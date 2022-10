非小細胞肺がん市場は、予測期間中にCAGR 10.91%で成長しています

がん症例の増加は、患者の健康に対する意識の高まりと相まって、非小細胞肺がん市場の成長に起因しています。Data Bridge Market Research は、 非小細胞肺がん市場 が 2021 年から 2028 年の予測期間中に約 10.91% の CAGR で成長すると分析しています。

肺がんの主なタイプの 1 つである非小細胞肺がんは、肺が血液中に酸素を運ぶ能力を低下させるがんです。世界中のすべての肺がん症例のうち、非小細胞肺がんは 80 ~ 85% を占めています。原因となる要因は、受動喫煙、能動喫煙、汚染された水を飲むこと、および大気汚染への曝露です。ただし、免疫療法、標的療法など、さまざまな治療法で治療できます。

世界の非小細胞肺がん市場の範囲と市場規模

非小細胞肺がん市場は、がんの種類、分子の種類、薬物クラス、治療の種類、治療の種類、エンド ユーザー、および流通チャネルに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

がんの種類に基づいて、非小細胞肺がん市場は、非小細胞肺がん、転移性肺がん、肺神経内分泌腫瘍、縦隔腫瘍、中皮腫、および胸壁腫瘍に分割されています。

分子タイプに基づいて、非小細胞肺がん市場は小分子と生物製剤に分割されています。

薬物クラスに基づいて、NSCLC 市場は、アルキル化剤、代謝拮抗剤、EGFR 阻害剤、有糸分裂阻害剤、マルチキナーゼ阻害剤などに分割されます。

治療の種類に基づいて、非小細胞肺がん市場は化学療法、放射線療法、標的療法、免疫療法などに分割されます。標的療法は、ベバシズマブ、ダブラベニブ、エルロチニブ塩酸塩、オシメルチニブなどに細分されます。免疫療法は、デュルバルマブ、ニボルマブ、アテゾリズマブ、ペムブロリズマブにもサブセグメント化されています。

治療の種類に基づいて、非小細胞肺がん市場は単剤療法と併用療法に分割されます。

エンドユーザーに基づいて、非小細胞肺がん市場は病院、在宅ケア、専門クリニックなどに分割されます。

流通チャネルに基づいて、非小細胞肺がん市場は、直接病院薬局、小売薬局、オンラインなどに分割されます。

非小細胞肺がん市場レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、GlaxoSmithKline plc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Novartis AG、Eli Lilly And Company.、Astrazeneca、Pfizer Inc.、武田薬品工業株式会社、小野薬品工業株式会社です。 ., Ltd., Boehringer Ingelheim International Gmbh, Merck & Co., Inc., Celgene Corporation, Amgen Inc., Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Allergan, Teva Pharmaceutical Industries Ltd.、Bristol-Myers Squibb Company、Astellas Pharma Inc. など、国内外のプレーヤーが参加しています。マーケット シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南米で個別に入手できます。

非小細胞肺がんコア市場の国レベル分析

上記のように、非小細胞肺がん市場が分析され、国、がんの種類、分子の種類、薬物クラス、治療の種類、治療の種類、エンドユーザー、および流通チャネルごとの市場規模と傾向に関する情報が提供されます。非小細胞肺がん市場レポートでカバーされている国は、米国、カナダ、北米のメキシコ、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、および南米の残りの南米、ドイツ、イタリア、英国、英国、フランス、スペイン。、オランダ、ベルギー、スイス、トルコ、ロシア、ハンガリー、リトアニア、オーストリア、アイルランド、ノルウェー、ポーランド、残りのヨーロッパからヨーロッパ、日本、中国、インド、韓国、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム、

北米は、洗練されたヘルスケア インフラストラクチャの普及、製薬会社の研究開発スキルの向上、新しく改善されたヘルスケア技術の急速な採用により、非小細胞肺がん市場を支配しています。一方、アジア太平洋地域は、医療インフラを整備するための支出の増加、非小細胞肺がんの有病率の上昇、およびがんにかかりやすい高齢者人口の増加により、予測期間で最高の成長率を記録すると予想されています。.

