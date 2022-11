2022年から2029年までの世界の電気生理学市場の産業規模、成長、需要、収益、トップリーダー、および8.30％の成長率

電気生理学市場ビジネス レポート は、読者が業界の将来の機会と高成長分野を理解できるように、世界市場の各セグメントを非常に詳細なモードで評価します。このレポートを使用すると、市場の最新動向など、市場の最も重要な側面に焦点を当てることができます。さらに、成長ドライバー、抑制、課題、トレンド、機会など、主要な市場ダイナミクスの包括的な研究を提供します。読者には、市場に関する正確な事実と数字、および消費、生産、収益の伸び、複合年間成長率などの重要な要因が提示されます。

広範な電気生理学レポートは、プレーヤーが世界の電気生理学市場で過半数のシェアを獲得する準備をするために使用できる影響力のあるツールと見なされています。市場関係者は、この市場レポートを使用して、グローバル市場における競争状況と競争レベルを理解できます。この市場レポートには、市場の成長見通しと抑制要因の包括的な評価が含まれています。この情報はすべて、企業がさまざまな事実や数字を適切に解釈できるように提示されています。市場分析と競合分析は、企業が自社製品が消費者に提供するサイズ、色、デザイン、および価格の範囲を決定するのに役立ちます。

電気生理学は、人体の電気的機能を研究する生物医学の分野です。これには、人体に対する電気エネルギーの影響の研究が含まれます。 これにより、単一のイオンチャネルタンパク質から全身の臓器まで、さまざまなスケールで電流を測定できます。

Data Bridge Market Research によると、電気生理学市場は 2021 年に 68 億ドルの価値があり、2029 年までに 128.7 億ドルに達し、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 8.30% の CAGR で成長すると予想されています。Data Bridge 市場調査チームからの市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、品目分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれます。

市場参加者は以下を対象としました:

Johnson & Johnson Private Limited (米国)、BIOTRONIK SE & Co KG (ドイツ)、Abbott (米国)、Medtronic (アイルランド)、Boston Scientific Corporation (米国)、B. Braun Melsungen AG (ドイツ)、BD (米国)、Baxter (米国)、Koninklijke Philips NV (オランダ)、General Electric (米国)、Medline Industries, Inc. (米国)、Danaher (米国)、Siemens Healthcare GmbH (ドイツ)、MicroPort Scientific Corporation (中国)、LivaNova PLC (英国) 、Cardiofocus (マサチューセッツ州)、Mogul Enterprises, Inc. (US)、AtriCure, Inc. (US.US)、日本ライフライン株式会社 (日本)、ARGON MEDICAL (US)

電気生理学市場のダイナミクス

運転者

心房細動の有病率の増加は、市場の成長率を牽引します

心房細動の有病率の増加は、電気生理学市場の成長率を抑制します。心房細動を治療するためのアブレーション療法の使用は、ますます一般的になっています。

標的疾患と処置の発生率の増加は、予測期間中の市場成長率を牽引します

世界の電気生理学市場は、世界中で標的疾患と処置の発生率が増加していることに牽引されています。世界保健機関によると、 心血管 疾患は世界中の主な死因です。家族歴、民族性、および年齢は、心血管疾患および脳卒中の有病率を高める主な要因です。喫煙、高血圧(高血圧)、高コレステロール、肥満、運動不足、糖尿病、偏った食生活、飲酒は危険因子です。

さらに、電気生理学的カテーテルアブレーションに対する嗜好の高まりは、電気生理学市場の成長に影響を与える主要な要因になります。同時に、電気生理学研究所における超音波ガイダンスのレベルの増加と高齢者人口の増加が、電気生理学市場の成長を加速させる原動力となっています。さらに、ライフスタイルの変化の増加と医療インフラへの支出の増加は、電気生理学市場の成長をさらに後押しする主要な市場ドライバーです。電気生理学市場の成長を妨げているもう 1 つの重要な要因は、高度な技術の採用に対するメーカーの関心の高まりです。

機会

成長する研究開発活動は、予測期間中に多くの市場機会をもたらします

さらに、研究開発活動の増加は、電気生理学市場の成長に有益な機会を提供します。

さらに、新製品の発売の増加と新興市場の増加は、予測期間中の電気生理学市場の成長に有利な機会を提供します。

制約/課題

電気生理学的製品の高コストは 、市場の成長率を妨げます

ただし、電気生理学製品に関連する高コストは、電気生理学市場の成長率を妨げます。同時に、不適切な返済手続きは、市場の主要な抑制要因として機能し、市場の成長率を妨げます。

一方、発展途上国では訓練を受けた専門家が不足しているため、電気生理学市場が試されます。さらに、代替技術の利用可能性は抑制要因として機能し、市場の成長率をさらに妨げます。さらに、COVID-19 の発生による不利な状況の発生と、機器の再利用と再処理はブレーキとして機能し、2022 年から 2029 年の予測期間中の市場の成長率をさらに妨げます。

世界の電気生理学市場の範囲

電気生理学市場は、製品、適応症、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品

電気生理学的アブレーションカテーテル

電気生理学的診断用カテーテル

電気生理学実験装置

アクセスデバイス

製品に基づいて、電気生理学市場は、電気生理学的アブレーション カテーテル、電気生理学的診断カテーテル、電気生理学的実験装置、およびアクセス デバイスに分割されます。

適応症

心房細動

心室頻拍

心房性頻脈

心房細動

ウルフ・パーキンソン・ホワイト(WPW)症候群

房室結節リエントリー性頻拍 (AVNRT)

他の

徴候に基づいて、電気生理学市場は、心房細動、心室頻拍、心房頻拍、心房粗動、WOLFF-パーキンソン-ホワイト (WPW) 症候群、AVNRT などに分割されます。

エンドユーザー

病院および心臓センター

外来手術センター

世界の電気生理学市場ディレクトリでカバーされている戦略的ポイント:

第1章: 世界の電気生理学市場の紹介、基本情報、および製品概要

第2章:電気生理学市場の 研究目的と 研究範囲

第3章: 電気生理学市場のダイナミクス – 成長要因、破壊力、トレンド、課題と機会の推進

第 4 章: 市場要因分析、電気生理学市場バリュー チェーン、PESTEL & PORTER モデル、市場エントロピー、特許/商標分析

第5章: プレーヤー分析;競合状況、電気生理学市場ピアグループ分析、戦略的グループ分析、永久マッピング、BCGマトリックスおよび企業プロファイル

第6章: タイプ、アプリケーション/垂直またはエンドユーザー、その他のセグメント別の視覚化市場の収益規模

第 7 章:国ごとの市場の評価 国ごとのさらなるセグメンテーション

第8章: 研究方法論

第 9 章: データ ソース

COVID-19 パンデミックとそれに伴うロックダウンの影響は、電気生理学業界を含むさまざまな業界で見られます。発生はまた、病院、特に小規模な施設の購買力を損ない、供給取引がキャンセルまたは遅延され、電気生理学分野のすべての主要プレーヤーの全体的な収益が減少しました。さらに、閉鎖の結果、多くの人々が仕事や生計手段を失い、患者の購入パターンに大きな影響を与えました。ほとんどの政府が厳格なロックダウン措置を課しているため、COVID-19 はバリュー チェーンの複数のレベルにも影響を与えています。

この電気生理学市場レポートは、最近の新しい開発、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内および地元の市場プレーヤーの影響、新興収益セグメントの機会の分析、市場規制の変化、戦略的市場成長分析について詳しく説明しています、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションと分野のニッチ、製品の承認、製品の発売、地理的拡大、市場の技術革新。電気生理学市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡してアナリストの概要を確認してください。

