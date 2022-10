2022年から2029年のヨーロッパの履物ソール素材市場の動向、戦略、機会

ヨーロッパのフットウェアソール素材 市場は、2022年から2029年の予測期間に市場の成長を遂げると予想されています.Data Bridge Market Researchは、市場が2022年から2029年の予測期間に5.5%のCAGRで成長しており、米ドルに達すると予想されていると分析しています. 2029 年までに 6,949,606.20 千人。

靴底には、天然ゴム、皮革、ポリウレタン、PVC コンパウンドなど、さまざまな素材が使われています。素材は、皮革やポリマーなどの天然素材と合成素材で構成されており、靴底の製造に使用されています。靴底の製造には、靴の種類、用途、使用環境に応じてさまざまな素材が使用されます。主な素材には、ゴム、デリケート、熱可塑性ポリウレタンなどがあります。これらの素材は柔軟で強く、着用者の足に究極の快適さを提供します。

地域市場の成長は、現在多くの人々がフットウェアをファッションアイテムと見なしているという事実と、創造的で独創的なフットウェアに対する強い需要によって後押しされてきました. すべての年齢層で快適でスタイリッシュな フットウェアが消費者に受け入れられるようになったことも、これらの地域での需要を押し上げています。多くのスポーツへの関心と関与の高まり、およびライフスタイルの変化により、非アスリートの間でも運動靴の採用が促進されています. しかし、低品質の原材料を利用するという生産者の不注意も市場を制限しています。

市場調査は、SWOT分析の助けを借りて、ヨーロッパのフットウェアソール素材市場の市場ドライバーと制約の詳細、およびそれらが予測期間中の需要に与える影響を提供します。ライバルのマーケティング戦略から動機付けを達成することで、企業は独創的なアイデアを設定し、販売目標を達成することができ、それによって競合他社よりも競争上の優位性を達成することができます. この市場分析レポートは、市場の現状に関する専門的な詳細な調査です。詳細な情報は、クライアントが効率的なビジネス上の意思決定を行うのに役立つと考えられており、Europe Footwear Sole Materialレポートも同じことを提供しています.

競争力のある風景とフットウェアのソール素材の市場シェア分析

ヨーロッパの履物ソール素材市場の競合状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、生成された収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場イニシアチブ、ヨーロッパでのプレゼンス、生産拠点と施設、会社の強みと 弱み、製品の発売、臨床試験のパイプライン、ブランド分析、製品の承認が含まれます。 、特許、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性、テクノロジーのライフライン曲線。提供される上記のデータポイントは、ヨーロッパの靴底材料市場に関連する会社の焦点にのみ関連しています。

ヨーロッパの靴底材料市場に従事している主要な市場プレーヤーは、Huntsman International LLC、INOAC CORPORATION、Allbirds、Inc.、Soles by MICHELIN、Vibram Commerce LLC、Unisol India、The Goodyear Tire & Rubber Company、Pirelli & CSpA、Hankook Tire & Technology Co.,Ltd., Aloft – Soles for Technical Footwear, Asahi Kasei Corporation, Solvay, Dow, Aybroad Sports Company LTD, Xiamen KON Technology Co.,Ltd, Kingseason, Resimol Shoe Soles, Joaquín Gallardo e Hijos SL, JH SHOE SOLE株式会社、FOUNDATION WELLNESS、QUANZHOU MOR RUBBER&PLASTIC CO.,LIMITED などがあります。

このフットウェアソール素材市場レポートは、市場シェア、新しい開発、製品パイプライン分析、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響、新たな収益ポケットに関する機会の分析、市場規制の変更、製品承認、戦略的決定、製品発売の詳細を提供します。 、地理的拡大、および市場における技術革新。分析と市場シナリオを理解するには、アナリストの概要についてお問い合わせください。当社のチームは、収益に影響を与えるソリューションを作成して、目的の目標を達成するのに役立ちます。

ヨーロッパの靴底材料市場の範囲と市場規模

ヨーロッパのフットウェア ソール素材市場は、製品、ソール素材、ソール コンポーネント、ソール タイプ、流通チャネル、およびエンド ユーザーの 6 つの注目すべきセグメントに分類されます。セグメント間の成長は、成長のニッチ ポケットと戦略を分析して市場にアプローチし、コア アプリケーション分野とターゲット市場の違いを判断するのに役立ちます。

製品に基づいて、ヨーロッパのフットウェアソール 素材 市場は運動用と非運動用に分割されます.2021年には、ヨーロッパでは、非運動用シューズのメーカーが多数存在するため、非運動用セグメントが支配すると予想されます地域の。

ソール素材に基づいて、ヨーロッパの靴底素材市場は、ポリウレタン、ゴム、EVA、PVC、バイオ素材などに分割されます。2021 年には、ヨーロッパではゴムの製造コストが安価であるため、ゴムが市場を支配すると予想されます。

ソールコンポーネントに基づいて、ヨーロッパの靴底材料市場はアウトソールとインナーソールに分割されます。2021年のヨーロッパでは、パリなどの地方で製造された様々なファッショナブルなアウトソールとの親和性から、アウトソールが市場を席巻しています。

ソールの種類に基づいて、ヨーロッパの靴底材料市場は、新しい靴底と修理靴底に分割されます。2021年、ヨーロッパでは、地域の大部分の文化と生活水準により、新しい靴底セグメントが市場を支配すると予想されます

流通チャネルに基づいて、ヨーロッパの靴底素材市場は、直接販売/B2B、電子商取引、専門店などに分割されます。2021 年には、ヨーロッパでは、市場に多数の直営店が存在するため、小売/B2B セグメントが市場を支配すると予想されます。

エンドユーザーに基づいて、市場は男性、女性、子供に分割されます。3 つのセグメントはすべて、製品に基づいて非運動競技と運動競技にサブセグメント化されています。2021年、ヨーロッパでは、この地域でさまざまな女性用フットウェアが発売されるため、女性セグメントが支配的になると予想されます ヨーロッパのフットウェアソール素材市場の国レベル分析

ヨーロッパのフットウェア ソール素材市場は、製品、ソール素材、ソール コンポーネント、ソール タイプ、流通チャネル、およびエンド ユーザーの 6 つの注目すべきセグメントに分類されます。

ヨーロッパのフットウェアソール素材市場レポートでカバーされている国は、ドイツ、フランス、イギリス、トルコ、ロシア、スイス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ベルギー、オランダ、およびその他のヨーロッパです。ドイツは、国内で日常的に着用する靴底の需要が高まっているため、ヨーロッパの靴底材料市場を支配しています。

レポートの国のセクションでは、 個々の 市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。新規販売、交換販売、国の人口統計、規制法、輸出入関税などのデータポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指針の一部です。また、ヨーロッパのブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内のブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、販売チャネルの影響が考慮され、国データの予測分析が提供されます。



