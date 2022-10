電磁鋼板市場は、2029 年末までに約 250 億 9000 万ドルに達すると予想されています

電磁鋼板 は、特定の磁気特性を生成するように設計された鋼の一種であり、鉄損が低く、透磁率が高くなります。電磁鋼板市場は、今後大きな成長が見込まれています。電磁鋼板の固有の特性は、主にその中に存在するシリコンの割合に依存します。シリコンを追加すると、抵抗率が増加し、透磁率が増加し、ヒステリシス損失が減少します。ただし、電磁鋼への設備投資や高い生産コストなどの要因により、電磁鋼市場の成長が妨げられる可能性があります。

Data Bridge Market Research は、電磁鋼板市場は2021 年に 154 億 1000 万ドルの価値があり、2029 年までに 250 億 9000 万ドルに達し、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 6.28% の CAGR で成長すると分析しています。データ ブリッジ市場調査チームには、詳細な専門家による分析、輸出入分析、価格分析、生産消費分析、特許分析、および技術進歩が含まれます。

SWOT 分析の助けを借りた市場調査では、電磁鋼板市場の市場ドライバーと制約、および予測期間中の需要への影響について詳しく説明しています。競合他社のマーケティング戦略から勢いを得ることで、企業は創造的なアイデアと説得力のある販売目標を開発し、競合他社に対する競争上の優位性を得ることができます。この市場分析レポートは、市場の現状に関する専門的な詳細な調査です。おそらく、きめの細かい情報は顧客が効果的なビジネス上の意思決定を行うのに役立ち、Electrical Steelレポートも同じことを提供します。

電磁鋼板市場のトップメーカーは、 ArcelorMittal (ルクセンブルグ)、POSCO (韓国)、Voestalpine AG (オーストリア)、Baosteel (中国)、Nippon Steel (日本)、U.S. Steel (米国)、SAIL (インド)、TATA です。 Steel (インド)、Thyssenkrupp AG (ドイツ)、JFE Steel Corporation (日本)、Esteel (韓国)、Hesteel Group Tangsteel Company (中国) China Steel (台湾)、ESL Steel Ltd. (インド)、Jiangsu Shagang Group Su ICP (中国)、United Electric Steel Corporation (米国)、Hebei Puyang Iron and Steel Group (中国)、Aperam (ルクセンブルグ)、Cleveland-Cliffs Inc. (米国)、Slovenian Steel Group (スロベニア)、Sko-Die Inc (米国)

この電気鋼市場レポートは、タイプ、アプリケーション、および地域に基づいた重要な市場セグメントをカバーしています。地域分析セクションには、ヨーロッパ、北米、中東、アフリカ、アジア太平洋などの主要地域が含まれます。人口密度、質、開発、全体的な市場シナリオなど、重要なビジネス指標を示しています。また、市場拡大や市場状況の進展など、主要な業界トピックをカバーする重要なデータについても説明します。この詳細な電気鋼市場レポートは、重要な技術にも光を当て、組織が顧客の購買習慣をよりよく理解するのに役立ちます. 予測期間中の世界市場のシナリオを示しています。

Covid-19が電磁鋼板市場に与える影響

COVID-19が必須ではないビジネスを閉鎖し、国境を閉鎖するため、封鎖制限は世界の電磁鋼板市場に 悪影響を及ぼしています. パンデミックの中で、出荷の制限と生産の遅延により問題が発生しています。製造部門とサプライ チェーンの両方が深刻な影響を受け、生産量が急激に減少しました。ただし、エネルギー、自動車、建設などの一部の最終用途産業は悪影響を受けました。エンドユーザー業界のニーズは劇的に変化しています。さらに、エネルギー需要の増大により、ヘルスケア施設での発電機、変圧器、および無停電電源装置の採用が増加しています。

最近の展開

2020 年 5 月、voestalpine AG は、自動車業界向けの 2 つの電気シート製品である backlack-v と sovac を発売しました。この拡大は、ビジネスが将来的に収益を伸ばすのに役立ちます。 世界の電磁鋼板市場の範囲

電磁鋼板市場は、種類、厚さ、鉄損、磁束密度、用途、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメントの成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

タイプ

方向性鋼 (CGRO)

無方向電磁鋼板 (CRNGO)

厚さ

0.23mm

0.27mm

0.30mm

0.35mm

0.5mm

0.65mm

他の

コアロス

0.9w/kg未満

0.90 w/kg ~ 0.99 w/kg

w/kg ~ 1.29 w/kg

1.30 w/kg ~ 1.39 w/kg

1.39w/kg以上

磁束密度

1.65テスラ未満

1.65テスラから1.69テスラ

1.69テスラから1.73テスラ

1.73テスラから1.76テスラ

1.76テスラ以上

応用

トランスフォーマー

インダクタ

バッテリー

分路リアクトル

コンバータ

モーター

電子バラスト

ダイナモ

巻芯

他の

エンドユーザー

エネルギーと電気

家庭用機器

車

建物の建設

他の

