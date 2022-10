臨床腫瘍学市場におけるグローバルな次世代シーケンシングの規模、需要、将来の傾向、課題、成長、および機会による業界分析

Data Bridge Market Research は、2021 年の 5 億 9,256 万ドルからの臨床腫瘍次世代シーケンス市場が 2029 年までに 18 億 2,530 万ドルに急上昇し、2022 年から 2029 年までの予測期間中に CAGR が 15 0.1% 増加すると予測していると分析しています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの洞察、Data Bridge Marketの市場調査チームがまとめた市場レポートには、詳細な専門家分析、患者疫学、パイプライン分析も含まれています。、価格分析および規制の枠組み。

市場調査は、あらゆるビジネスにとって重要な目標、つまり顧客満足度を達成するのに役立ちます。ここでは、Clinical Oncology Next Generation Sequencing レポートが鍵となります。事業拡大の場合、マーケティング管理は多面的になり、マーケティング分野の問題を解決するために市場調査に大きく依存する必要があります。したがって、このようなレポートは不可欠です。このレポートは、商品およびサービスの商品化に関連する問題に関するデータの体系的な収集、記録、および分析を提供します。 臨床腫瘍学におけるユニバーサル次世代シーケンシング市場レポートは、製品、市場、および広告と販売管理。

サンプルレポート (グラフ、表、図を含む) にアクセス @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-clinical-oncology-next-generation-sequencing-market&dv

市場のスナップショット:-

次世代シーケンシングは、複数の反応を同時に実行できる DNA または RNA 技術です。これは、腫瘍学における次世代シーケンスの最も重要なアプリケーションの 1 つです。近年、NGS は研究者にゲノムおよびトランスクリプトーム データへのより良いアクセスを提供することで、がんの遺伝学を変えてきました。次世代の生殖細胞系列および腫瘍 DNA シーケンシングは、治療用途の腫瘍学スクリーニングに使用されます。

米国癌協会によると、2019 年に米国で 170 万件の追加の癌症例と 60 万件の癌による死亡が発生しました。女性の肺癌、前立腺癌、膀胱癌、および乳癌は、世界で最も一般的な 4 つの癌であり、すべての新しいがん症例。したがって、癌の発生率が世界中で増加するにつれて、臨床腫瘍学における次世代シーケンシングの需要が増加すると予想されます。臨床腫瘍学の次世代シーケンス企業は、ワークフローの自動化にますます投資して、精度を向上させ、サンプル間のばらつきを減らしています。

臨床腫瘍学次世代シーケンシング市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

Illumina, Inc. (米国)、Thermo Fisher Scientific Inc. (米国)、F. Hoffmann-La Roche Ltd. (スイス)、Agilent Technologies Inc. (米国)、Myriad Genetics Inc. (米国)、BGI (中国)、Perkin Elmer Inc. (米国)、Foundation Medicine Inc. (米国)、PacBio (米国)、Oxford Nanopore Technologies plc . (英国)、Paradigm Diagnostics Inc. (米国)、Caris Life Sciences (日本)、Partek, Incorporated (米国)、Eurofins Scientific (ルクセンブルグ)、Qiagen (ドイツ)

目次のハイライト:

第 1 章: 市場の概要

第2章:世界の臨床腫瘍学次世代シーケンシング市場

第3章:臨床腫瘍学市場におけるグローバル次世代シーケンシングの地域産業分析

第4章:タイプとアプリケーションに基づく臨床腫瘍学次世代シーケンシング市場セグメンテーション

第5章:タイプとアプリケーションに基づく収益分析

第6章: 市場シェア

第 7 章: 競争環境

第 8 章: 要因、制約、課題、および機会

第9章: 粗利益と価格分析

