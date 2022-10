非チョコレート キャンディー市場は、2029 年までに 5.50% の CAGR で 1,344.2 億米ドルの健全な成長を遂げる、サイズ、シェア、トレンド、および将来の需要の見通し

対象となる市場関係者

Ghirardelli Chocolate Company (米国)、Barry Callebaut (スイス)、The Kraft Heinz Company (米国)、Agostoni Chocolate (米国)、The Hershey Company (米国)、Blommer Chocolate Company (米国)、Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (スイス)、 Ferrero (イタリア)、Mondelez International (米国)、Nestle SA (スイス)、Cargill、Incorporated。(米国)、LOTTE SHOPPING Co., Ltd. (韓国)、Mars, Incorporated (米国)、Mondelez International Inc. (米国)、Strauss Group (イスラエル)、Favarger SA (スイス)、Unilever (英国)、Chocolat Bernrain AG (スイス)