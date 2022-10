解像度、タイプ、アプリケーション、Cagr、主要プレーヤー別の医療用ディスプレイ市場 – バルコ、ソニー、ノバンタ、シーメンスヘルスケア

データブリッジ市場調査の350ページのデータベースによって達成された定性調査研究は、100以上の市場データテーブル、円グラフ、グラフ、および図がページ全体に広がり、詳細な分析を理解しやすい「グローバル医療ディスプレイ市場」と題されています。世界の医療用ディスプレイ市場調査レポートは、専門家の評判を向上させ、信頼性を高め、他の人が結論に対してより多くの保証と信頼を持つのに役立ちます. このレポートは、ビジネスのさまざまな側面について十分な情報に基づいた意思決定を提供することで、あらゆる規模のビジネスに役立ちます。この市場レポートは、市場とヘルスケア業界の現状に関する専門的な詳細な調査です。レポートには、重要な業界動向、市場規模、および市場シェアの見積もりに関する分析と議論が記載されています。優れたグローバル メディカル ディスプレイ マーケットビジネス レポートは、複雑な市場の洞察をよりシンプルなバージョンに変換する、最も関連性が高く、排他的で、公正で信頼できる国際市場調査レポートです。

医療用ディスプレイとは、医療用画像の高い要求に対応するモニターを指します。医療用ディスプレイは一般に、一貫した明るさを確保するための特別な画像処理技術を備えています。この技術は、ノイズのない画像、デジタル画像処理の自動コンプライアンス、医療における通信 (DICOM) などを提供します。

医療用ディスプレイ市場のダイナミクス

このセクションでは、市場のドライバー、利点、機会、制約、および課題を理解することを扱います。このすべてについて、以下で詳しく説明します。

低侵襲治療の優先

迅速な回復や痛みの軽減などの利点により、低侵襲治療の好みが高まっていることは、医療用ディスプレイ市場の成長を促進する主な要因の 1 つです。

画像診断センター

COVID-19などの病気の増加により、画像診断センターの数が急増し、市場が加速しています。

ハイブリッド手術室の採用

ハイブリッド手術室の採用の増加は、医療用ディスプレイ市場の成長にさらに影響を与えます。

機会

さらに、技術の進歩により、2022年から2029年の予測期間に市場プレーヤーに収益機会が広がります。新興地域でのヘルスケアインフラストラクチャの開発は、市場をさらに拡大します。

制約/課題 世界の医療用ディスプレイ市場

一方、再生医療用ディスプレイの採用と先進国での市場の飽和は、市場の成長を妨げると予想されます。また、消費者向けディスプレイの採用とディスプレイ パネルの平均販売価格の変動は、2022 年から 2029 年の予測期間に医療用ディスプレイ市場に挑戦すると予測されています。

この医療用ディスプレイ市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケット、市場の変化に関する機会を分析します。規制、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。医療用ディスプレイ市場の詳細については、Data Bridge Market Research にお問い合わせください。

医療用ディスプレイ市場への COVID-19 の影響

COVID-19 の発生は、医療用ディスプレイ市場にさまざまな影響を与えました。コロナウイルスの拡散リスクを防ぐために、パンデミックの間、主要な医療処置は拒否されました。しかし、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2 (SARS-CoV-2) の増加により、COVID-19 の症例数が増加しました。この状況は入院をさらに増加させ、医療用ディスプレイ市場の成長を支えました。

医療用ディスプレイ市場で活動している主要なプレーヤーには、Barco (ベルギー)、Sony Electronics などがあります。

Inc. (日本)、LG Display Co., Ltd (韓国)、EIZO Corporation (日本)、Novanta Inc. (米国)、Advantech Co., Ltd (台湾)、Quest International Inc. (米国)、Steris plc (米国) )、Siemens Healthcare Private Limited (ドイツ)、BenQ Medical Technology (台湾)、Accuray Incorporated (米国)、Alpinion Medical Systems Co., Ltd (韓国)、Nanjing Jusha Commercial & Trading Co,Ltd (中国)、COJE CO.、株式会社。(米国)、Axiomtek Co Ltd (台湾)、Dell (米国)、HP Development Company、LP (米国)、Analogic Corporation (米国)、ASAHI ROENTGEN。株式会社。(日本)、Mediso Ltd(ハンガリー)、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.、Ltd(中国)、Mobisante(米国)など。

DBMR 研究チームが使用する主要な研究方法論は、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、一次 (業界専門家) 検証を含むデータ三角測量です。これとは別に、データ モデルには、ベンダー ポジショニング グリッド、市場タイム ライン分析、市場の概要とガイド、企業ポジショニング グリッド、企業市場シェア分析、測定基準、グローバル対地域、およびベンダー シェア分析が含まれます。

世界の医療用ディスプレイ市場の範囲と市場規模

医療用ディスプレイ市場は、解像度、パネル サイズ、ディスプレイ カラー アプリケーション、技術、エンド ユーザー、流通チャネルに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

解像度

2MP 解像度

1 ~ 4 MP 解像度1 ~ 8 MP 解像度 8

MP 解像度

以上

その他

解像度に基づいて、医療用ディスプレイ市場は、2MP 解像度、2.1 ~ 4 MP 解像度、4.1 ~ 8 MP 解像度、および 8 MP 解像度以上などに分割されます。

パネルサイズ

0 ~ 22.9 インチ ディスプレイ

0 ~ 26.9 インチ ディスプレイ

0 ~ 41.9 インチ ディスプレイ

42.0 インチ以上のディスプレイ

その他

パネル サイズに基づいて、医療用ディスプレイ市場は 0 ~ 22.9 インチ ディスプレイ、23.0 ~ 26.9 インチ ディスプレイ、27.0 ~ 41.9 インチ ディスプレイおよび 42.0 インチ以上のディスプレイなどに分割されます。

表示色

カラー

モノクロ

ディスプレイの色に基づいて、医療用ディスプレイ市場はカラーとモノクロに分割されます。

応用

診断

外科

歯科

その他

アプリケーションに基づいて、医療用ディスプレイ市場は診断、外科、歯科などに分割されます。診断アプリケーションは、一般放射線学、デジタル病理学、マルチモダリティ アプリケーション、および一般放射線学にさらに細分されます。

テクノロジー

発光ダイオード (LED)

バックライト付き液晶ディスプレイ (LCD)

冷陰極蛍光灯 (CCFL)

バックライト付き液晶ディスプレイ ディスプレイ

有機発光ダイオード ディスプレイ (OLED)

その他

技術に基づいて、医療用ディスプレイ市場は、発光ダイオード (LED)、バックライト付き液晶ディスプレイ (LCD)、冷陰極蛍光灯 (CCFL)、バックライト付き液晶ディスプレイ ディスプレイ、有機発光ダイオード ディスプレイ (OLED)、その他。

エンドユーザー

病院

診断センター

地域医療

エンドユーザーに基づいて、医療用ディスプレイ市場は病院、診断センター、地域医療に分割されます。

流通経路

小売

直接入札

流通チャネルに基づいて、医療用ディスプレイ市場は小売と直接入札に分割されます。

医療用ディスプレイ市場の地域分析/洞察

医療用ディスプレイ市場を分析し、市場規模の洞察と傾向を、国、解像度、パネル サイズ、ディスプレイ カラー アプリケーション、技術、エンド ユーザー、流通チャネル別に提供します。

医療用ディスプレイ市場レポートの対象国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インドです。 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東および中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのアフリカ (MEA)、南米の一部としてのブラジル、アルゼンチン、および南アメリカのその他の地域。

北米は、地域内で高度な技術が広く採用されているため、医療用ディスプレイ市場を支配しています。

アジア太平洋地域 (APAC) は、この地域の民間および公的医療施設の数の増加により、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見られると予想されます。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指針の一部です。また、各国のデータの予測分析を提供しながら、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、国内関税と貿易ルートの影響が考慮されます。

ヘルスケア インフラストラクチャの成長 インストール ベースと新技術の浸透

医療用ディスプレイ市場は、資本設備の医療費の各国の成長、医療用ディスプレイ市場向けのさまざまな種類の製品の設置ベース、ライフライン曲線を使用した技術の影響、および医療規制シナリオの変化とその影響に関する詳細な市場分析も提供します。医療用ディスプレイ市場で。データは、2010 年から 2020 年までの過去の期間で利用できます。

