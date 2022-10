魚醤市場動向評価、地理的セグメンテーション、2029年予測までのビジネス課題

対象となる市場関係者

TANG SANG HA CO. Ltd.(タイ)、Masan Group(ベトナム)、ThaiPreeda Group(タイ)、Shantou Haimao Foodstuff Factory Co., Ltd.(中国)、Teo Tak Seng Fish Sauce Factory Co., Ltd.(タイ)、 Thai Fish sauce Factory (Squid Brand) Company Limited (タイ)、Rayong Fish Sauce Industry Co. Ltd (タイ)、Pichai Fish Sauce Co. Ltd (タイ)、Halcyon Proteins (オーストラリア)、Hung Thanh Co. Ltd (ベトナム)