遠隔放射線医学市場は CAGR 18.5% で成長し、2029 年までに 59 億 1,005 万米ドルの価値に達すると予想されています

Data Bridge Market Research は最近、「Global Tele-Radiology Market」というタイトルのレポートを発行しました。このレポートは、主要な成長戦略、ドライバー、機会、主要セグメント、ポーターの 5 つの力の分析、および競争環境の広範な分析を提供します。今日の経済的な市場では、企業は、製品の傾向、将来の製品、マーケティング戦略、将来のイベント、行動、または行動に関して、より良い解決策を探すために多大な努力を払っています. 高品質のグローバル遠隔放射線市場レポートは、SWOT 分析やポーターのファイブ フォース分析手法などのツールを正確に使用して作成されています。有能なチームは、この最高の市場調査レポートを作成するために、潜在的な能力に厳密に取り組んでいます. ビジネスレポートでは、詳細な市場調査を実施することにより、新製品の開発を最初から上市まで検討します。競争環境について熟考することは、優れたグローバル遠隔放射線市場レポートのもう1つの主要な側面です

データ ブリッジ市場調査は、世界の 遠隔放射線市場 が 2029 年までに 59 億 1,005 万米ドルの価値に達し、予測期間中の CAGR が 18.5% になると分析しています。世界人口の間で遠隔放射線サービスが増加しているため、サービスは市場で最大のタイプのセグメントを占めています。この市場レポートでは、価格分析、特許分析、技術の進歩についても詳しく説明しています。

専門的で包括的なグローバル遠隔放射線市場調査文書は、一次および二次ドライバー、市場シェア、主要セグメント、可能な販売量、および地理的分析に焦点を当てています。この世界クラスの市場調査レポートでは、市場の状況、市場シェア、現在の傾向、成長率、将来の傾向、市場の推進力、機会と課題、リスクと参入障壁、販売チャネル、およびディストリビューターも分析しています。市場レポートは、ヘルスケア業界の市場定義、分類、アプリケーション、エンゲージメント、市場動向を明確に説明しています。このレポートでは、業界の専門家からの情報を基に、詳細な市場分析について説明しています。大規模なグローバル遠隔放射線市場調査レポートは、パターンと改善に関するデータを提示し、対象となるビジネス セクターと材料、制限と進歩を示します。

世界の遠隔放射線市場の概要:

さらに、世界保健機関のファクトシートによると、世界の死亡者の 6 人に 1 人はがんであるとされています。さらに、がんによる死亡の約 70% は低中所得国で発生しています。これらのソリューションの採用を促進するための連邦政府による資金の増加は、市場にさらに影響を与えます。さらに、医療費の急増、医療インフラの進歩、および拡張されたケア提供に対する高い需要は、遠隔放射線市場にプラスの影響を与えます。

Teleradiology Market は、医療診断または治療のプロセスに役立つ身体の内部構造と機能を視覚化する医療方法です。デジタル化されたX線、CT、MRI、超音波、および核医学研究などのすべての非侵襲的画像検査の解釈は、このような方法で実行できます。医療画像を 1 か所でキャプチャし、放射線科医が診断または相談目的でそれらを表示および解釈できるように、それらをさまざまな範囲で促進または送信することができます。遠隔放射線学は、遠隔監視、遠隔相談、および遠隔診断で広く使用されており、放射線科医が日常業務を効果的に実行できるようになっています。Teleradiology は、リアルタイムの解釈とグローバル クラウド ネットワークを通じて、効果的なオンサイト ソリューションを実現します。Teleradiology は主に、医療関係者が場所に関係なく患者情報にアクセスできるように支援し、診断範囲を拡大します。遠隔放射線サービス市場は、放射線科医が患者のケアと治療を改善する Web サービスを使用するための広範なアプリケーションを提示します。

世界の遠隔放射線市場のダイナミクス

このセクションでは、市場のドライバー、機会、制約、および課題を理解することについて説明します。このすべてについて、以下で詳しく説明します。

運転手

高度な画像処理の増加

イメージング手順の増加により、信頼性と効率性のための遠隔放射線ソリューションの需要が高まると予想されます。診断用磁気共鳴画像法 (MRI)、コンピューター断層撮影法 (CT)、および陽電子放出断層撮影法 (PET) などの核医学画像法を含む高度な画像診断法は、多くの新しいプロバイダーを惹きつけています。放射線科医を含む開業医によって処方される画像診断サービスの量が急増しています。

CT スキャンは、放射線にさらされたすべてのアメリカ人の 4 分の 1 を占めています。高度で洗練された画像診断システムを管理するには、高レベルのエンジニアリングと専門知識が必要であり、適切なリソースが不足しているケースの複雑さが増しています。リモート センシング ソリューションの採用は、米国、英国、ドイツなどの先進国だけでなく、インドやブラジルを含む多くの新興国で地方と都市の格差を縮小することに大きく貢献しています。これらのソリューションは、移動が不要で、放射線科医がどこからでも作業できるため、より実用的で経済的です。有資格の放射線科医の不足により、放射線サービスの需要がさらに高まっています。

遠隔放射線学の高度なイメージング手順は、市場がより正確な結果を迅速に取得し、予測期間中に世界の遠隔放射線学市場の成長を促進するのに役立つと期待されています。

遠隔放射線学における人工知能の採用

人工知能は、遠隔放射線学における最も有望なブレークスルーの 1 つです。放射線学における AI に関する出版物の数は、過去 10 年間で年間平均 100 ~ 150 の研究出版物から年間 700 ~ 800 に増加したと推定されています。すべての主要な画像モダリティの中で、AI の受け入れは CT および MRI システムでより高くなります。アプリケーションによっては、AI は主に神経放射線学でも使用されます。この市場のいくつかのプレーヤーは、AI の提供を拡大しています。

AI は世界中の多くの医療機関に組み込まれており、放射線環境における貴重なパートナーであることが証明されています。Integral Diagnostics Group (IDG) の子会社である Global Diagnostics Australia (GDA) は、放射線ワークフローの一部として AI を導入した最初のオーストラリアの診断会社の 1 つです。同社は、患者のケアと頭、首、胸部の状態の治療を加速するために、ハイエンドのアルゴリズムをケア管理パスに統合しました。遠隔放射線学における AI の追加の利点は、人工知能が放射線科医が画像とデータのレジストリを迅速に分析して、患者の状態をよりよく理解し、臨床的役割を強化し、コア管理チームの一員になるのに役立つことです。AI は、放射線科医が専門家の注意を必要とする複雑なケースに集中できるように、十分な重みをピックアップします。

拘束

地方における高速インターネットへのアクセスの欠如

Teleradiology を使用すると、地方の患者や専門家は、より高度な医療システムを備えた人口の多い都市部に移動することなく、質の高い画像に関するアドバイスを受けることができます。さらに、リモートで作業する放射線科医には、良好なインターネット接続が必要です。ただし、高速ブロードバンド接続の欠如は、農村地域での遠隔放射線サービスへのアクセスの増加に影響を与えています。

高速インターネット接続へのアクセスが制限されていると、放射線科医がビデオ相談に参加したり、医用画像レポートを提出したり、患者の健康状態をリモートで監視したりする能力に影響を与えます。接続速度が遅いと、画像が多い研究でボトルネックが生じると、ワークフローがすぐにイライラし、患者のケアに影響を与える可能性があります。さらに、画像が彼の HIPAA に準拠して送信されるようにするために、IT サービスが必要です。したがって、信頼できるインターネット接続の欠如と農村部での不十分なブロードバンド接続は、グローバル市場の着実な拡大に対する大きな障害となっています。

機会

人々の意識を高める

Teleradiology Market は、世界中で医療サービスを受けるための代替オプションを提供し、アクセスを改善し、サービスのための移動に関連するコストを削減します。しかし、遠隔放射線学の可能性は、ゆっくりと断片化された取り込みでは実現されていません。

啓発プログラム、遠隔放射線学の認知度、および政府からの支援の増加により、さまざまな分野で遠隔放射線学と遠隔医療の使用が増加しています。

チャレンジ

誤診の可能性が高い

身体検査は、患者の実際の健康状態をよりよく理解することができます。これは、患者の治療にとって最も重要な要素です。すべての治療プログラムと治療の次のステップは、迅速な身体検査の助けを借りて作成できます。同じ手順を放射線科医に適用して、実際の問題と状態についてより多くのことを知る必要があります。また、患者が相談中に放射線科医と一緒にいると、より多くの結果が得られます。

最近の開発

2022 年 4 月、4way は 2022 年健康投資家賞の最終選考に残ったことを発表しました。4way は、診断プロバイダー オブ ザ イヤー賞を争っています。この承認は、クライアントの重要なパートナーとしての地位を強化する 4way の成長を祝いました。4way は、ワークフローの革新と新しいテクノロジーへの投資を通じて、提供するサービスを継続的に改善してきました。これにより、4way は遠隔放射線治療のプラットフォームとして回復力を得ることができ、運用の安全性が確保されました。

遠隔放射線医学の市場範囲

世界の遠隔放射線市場は、タイプ、配信モード、イメージング技術、技術、手順、アプリケーション、サイト、年齢、購入方法、およびエンドユーザーに分割されています。セグメント間の成長は、市場にアプローチするための開発と戦略のニッチ ポケットを分析し、コア アプリケーション領域とターゲット市場の違いを判断するのに役立ちます。

タイプ別

ハードウェア

システム

ソフトウェア

テレコム & ネットワーキング

サービス

タイプに基づいて、世界の遠隔放射線市場は、ハードウェア、システム、ソフトウェア、テレコム、およびネットワーク サービスに分割されます。

配信モード別

Web ベースの配信モード クラウドベースの

配信モード

オンプレミスの配信モード

配信モードに基づいて、世界の遠隔放射線市場は、Web ベースの配信モード、クラウドベースの配信モード、およびオンプレミスの配信モードに分割されます。

イメージング技術による

小さなマトリックス サイズ

大きなマトリックス サイズ

イメージング技術に基づいて、世界の遠隔放射線市場は小さなマトリックス サイズと大きなマトリックス サイズに分割されます。

テクノロジー別

高度なグラフィックス処理

ボリューム レンダリング

多平面再構築 画像

圧縮

技術に基づいて、世界の遠隔放射線市場は、高度なグラフィックス処理、ボリューム レンダリング、多平面再構成、および画像圧縮に分割されます。

手続き別

テレコンサルテーション

テレ診断

テレモニタリング

手順に基づいて、世界の遠隔放射線市場は、遠隔相談、遠隔診断、および遠隔監視に分割されます。

用途別

循環器 科神経科 腫瘍科 筋骨格 消化 器 科 骨盤および腹部 婦人科 泌尿器 科

マンモグラフィ 歯科

その他 アプリケーションに基づいて、世界の遠隔放射線学市場は、心臓病学、神経学、腫瘍学、筋骨格、消化器病学、骨盤および腹部、婦人科、泌尿器科、マンモグラフィー、歯科などに分割されます。

サイト別

インハウスオンショア

オフショア

サイトに基づいて、世界の遠隔放射線市場は、社内、オフショア、およびオンショアに分割されます。

年齢別

小児

成人

老人

年齢に基づいて、世界の遠隔放射線市場は小児科、老人科、および成人科に分類されます。

購入方法別

団体購入

個人購入

購入方法に基づいて、世界の遠隔放射線市場はグループ購入と個人購入に分割されます。

エンドユーザーによる

病院

外来手術センター

民間診療所 画像

診断センター

その他

エンドユーザーに基づいて、世界の遠隔放射線市場は、病院、外来手術センター、私立医院、画像診断センターなどに分割されます。

グローバル遠隔放射線市場の地域分析/洞察

世界の遠隔放射線市場を分析し、種類、配信モード、イメージング技術、技術、手順、アプリケーション、サイト、年齢、購入モード、エンドユーザー別に遠隔放射線市場規模の情報を提供します。

この市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、トルコ、ベルギー、オランダ、スイス、およびその他のヨーロッパ、中国、日本、インド、韓国、シンガポールです。 、タイ、マレーシア、オーストラリア、フィリピン、インドネシアおよびその他のアジア太平洋地域、UAE、イスラエル、南アフリカ、サウジアラビア、エジプトおよびその他の中東およびアフリカ、ブラジル、アルゼンチンおよびその他の南アメリカ。

2022年には、GDPの高い最大の消費者市場に主要な市場プレーヤーが存在するため、北米が支配的です. 米国のテレラジオロジー市場は、テレラジオロジーの技術的進歩により成長すると予想されています。

北米が市場を支配しています。研究開発への投資の増加と、治療計画を策定するためのオプションとしての遠隔放射線学の採用の増加は、市場の成長を後押しすると予想されます。米国は、General Electric、Agfa-Gevaert Group、Koninklijke Philips NV、FUJIFILM Corporation などの高度な技術プロバイダーの強力な存在により、北米地域を支配しています。英国は、新興市場からの需要の増加とヘルスケア産業の拡大により、ヨーロッパを支配しています。中国は、医療費の増加により、アジア太平洋地域を支配しています。

遠隔放射線医学市場の業界動向と 2029 年までの予測で取り上げられている重要なポイント

市場規模

市場新規販売量

市場交換販売量

市場設置ベース

市場 ブランド別

市場手続き量

市場製品価格分析

市場ヘルスケア成果

市場医療費分析

市場規制の枠組みと変化

価格と償還分析

さまざまな地域の市場シェア

市場競合他社の最近の動向

市場の今後のアプリケーション

市場イノベーターの調査

DBMR がヘルスケア分野を包括的にカバーしていることを確認してください:

北米の遠隔放射線市場 – 業界の動向と 2029 年までの予測 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-teleradiology-market

アジア太平洋テレラジオロジー市場 – 業界動向と 2029 年までの予測 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-teleradiology-market

ヨーロッパの遠隔放射線市場 – 業界の動向と 2029 年までの予測 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-teleradiology-market

中東およびアフリカの遠隔放射線市場 – 業界の動向と 2029 年までの予測 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-teleradiology-market

