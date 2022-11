+11.1％のCAGRで急成長している美容機器市場、その規模、シェア、新たなトレンド、歴史的分析、2029年までの業界の成長要因

レポートで分析された成長分析、地域マーケティング、課題、機会、ドライバーを含む、データブリッジ市場調査によって公開された「美容機器市場」に関する包括的な業界調査 最高レベルの市場知識と特定の市場における最高の市場機会の理解を得るために、美容機器市場調査レポートは理想的な鍵です。この美容機器市場レポートに含まれる市場データは、美容機器業界の詳細な分析と、アプリケーションとさまざまな地域に基づくその影響を提供します。

世界の化粧品市場は、個人の美的外観に関連する劣化の治療をサポートし、その治療を目指しています。Data Bridge Market Research の分析によると、世界の美容機器市場は、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 11.1% の CAGR で成長します。

美容機器市場の概要:

美容処置は、にきび、にきび跡、しわ、黒ずみ、ほくろ、その他多くの問題など、さまざまな状態に使用されます。これらの製品は、顔の日焼け、変色、にきびなどを減らし、顔の美しさを高めます。さまざまなフェイシャル コスメティック製品には、ダーマ フィラー、ボトックス、マイクロダーマブレーション、ケミカル ピーリングなどがあります。また、これらのインプラントは、体のさまざまな部分を強化するために使用されます。インプラントには、乳房インプラントや顔面インプラントなどが含まれます。それらは通常、皮膚、骨、布、金属、プラスチック、セラミック、その他の素材でできています。

世界の美容機器市場の原動力には、高齢者人口の増加、低侵襲手術の人気の高まり、美容機器の技術的進歩による需要の増加、市場の成長につながる研究開発への投資の増加が含まれます。これは、新しく革新的な美容機器を開発するメーカーにとって競争上の優位性を生み出すことが期待されています。

市場参加者は以下を対象としました:

Allergan (AbbVie Inc. の子会社)、Mentor Worldwide LLC (JOHNSON & JOHNSON SERVICES, INC. の子会社)、Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.、Bausch Health Companies Inc、Candela Medical、Cutera、Cynosure (子会社) ) Hologic Inc.)、LUTRONIC INC、BTL、Medytox、SharpLight Technologies Inc、Aerolase Corp、Suneva Medical、AirXpanders, Inc.、Lumenis Be Ltd.、Venus Concept、Sientra, Inc、Merz North America, Inc.、Quanta System、とGC美学など。

最近の展開

2021 年 1 月、世界をリードする美容医療機器会社である Candela は、Frax 1550 および Frax 1940 アプリケーターを使用した皮膚の若返りのための FDA 承認の部分的非切除デバイスである Frax Pro システムを発表しました。市場で美容製品のポートフォリオを拡大します。

研究方法

基準年のデータ収集と分析は、大きなサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して実行されます。一貫した統計市場モデルを使用して、市場データを分析および推定します。さらに、市場シェア分析と主要な傾向分析は、市場レポートの主な成功要因です。DBMR 研究チームが使用する重要な研究方法は、データの三角測量です。これには、データ マイニング、データ変数の市場への影響分析、およびジュニア (業界専門家) の検証が含まれます。これに加えて、データ モデルには、サプライヤー ポジショニング グリッド、市場タイムライン分析、市場概要と市場ガイド、企業ポジショニング グリッド、企業市場シェア分析、メトリック、グローバルおよび地域分析、サプライヤー シェア分析が含まれます。詳細については、アナリストにお問い合わせください。

目次: 世界の美容機器市場

パート 1: エグゼクティブ サマリー

パート 02: 報告範囲

パート 3: 世界の美容機器市場の展望

Part 04: 世界の美容機器市場規模

パート05:製品別の世界の美容機器市場セグメンテーション

パート 06: 5 つの力の分析

パート 7: お客様の環境

パート 08: 地理的景観

パート 09: 決定フレームワーク

パート 10: 原動力と課題

パート 11: 市場動向

パート 12: サプライヤーの状況

パート 13: サプライヤー分析

レポートの目標

美容機器の市場規模は、価値と量によって慎重に分析および予測されています。

美容機器の主要セグメントの市場シェアの推定

世界のさまざまな地域における美容機器市場の発展を紹介します。

美容機器市場に対するマイクロ市場の貢献、見通し、および個々の成長傾向を分析および研究する。

美容機器の成長に影響を与える要因に関する正確かつ有用な詳細を提供します

研究開発、コラボレーション、契約、パートナーシップ、買収、合併、新規開発、製品の発売など、美容機器市場で事業を展開する大手企業が採用する主要なビジネス戦略の詳細な評価。

