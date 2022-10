農業用ロボット市場は近い将来に驚異的な成長を遂げる可能性が高い: Deere & Company、Trimble Inc.、AGCO Corporation

農業用ロボット市場は、2021 年から 2028 年の予測期間に約 33.20% の割合で市場が成長すると予想され、2028 年までに 159.8 億米ドルに達すると予想されています。農業用ロボット市場に関するデータ ブリッジ市場調査レポートは、以下に関する分析と洞察を提供します。市場の成長に影響を与えながら、予測期間全体に蔓延すると予想されるさまざまな要因。世界中の耕運機における最新技術の受け入れ率の上昇は、農業用ロボット市場の成長を加速させています。

農業用ロボットはアグボットを指し、農場の生産性を高めるための世界中の継続的な技術進歩の機器、機械、およびアプリケーションは、農業用ロボット市場を牽引する主な要因として機能します。これらの農業用ロボットは、果物のピッキング ロボット、雑草管理、クラウド シーディング、収穫、環境モニタリング、土壌分析などのロボットの構成に基づいて、いくつかの機能に展開 され、Agbots の利用は、人間の労力を削減する目的で行われています。 .

施肥、作物の収穫、植え付けに関するより良い決定を下すのに役立つデータを収集および処理する目的で、世界中の農家による精密農業の利用の増加と、作物の収量と利益を向上させる技術に対する需要の増加。食料と水の危機に対応することは、農業用ロボット市場を牽引する主な要因として機能します。収量生産を目的とした作物の健康状態を監視する必要性の高まり、栽培者に最新の農業技術を採用させるための政府の支援の増加、および持続可能な方法で農業資源を最大化する傾向は、農業用ロボット市場の成長を加速させます。運輸など様々な業界でIoTの活用度が高い 、製造、農業など、および研究プロジェクトでIoTを使用する技術、工学、物理学および生物科学への農業産業の依存は、農業用ロボット市場に影響を与えます。労働賃金の上昇と農業従事者の自動化を促進する未熟な労働、農業部門でのロボットの使用の加速、IoT およびナビゲーション技術の成熟化による COVID-19 の影響も、農業用ロボット市場を後押ししています。さらに、人口の増加、高い食料需要、農家の高齢化が農業用ロボット市場にプラスの影響を与えています。さらに、リアルタイムのマルチモーダル ロボット システムの利用と、農業用ロボットにおける電化技術の使用の増加により、農業用ロボット市場に収益機会が広がります。2021年から2028年の予測期間のプレーヤー。

農業用ロボットの市場シェア分析

農業用ロボット市場の競争状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場イニシアチブ、グローバルなプレゼンス、生産拠点と設備、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供される上記のデータ ポイントは、農業用ロボット市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

農業用ロボット市場レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、Deere & Company、Trimble Inc.、AGCO Corporation、DeLaval、DJI All Rights Reserved、BouMatic、Lely、AgJunction、Topcon、AgEagle Aerial Systems Inc.、YANMAR HOLDINGS Co., Ltd. です。 、farming Revolution GmbH、ecoRobotix Ltd、Harvest Automation、Naïo Technologies、ROBOTICS PLUS、CNH Industrial、KUBOTA Corporation、HARVEST CROO、Autonomous Tractor Corporation などの国内外のプレーヤーが参加しています。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで個別に入手できます。DBMR アナリストは競争力を理解し、各競合他社の競争力分析を個別に提供します。

一方、小規模農場の自動化に伴う高コスト、技術的障壁、およびロボットの商業展開に関する問題は、農業用ロボット市場の成長を妨げると予想される要因です。データのプライバシーと規制に関する懸念の高まり、完全自律型ロボットの複雑さ、農業用ロボット メーカーに対する COVID-19 の短期的な悪影響は、2021 年から 2028 年の予測期間に農業用ロボット市場に挑戦すると予測されています。

この農業用ロボット市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制の変化を提供します。 、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。農業用ロボット市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡して アナリスト ブリーフを入手してください。当社のチームは、市場の成長を達成するための十分な情報に基づいた市場決定を支援します。

農業用ロボットの市場範囲と市場規模

農業用ロボット市場は、種類、農産物、製品、農業環境、用途に基づいて分割されています。セグメント間の成長は、成長のニッチ ポケットと戦略を分析して市場にアプローチし、コア アプリケーション分野とターゲット市場の違いを判断するのに役立ちます。

農業用ロボット市場を分析し、市場規模、量の情報を、国、タイプ、農産物、製品、農業環境、およびアプリケーション別に提供します。

世界の農業用ロボット市場レポートでカバーされている国は、米国、カナダ、北米のメキシコ、ドイツ、スウェーデン、ポーランド、デンマーク、イタリア、英国、フランス、スペイン、オランダ、ベルギー、スイス、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパです。ヨーロッパ、日本、中国、インド、韓国、ニュージーランド、ベトナム、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC) アジア太平洋地域 (APAC)、ブラジル、アルゼンチン、その他南米の一部としての南米、UAE、サウジアラビア、オマーン、カタール、クウェート、南アフリカ、中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのその他の中東およびアフリカ (MEA)。

アジア太平洋地域は、新技術に対する消費者の高い適応性、ドローンの商用利用を促進する有利な政策、および地域の農業産業における農業機械化の利用の増加により、農業用ロボット市場を支配しています。ヨーロッパは、2021 年から 2028 年の予測期間中に最速の CAGR を目撃すると予想されます。これは、近代的な農業技術の採用に対する政府の支援の増加、環境、動物の健康、環境条件、良好な農業に関する有利な規制、およびベンチャー キャピタルの増加と、この地域で工業化が進んでいます。

