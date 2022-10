電気船の市場規模とシェアの調査 2022 の主要ダイナミクス、8.10% の CAGR、主要企業、事業展開、需要予測 2029 || Wärtsilä、KONGSBERG、General Electric、VARD、シーメンス

電気船市場は、2022 年から 2029 年の予測期間に 8.10% の割合で市場が成長すると予想され、2029 年までに 60 億 5,146 万米ドルに達すると予想されています。

電気船市場は、8.10% の率で市場の成長を目撃すると予想されます。この市場調査では、市場の状況、市場シェア、成長率、将来の傾向、市場ドライバー、機会と課題、リスクと参入障壁、販売チャネル、ディストリビューター、ポーターのファイブフォース分析も評価します。

Key Players Mentioned in the Electric Ships Market Research Report:

Wärtsilä, KONGSBERG, General Electric, VARD, Siemens, Leclanché SA, BAE Systems., Norwegian Electric Systems, MAN Energy Solutions, Corvus Energy., Echandia, General Dynamics Electric Boat, Anglo Belgian Corporation, SCHOTTEL Group, Danfoss, Eco Marine Power, AKASOL AG、EST-Floattech、Saft、Duffy Electric Boat Company、Vision Marine Technologies

このレポートは、電気船舶統合市場の重要な洞察を明らかにし、調査期間中の収益、業界規模、および販売量に関する予測を含んでいます。さらに、電気船舶統合市場レポートは、業界のセグメンテーションと、業界の収益性グラフを推進する駆動要因に関する詳細な情報を提供します。

タイプに基づいて、電気船市場セグメンテーション

タイプに基づいて、電気船市場は完全電気とハイブリッドに分割されます。完全な電気は、リチウム電池、鉛蓄電池、電気太陽電池、燃料電池にさらに分割されます。ハイブリッドは、ディーゼルとバッテリー駆動、LPG/LNG とバッテリー駆動にさらに分割されます。

電力に基づいて、電気船市場は <75 kw、75 ~ 150 kw、151 ~ 745 kw、746 ~ 7,560 kw、および >7,560 kw に分割されます。

航続距離に基づいて、電気船市場は 50 km 未満、50 ~ 100 km、101 ~ 1,000 km、および 1,000 km 超に分割されます。

システムに基づいて、電気船市場はエネルギー貯蔵システム、電力変換、発電および配電システムに分割されます。

操作モードに基づいて、電気船市場は有人、遠隔操作、自律に分割されます。

船の種類に基づいて、電気船市場は商業用と防衛用に分割されます。

最終用途に基づいて、電気船市場は新造船とライン フィットおよびレトロフィットに分割されます。

世界の電気船市場: 地域セグメント分析 (地域の生産量、消費量、収益と成長率 2022-2029):北米(米国、カナダ、メキシコ)ヨーロッパ(ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシア、スペインなど. )アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、オーストラリア、東南アジアなど)南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど)中東 & アフリカ(南アフリカ、UAE、サウジアラビアなど)



レポートの国セクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。新規販売、交換販売、国の人口統計、病気の疫学、輸出入関税などのデータポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。また、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模または希少な競争のために直面​​する課題、販売チャネルの影響が考慮され、国別データの予測分析が提供されます。

このレポートは、推進要因、抑制要因、合併、買収、投資などの業界ニュースなど、最新の市場ダイナミクスも追跡します。市場規模 (価値と量)、市場シェア、種類別の成長率、アプリケーションを提供し、定性的方法と定量的方法の両方を組み合わせて、さまざまな地域や国でミクロおよびマクロの予測を行います。

利点:

この調査は、現在の市場機会の特定を支援することを目的として、長年にわたる現在の傾向、予測、およびダイナミクスの包括的な分析を提供します。

各地域の主要国の個々の市場収益がマッピングされています。

この調査では、電気船の市場状況を地域および国ごとに調べています。

電気船市場の主要な参加者が特定されています。

地域全体の競争環境を理解するために、この調査では競争環境を評価し、バリュー チェーン分析を実施します。

市場内の電気船市場のセグメンテーションの詳細な分析が提供されており、これは現在の市場機会に役立つと予測されています。

目次

パート 01: エグゼクティブ サマリー

パート 02: 電気船舶市場レポートの範囲

パート 03: 世界の電気船市場の展望

パート 04: 世界の電気船市場規模

パート05:製品別の世界の電気船市場セグメンテーション

パート 06: 5 つの力の分析

パート 07: 顧客の状況

パート 08: 地理的景観

パート 09: 意思決定フレームワーク

パート 10: 原動力と課題

パート 11: 市場動向

パート 12: ベンダーの状況

パート 13: ベンダー分析

