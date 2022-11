血管移植片および末梢ステント市場は、2028 年までの CAGR が 6.34% に達すると予測されています。

Data Bridge が実施した 350 ページの市場調査データベース「 血管移植片および末梢ステントの市場」には、100 を超える市場データ テーブル、円グラフ、グラフ、図がページ全体に広がり、詳細な分析を理解しやすくなっています。このレポートの重要な要素は、重要な成功要因、業界のダイナミクス、またはドライバーと制約に関する市場定義、市場セグメンテーション、バリュー チェーン分析など、業界の視点から、主要な機会または開発、アプリケーションとテクノロジーの視点、地域または国にまで及びます。競争環境のレベル分析。さらに、Vascular Grafts and Peripheral Stents レポートは、リアルタイムで最新の実用的な市場の洞察のためのデータと洞察を提供し、重要なビジネス上の意思決定さえも容易にします。

低侵襲外科手術に対する需要の増加と、技術的に高度な医療機器の開発と商品化は、人工血管と末梢ステントの市場の成長に起因する 2 つの要因です。Data Bridge Market Research は、人工血管および末梢ステント市場が予測期間中に 6.34% の CAGR を予測すると分析しています。

人工血管および末梢ステントの分析および市場情報

世界の血管移植片および末梢ステント市場の範囲と市場規模

血管移植片および末梢ステント市場は、製品タイプ、血管移植片の原材料ソース、血管移植片の適応症、末梢ステントの動脈タイプ、血管移植片の用途、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の成長率の低いセグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、トップ市場のアプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品タイプに基づいて、血管移植片および末梢ステント市場は血管移植片および末梢ステントに分割されます。血管移植片は、血管内ステント移植片、末梢血管移植片、血液透析アクセス移植片、バイパス移植片などにさらに細分されます。血管内ステントグラフト術は、さらに AAA (腹部大動脈瘤) と TAA (胸部大動脈瘤) に分岐します。周辺ステント セグメントは、被覆ステント、薬剤溶出ステント、ベア メタル ステント、バルーン拡張ステント、および自己拡張ステントにさらにサブセグメント化されます。

血管移植片原料のソースに基づいて、血管移植片および周辺ステント市場は、合成、生合成、および生物に分割されます。合成セグメントは、ePTFE および PTFE (延伸ポリテトラフルオロエチレンおよびポリテトラフルオロエチレン)、ポリエステル、ポリウレタン (PU)、ダクロンなどにサブセグメント化されます。セグメント化された生合成は、ヒツジコラーゲンでポリエステルなどとサブセグメント化されています。生物学的セグメントは、ウシ静脈、伏在静脈、臍帯静脈、組織工学材料などにサブセグメント化されています。

血管移植片の適応に基づいて、血管移植片および末梢ステント市場は、血管内動脈瘤修復、末梢血管修復、および血液透析アクセスに分割されます。血管内動脈瘤修復は、腹部大動脈瘤修復と胸部大動脈瘤修復に細分されます。

末梢ステント動脈タイプに基づいて、血管移植片および末梢ステント市場は、頸動脈、大腿骨動脈、腸骨動脈、および皮下動脈に分割されます。

血管移植片のアプリケーションに基づいて、血管移植片および末梢ステント市場は、冠動脈疾患、血管閉塞、動脈瘤、腎不全などに分割されます。

エンドユーザーに基づいて、人工血管および末梢ステント市場は、病院、外来手術センター、心臓カテーテル研究所、専門クリニックなどに分割されます。

血管移植片および周辺ステント市場レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、メドトロニック、アボット、ボストン サイエンティフィック コーポレーション、BIOTRONIK SE & Co KG、B. ブラウン メルサンゲン AG、テルモ コーポレーション、STENTYS SA、カーディナル ヘルス、メリル ライフ サイエンス Pvt Ltd. です。 、Vascular Concept.、WL Gore & Associates, Inc.、BD.、ENDOLOGIX LLC.、Translumina.、JOTEC GmbH、Lombard Medical、Xcell Medical Group、Cardinal Health.、Cook and Getinge AB、その他の国内外の企業。マーケット シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで個別に入手できます。DBMR アナリストは競争力を理解し、各競合他社の競争力分析を個別に提供します。

地理的には、以下の地域がリストされている国内/地方市場とともに徹底的に調査されています。

– APAC (日本、中国、韓国、オーストラリア、インド、およびその他の APAC。その他の APAC は、さらにマレーシア、シンガポール、インドネシア、タイ、ニュージーランド、ベトナム、およびスリランカに分割されます)

– ヨーロッパ (ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、ロシア、残りのヨーロッパ。残りのヨーロッパはさらにベルギー、デンマーク、オーストリア、ノルウェー、スウェーデン、オランダ、ポーランド、チェコ共和国、スロバキア、ハンガリー、ルーマニアに分割されます)

– 北米 (米国、カナダ、メキシコ)

– 南アメリカ (ブラジル、チリ、アルゼンチン、その他の南アメリカ)

– MEA (サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ)

