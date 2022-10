麻酔および呼吸器市場は、予測期間中に7.35％のCAGRで成長すると予想されています

慢性閉塞性肺疾患 (COPD) や閉塞性睡眠時無呼吸 (OSAS)などの呼吸器疾患の有病率の増加 により、麻酔や呼吸器の需要が高まるでしょう。データ ブリッジ市場調査は、 麻酔および呼吸器市場 が 2021 年から 2028 年の予測期間中に約 7.35% の CAGR で成長すると分析しています。

人工呼吸器は、呼吸器官が損傷した患者に必要なレベルの酸素を供給するために使用されます。麻酔器は、痛みの治療、呼吸と血圧の制御、血流と心拍数の監視に使用されます。麻酔器は、一時的な感覚の喪失を助長します。これにより、より正確な手術を行うことができます。麻酔と呼吸器は、病院、外来センター、在宅医療、診療所で使用されています。

麻酔および呼吸器市場レポートで取り上げられている主要企業は、マシモ、福田電子、INFINIUMMEDICAL、Medtronic、GENERAL ELECTRIC COMPANY、NIHON KOHDEN CORPORATION.、Koninklijke Philips NV、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.、Drägerwerk AG & Co です。 KGaA, Schiller, Datenschutz, ACUTRONIC Medical Systems AG, Air Liquide Medical Systems India, Ambu A/S., B. Braun Melsungen AG, Baxter., BD, Claris Lifesciences Ltd., Fisher & Paykel Healthcare Limited., Halocarbon Products Corporation 、Pfizer Inc.、Intersurgical Inc.、Pall Corporation、Getinge AB。およびOSI Systems、Inc.は、他の国内およびグローバルプレーヤーの中でも特に重要です。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、

世界の麻酔および呼吸装置市場の範囲と市場規模

麻酔および呼吸器市場は、製品とエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援するのに役立ちます。

製品に基づいて、麻酔および呼吸装置市場は、麻酔監視装置市場、麻酔送達システム市場、および呼吸装置に分割されています。麻酔監視装置市場は、基本的な麻酔モニター、高度な麻酔モニター、および統合された麻酔ワークステーションにサブセグメント化されています。呼吸装置セグメントは、治療装置、監視装置、診断装置、消耗品と付属品、麻酔付属品と使い捨て品にサブセグメント化されています。

エンドユーザーに基づいて、麻酔および呼吸器市場は、病院、外来サービス センター、在宅医療、診療所に分割されています。

麻酔および呼吸器市場の国レベルの分析

上記のように、麻酔および呼吸器市場が分析され、国、製品、およびエンドユーザーごとの市場規模に関する情報と傾向が提供されます。麻酔および呼吸器市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの部分、中国、日本です。、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC) in Asia-Pacific (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の地域中東およびアフリカ (MEA) の一部としての中東およびアフリカ (MEA)。

北米は、高度なヘルスケア インフラストラクチャの普及、製薬会社の研究開発スキルの向上、新しい改良されたヘルスケア技術の急速な採用により、麻酔および呼吸器市場を支配しています。一方、アジア太平洋地域は、医療インフラを拡大するための支出の増加、呼吸器疾患の有病率の上昇、および高齢者人口における呼吸器疾患の有病率の上昇により、予測期間で最高の成長率を記録すると予想されます。

