金属粉末積層造形市場は、2029 年までに 2,111,100 米ドルの大幅な成長が見込まれています

Data Bridge Market Research によると、金属粉末 積層造形市場は 2022 年から 2029 年の予測期間中に 22.1% の CAGR で成長し、2029 年までに 2,111,100 米ドルに達する可能性があります。

アディティブ マニュファクチャリングとは、3D モデリング パッケージ、工作機械、レイヤード マテリアルを使用して 3D オブジェクトを製造する3Dプリント技術 の関連する産業用バリアントを指し ます。金属粉末を使用した積層造形では、パーツを組み合わせて、通常は 3D モデリング情報からレイヤーごとにオブジェクトを作成します。この技術は現在、歯科修復、医療用インプラント、車両、航空宇宙、およびさまざまな製品の供給に広く使用されています。

経済の発展は重要な役割を果たし、市場の成長を加速させる主要な要因です。さらに、製造時間の短縮、コスト効率、高 スループット 、および廃棄物の削減も、金属粉末付加製造市場の成長を促進すると予想されます。ただし、金属粉末付加製造市場は高い製造コストによって抑制されており、技術的な制約と知的財産の問題が市場の成長に挑戦しています。

さらに、顧客の需要の急増と、世界の航空宇宙、防衛、自動車産業からの需要の急増により、金属粉末付加製造市場に大きなチャンスが生まれます。

金属粉末の競争環境とアディティブマニュファクチャリング市場シェア分析

金属粉末の付加製造市場の競合状況は、競合他社の詳細を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、R&D 投資、新しい市場計画、グローバル プレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。提供された上記のデータポイントは、金属粉末付加製造市場に対する同社の焦点にのみ関連しています。

金属粉末付加製造市場レポートの主要なプレーヤーには、Allegheny Technologies Incorporated、American Axle & Manufacturing、Inc.、American Chemet Corp.、AMETEK Specialty Metal Products、Burgess-Norton Manufacturing Company、Carpenter Technology Corporation、Daido Steel Co.、株式会社、ダイヤメット株式会社、DOWAホールディングス株式会社、Eraseel SAS、FW Winter Inc. & Co.、Federal-Mogul Holdings Corp.、Fine Sinter Co., Ltd.、GKN Sinter Metals, Inc.、Hoeganaes Corp. , HC Starck GmbH, Hitachi Chemical Company, Ltd., Hgans AB, JFE Steel Corp., Kennametal, Inc., Kobe Steel, Ltd., Kymera International, Miba AG, Norilsk Nickel, PMG Holding GmbH, Rio Tinto Metal Powders など外側。

この金属粉末付加製造市場レポートは、最新の開発、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内および地元の市場プレーヤーの影響、機会の分析、新興収益セグメントの変化について詳しく説明しています規制、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。金属粉末積層造形市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡して アナリストのプロファイルを確認し てください。当社のチームは、市場の成長に向けて情報に基づいた市場の意思決定を行うのに役立ちます。

世界の金属粉末付加製造市場の範囲と市場規模

金属粉末積層造形市場は、金属形状、製造方法、サポート技術、および金属粉末に基づいて分割されます。異なるセグメント間の成長は、市場全体で普及すると予想されるさまざまな成長要因についての知識を得るのに役立ち、さまざまな戦略を開発して、コア アプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます。

金属の形態に基づいて、金属粉末市場はスクラップ金属/リサイクル金属と鉱石に分割されます。

製造方法に基づいて、金属粉末市場は物理、化学 、および機械に分割され ます。

圧縮技術に基づいて、市場は冷間圧縮と熱 間圧縮に分割され ます。

金属粉末に基づいて、金属粉末市場は鉄金属粉末と非鉄金属粉末に分割されます。

金属成形(スクラップ・再生金属、鉱石)、製法(物理、化学、機械)、プレス技術(コールドプレス、ホットプレス)、金属粉(鉄金属粉、非鉄金属粉)。 金属粉末積層造形市場 の国レベル分析 金属粉末積層造形市場を分析し、市場規模、数量情報を国、金属形態、製造方法、サポート技術、および前述の金属粉末別に提供します。 金属粉末付加製造市場レポートの対象国は、北米、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ、中国、日本です。インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC) アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、イスラエル、エジプト、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ (MEA) )、中東およびアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としてのその他の南アメリカ。 北米は金属粉末市場の付加製造を支配しており、金属粉末の顧客による自動車部品の生産の増加により、その支配は予測期間にわたって繁栄し続けるでしょう。ただし、アジア太平洋地域は、芝生と庭園、産業、オフロード、農業に牽引されて、この期間中の最高の CAGR を予測し続けます。 金属粉末付加製造市場レポートの国セグメントは、市場に影響を与える個々の要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。消費量、生産場所と量、輸出入分析、価格動向分析、原材料コスト、下流および上流のバリュー チェーン分析などのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される重要な指標の一部です。さらに、国別データの予測分析を提供する際には、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模なまたはほとんどない競争による課題、国内の関税と貿易ルートの影響も考慮されます。

