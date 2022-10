2022年から2029年までの予測期間中にCAGRが13.33％成長するフットウェア市場

対象となる市場関係者

Bata Brand (インド)、Honeywell International Inc. (米国)、Wolverine World Wide Inc. (米国)、Rahman Group (インド)、Dunlop 保護靴 (ポルトガル)、VF Corporation (米国)、Uvex グループ (ドイツ)、Hewat’s Edinburgh (イギリス)、ELTEN GmbH (ドイツ)、COFRA Holding (スイス)、Rock Fall Ltd. (イギリス)、Fentryrich Holdings Co. Ltd. (アメリカ)