行分析。我們可以根據您需要的數據格式和样式添加盡可能多的競爭對手。

