除細動器市場は、2029 年までに 186 億米ドルに達すると予想されています

除細動器市場の推定 心血管疾患の有病率の増加により、予測期間中に急速に増加します。世界保健機関によると、心血管疾患は 2017 年の主要な死因であり、世界中で推定 1,790 万人が死亡しています。これにより、この市場に除細動器が導入されました。除細動法では、心臓に電気ショックを与えます。これにより、心筋が脱分極し、心臓の正常な電気インパルスが回復します。体外式除細動器は、パドルまたは電極を使用して除細動ショックを供給し、突然の心停止時に生命を脅かす不整脈を特定して回復させる救命医療機器です。

Data Bridge Market Research は、除細動器市場が 2021 年に 114 億米ドルと評価され、2029 年までに 186 億米ドルに達すると予測され、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 6.31 % の CAGR で成長すると予測されていると分析しています。 Data Bridge 市場調査チームによって選択されたレポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれます。

レポートのサンプル PDF を取得: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-defibrillators-market

除細動器市場で事業を展開している主要企業には、Medtronic (アイルランド)、Boston Scientific Corporation (米国)、Koninklijke Philips NV (オランダ)、Stryker (米国)、NIHON KOKEN KOGYO CO.,LTD などがあります。(東京)、ZOLL Medical Corporation(アメリカ)、BIOTRONIK SE & Co KG(ドイツ)、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.(中国)、Physio-Control, Inc.(アメリカ)、LivaNova PLC(イギリス) 、旭化成株式会社(日本)、SCHILLER(スイス)、MEDIANA Co., Ltd.(韓国)、Metrax GmbH(ドイツ)、Abbott(米国)、福田電子(日本)、Progetti srl(イタリア)、HeartSine Technologies LLC. (ワシントン州)、Defibtech LLC(米国)など。

心室細動、心不整脈、無脈性心室頻拍などの生命を脅かす状態では、除細動器は患者の心臓に治療用ショックを与える医療機器です。電気インパルスまたは衝撃波を心臓に送り、規則的な心拍の回復を助けます。自動体外式除細動器 (AED)、手動/携帯型体外式除細動器、植込み型除細動器 (ICD)、および皮下または経静脈植込み型除細動器は、最も一般的なタイプの除細動器です。

除細動器市場のダイナミクス]

運転手

心血管疾患の有病率の増加は、市場の成長率を牽引します。

心血管疾患の有病 率の増加は、除細動器市場の成長率を抑制します。心血管疾患 (CVD) は、世界の死亡および身体障害の主な原因です。高血圧、肥満、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病は心血管疾患の重大な危険因子であり、増加傾向にあります。血圧レベルの上昇は、心血管疾患を発症する確率と有意な直線関係にあります。

医療施設でのICDの採用の増加は、予測期間中の市場の成長率を牽引します。

除細動器の世界市場は、ヘルスケア環境での ICD の採用の増加によって牽引されています。最新の ICD には、効率と全体的な患者の快適性を向上させる最先端の皮下パッチと経静脈パッチが装備されています。

さらに、パブリック アクセスの除細動器を提供することにますます重点が置かれることは、除細動器市場の成長に影響を与える主要な要因となります。これに伴い、都市化の進行と高齢者人口の増加が、除細動器市場の成長を加速させる原動力となっています。さらに、変化するライフスタイルの台頭と医療インフラへの支出の増加は、除細動器の成長をさらに加速させる主な市場ドライバーです。除細動器市場の成長率を抑えるもう 1 つの重要な要因は、先進技術の採用に対するメーカーの関心の高まりです。

機会

研究開発活動の増加により、予測期間中に多数の市場機会がもたらされます。

さらに、研究開発活動の増加は、除細動器市場の成長に有益な機会を提供します。また、除細動器の教育と意識向上プログラムの数の増加と新興市場の増加は、予測期間中の除細動器市場の成長にとってより有益な機会を提供します。市場の成長を実現します。

市場分析の詳細については、 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-defibrillators-marketで調査レポートの概要をご覧ください。

世界の除細動器市場の範囲

除細動器市場は、製品の種類、エンド ユーザー、患者の種類に基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の弱い成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品

植込み型心臓除細動器

外部除細動器

製品に基づいて、世界の除細動器市場は、植込み型除細動器と外部除細動器に分割されています。植込み型除細動器セグメントは、経静脈植込み型除細動器と皮下植込み型除細動器にサブセグメント化されています。経静脈埋め込み型除細動器セグメントは、ICDS/心臓再同期療法の両心室除細動器、デュアル チャンバー ICDS、およびシングル チャンバー ICD にさらに分割されます。体外式除細動器セグメントは、自動体外式除細動器、手動体外式除細動器、およびポータブル自動除細動器に細分されます。

エンドユーザー

病院

心臓クリニックとセンター

入院前ケアのパラメータ

パブリック アクセス マーケット

在宅ケアの設定

代替医療センター

エンドユーザーに基づいて、除細動器市場は、病院、診療所、心臓センター、入院前ケア施設、公共アクセス市場、在宅ケア施設、および代替医療施設に分割されます。

患者のタイプ

大人

小児科

除細動器市場は、成人および小児科の患者の種類によっても分割されます。

除細動器の地域市場分析/概要

除細動器市場を分析し、市場規模と国別、製品タイプ別、エンドユーザー別、患者タイプ別の傾向に関する情報を提供します。除細動器市場レポートの対象国米国、カナダ、メキシコ北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパヨーロッパのヨーロッパ、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC) の残りのアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東の残りの部分中東およびアフリカ(MEA)、ブラジル、

北米は、高度なレベルの医療機関と、この地域での研究開発活動への支出の増加により、除細動器市場を支配しています。また、心臓病の症例数の増加は、この地域の市場の成長率を牽引します。アジア太平洋地域は、患者数の増加とこの地域でのパブリックアクセス除細動器の認知度の高まりにより、予測期間中に成長すると予想されます。これに加えて、医療インフラへの支出の増加と除細動器の普及の増加により、この地域の市場の成長率が促進されます。

完全な TOC を調べる:- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-defibrillators-market

レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場影響要因と国内市場の規制変更についても説明します。アップストリームおよびダウンストリームのバリュー チェーン分析、技術トレンド、ベアラー ファイブ フォース分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される指標の一部です。さらに、予測データ分析を提供する際に、グローバル ブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナル ブランドとの重大なまたはまれな競争のために直面​​する課題、国内料金と貿易ルートの影響が考慮されます。

主要なヘルスケアレポートのリンク:-

https://colbyechonews.com/paroxysmal-choreoathetosis-market-key-players-size-segmentation-demand-development-technology-industry-scope-and-market-overview/

https://colbyechonews.com/b-cell-lymphoma-treatment-market-business-trends-share-supply-chain-regional-analysis-revenue-and-forecast/

https://colbyechonews.com/esophageal-candidiasis-therapeutics-market-will-grow-at-a-cagr-of-4-30-from-the-forecast-period-to-2028/

https://colbyechonews.com/hemiballismus-treatment-market-key-players-share-trends-revenue-scope-market-overview-and-forecast/

https://colbyechonews.com/lipid-disorder-treatment-market-will-reach-us37-79-billion-durante-the-forecast-period/

データ ブリッジ市場調査について:

将来がどうなるかを予測する絶対的な方法は、現在の傾向を理解することです! Data Bridge Market Research は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックな市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しました。私たちは、最高の市場機会を発見し、お客様のビジネスが市場で成功するための効果的な情報を育成することに尽力しています。Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に適切なソリューションを提供し、簡単な意思決定プロセスを開始するよう努めています。データ ブリッジは、2015 年にプネーで策定および組み立てられた、純粋な知恵と経験のセットです。

Data Bridge Market Research には、さまざまな業界で働く 500 人を超えるアナリストがいます。世界中のフォーチュン 500 企業の 40% 以上にサービスを提供しており、世界中に 5,000 を超えるクライアントのネットワークがあります。Data Bridge は、当社のサービスを信頼し、当社の努力を確実に信頼してくれる満足のいく顧客を作成する方法を知っています。顧客満足度99.9%という輝かしい評価をいただき、大変嬉しく思っております。

お問い合わせ:-

データブリッジの市場調査

EU _ ええ。米国: +1 888 387 2818

イギリス: +44 208 089 1725

香港: +852 8192 7475

電子メール: – Corporatesales@databridgemarketresearch.com