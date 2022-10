臨床検査情報システム (LIS) の市場規模、シェア、トレンド、成長 2022 年から 2029 年

この急速に変化する市場で成功するために、今日の企業は革新的で優れたソリューションを必要としています。Laboratory Information Systems (LIS) は、ビジネス ニーズに対する最高の献身と理解を備えた、最も適切で現実的で立派な市場調査レポートです。レポートに含まれるデータと情報は、ウェブサイト、会社の年次報告書、雑誌などの信頼できる情報源から入手され、市場の専門家によって検証および検証されています。市場データは、健全な統計と一貫した市場モデルを使用して分析および予測されます。この市場文書に記載されている最新の市場情報と分析は、市場に明確に焦点を当てています。 信頼できる 検査室情報システム (LIS) 市場レポートは、市場シナリオから、特定の市場地域における主要なプレーヤー間の比較価格、コスト、および利益にまで及びます。

Data Bridge Market Research によると、臨床検査情報システム (LIS) 市場は、2021 年の 18.5 億米ドルから 2029 年には 34.2 億米ドルに達し、2022 年から 2029 年の予測期間中に 8.0% の CAGR で拡大すると予想されています。

LIS (Laboratory Information System) は、あらゆる種類の検査室で使用できるように設計されたソフトウェア サービスであり、検査室の活動の自動化と検査室情報の分類と管理を容易にします。このプログラムはデータの編成を容易にし、それによって運用効率と有効性を高めます。

検査室情報システム (LIS) 市場レポートの主なハイライト

市場分析と主要プレーヤー: グローバル市場

グローバル市場分析 – セグメンテーション

市場の地理的領域

重要な TOC ポイント

研究方法

オンデマンドでカスタマイズ

市場分析と主要プレーヤー: グローバル市場 – 検査情報システム (LIS) 市場

臨床検査情報システム (LIS) 市場の競合状況は、競合他社の詳細を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、R&D 投資、新しい市場計画、グローバル プレゼンス、場所と生産施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーション の利点が含まれます。上記のポイントは、検査情報システム (LIS) 市場における会社の位置付けにのみ関連しています。

検査情報システム (LIS) 市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

Thermo Fisher Scientific (米国)

LabWare (米国)

LabVantage Solutions Inc. (米国)

Abbott (米国)

Core Informatics (米国)

LabLynx LIMS (Lab Information Management System) (米国)

Labworks (米国)

Computing Solutions and Inc. (米国)

Autoscribe Informatique (英国)

Illumina, Inc. (米国)

Siemens (ドイツ)

Accelerated Technology Laboratories, Inc. (米国)

Orchard Software Corporation (米国)

Cerner Corporation (米国)

Soft Computer Consultants, Inc. (米国)

Sunquest Information Systems Inc. (米国)

McKesson Corporation(米国)

熟練したチームは、潜在的な能力を駆使して細心の注意を払い、最高の グローバル検査情報システム (LIS) 市場 調査レポートを生成します。この業界レポートは、市場動向、業界の変化、消費者行動に関する正確な情報を提供します。競合他社のマーケティング戦略を理解することで、企業は革新的なアイデアを実装して販売目標を達成し、最終的に競合他社よりも優位に立つことができます。言うまでもなく、レポートは、製品価格、利益、容量、生産、供給、需要、成長率など、市場の一般的な市場状況を分析し、企業が複数の戦略を策定するのに役立ちます。

グローバル市場分析 – セグメンテーション – 検査情報システム (LIS) 市場

検査情報システム (LIS) 市場は、製品、タイプ、コンポーネント、配信方法、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の成長が弱いセグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の洞察と市場の洞察を提供して、戦略的な決定を下し、市場の主要なアプリケーションを特定するのに役立ちます。

製品

自律

統合

タイプ

臨床解剖学

エレメント

サービス ソフトウェア

配送方法

オンプレミス クラウドベース

最終用途

病院

診療所

病理解剖学

研究室 血液銀行

分子診断研究室

その他

市場の地理的領域

ラボ情報システム (LIS) 市場を分析し、市場規模の洞察と傾向を国、製品、タイプ、コンポーネント、配信方法、およびエンド ユーザー別に提供します。

検査室情報システム (LIS) 市場レポートでカバーされている国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ – バース、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ諸国です。ヨーロッパ、中国で。、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ南部、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA) ) 中東およびアフリカ (MEA) の一部として、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部として南にある北米の残りの部分。

北米は、医療機関の強力な基盤、市場における主要プレーヤーの強力な存在、アスリートの外科的症例の増加、および地域での研究活動の増加により、検査情報システム (LIS) 市場を支配しています。

アジア太平洋地域は、2022 年から 2029 年までの予測期間にわたって、政府の意識向上イニシアチブの増加、医療観光の増加、この地域での研究活動の成長、巨大な未開拓市場の利用可能性、巨大な人口基盤、および成長により、大幅な成長を目の当たりにすることが期待されています。地域における質の高い医療の需要。

世界の臨床検査情報システム (LIS

) 市場の原動力

PIM ソリューションへの接続

今日の急速に変化するビジネス環境では、データ管理はすべての業界で不可欠な要素になっています。エンド ユーザーは、製品情報管理システムを使用して、パーソナライズされた患者情報、投与量の説明、および投薬の説明を保存できます。これらのテクノロジーにより、データと情報の効率的な処理と管理が可能になります。多様なワークフローに支えられたこれらのソリューションは、透明性の向上、所有権の生成、セクター間のコラボレーションの促進にも役立ちます。

集中型データ モデルに対する製薬業界の好み

製薬業界では、集中型データ モデルが広く受け入れられるようになりました。研究者は保存された情報とデータを使用して、化学式をテストし、新しいバージョンの医薬品を製造する際に化合物の理論とモデルをテストします。

効率的な運用の必要性と世界的な慢性疾患の発生率の増加により、自動化され

た運用の需要が高まり、市場の成長を促進すると予想されます。

検査室の自動化に対する需要の高まり 検査室の自動化

は、労働力不足の課題に対する実行可能な解決策として、また検査室プロセスへの手作業による介入を排除する戦略として注目を集めています。日常的な実験手順を自動化することで、実験室の効率が向上し、個々の研究者は、専用のワークステーションとソフトウェアを使用して機器をプログラミングすることで、重要な作業に集中できるようになります。自動化により、高品質のデータが生成され、文書化が容易になります。

機会

戦略的 M&A

ファーマ企業は、PIM ソリューションの設計と開発を専門とする中小企業の買収に重点を置いています。これにより、既存の製品提供を拡大することで、市場での地位を強化することができます。これは、世界市場の成長見通しを後押しすると予想されます。

AI 統合 PIM ソリューションの人気の高まり

音声アシスト ショッピングや e コマース プラットフォームなどの複数の販売チャネルの出現により、顧客は AI 統合 PIM ソリューションを選択するようになっています。これらのシステムは、顧客の好みに基づいてパーソナライズされた説明を提供します。さらに、リアルタイムのデータと製品情報に対する需要の高まりは、市場関係者に新たな機会をもたらすと予想されます。

制限/課題

これらのソフトウェア サービスのインストールと統合に関連する高コストと、システムの統合と運用のための経験豊富で資格のある専門家の不足が、市場の成長を抑制すると予想されます。

重要な TOC ポイント

エグゼクティブ サマリー – 臨床検査情報システム (LIS) 市場

1.1。グローバル市場の見通し

1.2. 需要側の傾向

1.3. 供給サイドの傾向

1.4. 技術ロードマップ

1.5。分析と推奨事項

市場概況

2.1. 市場範囲/分類

2.2. 市場の定義/範囲/制限

主な動向 – 検査情報システム (LIS) 市場

3.1. 市場に影響を与える主な傾向

3.2. 製品の革新・開発動向

重要な成功要因 – 検査情報システム (LIS) 市場

4.1. 製品の採用/使用状況の分析

4.2. USP/製品の特徴

4.3. 戦略的プロモーション戦略

世界の臨床検査情報システム (LIS) 市場の需要分析と予測 2015 ~ 2021 年、2022 ~ 2029 年

検査情報システム (LIS) 市場レポートは、次の質問に対する回答を提供します。

臨床検査情報システム (LIS) 市場レポートでカバーされている市場セグメントは?

このラボ情報システム (LIS) 市場のキープレーヤーは誰ですか?

臨床検査情報システム (LIS) 市場の将来の市場価値は?

臨床検査情報システム (LIS) 市場の成長率は?

市場でカバーされている主な国は?

検査情報システム (LIS) 市場の主要な市場ドライバーは何ですか?

検査情報システム (LIS) の上流の原材料と製造装置、および検査情報システム (LIS) の製造プロセスは何ですか?

検査情報システム (LIS) 業界への経済的影響と検査情報システム (LIS) 業界の傾向。

臨床検査情報システム (LIS) 市場の市場機会、リスク、概要は何ですか?

調査方法: 世界の臨床検査情報システム (LIS) 市場

基準年のデータ収集と分析は、大きなサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して行われました。 統計的で一貫性のある市場モデルを使用して、市場データを分析および推定します。

市場シェア分析と主要トレンド分析も、市場レポートの重要な成功要因です。詳細については、アナリストにお電話いただくか、お問い合わせをドロップダウンしてください。

DBMR 研究チームが使用する主要な研究方法は、データの三角測量です。これには、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、一次 (業界の専門家) による検証が含まれます。

これに加えて、データ モデルには、ベンダー ポジショニング グリッド、市場タイムライン分析、市場の概要とガイド、企業ポジショニング グリッド、企業市場シェア分析、メトリクス、グローバル vs リージョナル、およびベンダー シェア分析が含まれます。調査方法の詳細については、業界の専門家にお尋ねください。

