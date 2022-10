2022年のプレーヤー、地域、タイプ、アプリケーション、および販売チャネル別のプロバイオティクス市場

グローバルプロバイオティクス市場調査レポートには、ターゲット市場または顧客に関する徹底的な情報が含まれています。このレポートは、市場と競争環境の包括的な理解を提供し、意思決定の強化、商品マーケティングのより良い管理、および収益性を高めるための市場ターゲットの特定に役立ちます。レポート作成に適切なツールとテクニックがあれば、ビジネスが直面している多くの不確実な課題に対処するのに役立ちます。レポートは、クライアントの要求に応じて、PDF およびスプレッドシート形式で利用できるほか、PPT も利用できます。グローバル プロバイオティクス レポートのフレームワークは、SWOT 分析やポーターの 5 つの力の分析方法論などのツールを適切に使用することです。

プロバイオティクス市場の概要:

Data Bridge Market Research によると、プロバイオティクス市場は 2021 年に 611 億ドルの価値があり、2029 年までに 1,141 億ドルに達し、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 8.12% の CAGR で成長すると予想されています。

プロバイオティクスは、人間や動物が腸内の微生物バランスを健康に保つのを助けるバクテリアと酵母です。プロバイオティクスは、適切な消化を確保するために体の消化液と酵素を増強するバクテリアです. 経口またはサプリメントとして摂取できます。プロバイオティクスはまた、潜在的に危険な細菌から善玉菌を保護します。プロバイオティクスは現在、消化器疾患や神経疾患だけでなく、精神医学的問題を特定して治療するために使用されています. また、免疫システムを強化し、タンパク質や脂質を酸化的損傷から保護し、体内の感染を排除します.

業界をリードする市場プレーヤー – プロバイオティクス市場

プロバイオティクス市場の競争状況は、競合他社の詳細な情報を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、R&D 投資、新しい市場の計画、グローバル プレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリの優位性が含まれます。上記のデータポイントは、プロバイオティクス市場に対する同社の焦点にのみ関連しています.

プロバイオティクス市場の主なプレーヤーは次のとおりです。

クロム。Hansen Holding A/S (デンマーク)

ヤクルト本社 (日本)

Nestlé (スイス)

DuPont (米国)

MORINAGA & CO., LTD (日本)

BioGaia AB (スウェーデン)

Protexin (英国)

Daflorn Probiotics UK (英国)

DANONE (フランス)

Yakult USA Inc. (CA)

Deerland Enzymes, Inc. (アメリカ)

UAS Laboratories (アメリカ)

Goerlich Pharma GmbH (ドイツ)

SANZYME BIOLOGICS PVT. Ltd (ハイデラバード)

DSM (オランダ)

NutraScience Labs (米国)

Kerry Group plc (アイルランド)

Lallemand Inc. (カナダ)

Lonza (スイス)

Winclove Probiotics (オランダ)

Probi (スウェーデン)

市場分析でカバーされるセグメント–プロバイオティクス市場

プロバイオティクス市場は、フォーム、成分、アプリケーション、流通チャネル、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメントの成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

形

液体

乾燥

形態に基づいて、プロバイオティクス市場は液体と乾燥に分割されます。

エレメント

細菌性

酵母

成分に基づいて、プロバイオティクス市場は細菌と酵母に分割されます。細菌はさらに乳酸桿菌、ビフィズス菌、ストレプトコッカス・サーモフィルスに分類されます。酵母は、さらにサッカロミセス・セレビシエ、サッカロミセス・ブラウディなどに分類される。

応用

機能性食品および飲料

栄養補助食品

動物飼料

アプリケーションに基づいて、プロバイオティクス市場は機能性食品および飲料、栄養補助食品、および飼料に分割されます。機能性食品および飲料は、乳製品、非乳飲料、乳児用調製粉乳、シリアルなどにさらに細分されます。

流通経路

ハイパーマーケット/スーパーマーケット

薬局/薬局 オンライン

ストア 流通チャネルに基づいて、プロバイオティクス市場は、ハイパーマーケット/スーパーマーケット、薬局/薬局、専門店、およびオンラインに分割されます。

エンドユーザー

エンドユーザーに基づいて、プロバイオティクス市場は人間と

動物

に分割されます。

プロバイオティクスは、予測可能な方法で構成されている最も有望な市場調査レポートです。今日の企業は、製品について判断を下す前に市場調査分析を実施することを主張しているため、そのような市場調査レポートを選択することは企業にとって重要です。この市場調査レポートは、市場規模の見積もり、企業と市場のベスト プラクティス、エントリー レベルの戦略、市場力学、ポジショニング、セグメンテーション、競争状況とベンチマーキング、機会分析など、市場に関連する一連の重要な側面をカバーしています。 、経済予測、業界固有の技術ソリューション、ロードマップ分析、およびベンダー提供の詳細なベンチマーク.ヘルスケア業界市場に関する信頼できるグローバルプロバイオティクス市場レポート継続的な肯定的な開発、容量、生産、価値、コスト/利益、供給と需要広範な統計輸入と輸出について分析を行った。

プロバイオティクス市場に対するCOVID-19の影響

COVID-19 のパンデミックは、消費者の購買行動と購買パターンを変化させ、世界のプロバイオティクス分野に根本的な激変をもたらしました。近年、何人かの人々が自分の食べるものにますます注意を払うようになっています. 栄養豊富で健康的な食品が好まれることが示され、プロバイオティクス市場に好影響を与えています。予期せぬ COVID-19 のパンデミックにより、多くの人々がパニックに陥り、ビタミン ブースターを買いだめし始めました。この行動は重要であり、市場のパフォーマンスに有益な効果をもたらします。市場は、顧客の健康志向の特性により、予測期間にわたって引き続きアウトパフォームする可能性があります。

最近の展開

2021 年 5 月、Probi AB と Health Technology Competence Center は、長期の研究開発協力協定 (CCHT) に署名しました。その目標は、プロバイオティクス乳酸菌株に基づいて女性の健康のための新製品を開発することです.

市場レポートの対象地域

上記のように、プロバイオティクス市場を分析し、国、形態、成分、アプリケーション、流通チャネル、およびエンドユーザーごとに市場規模の洞察と傾向を提供する。

プロバイオティクス市場レポートの対象国は、北米、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ、中国、日本、インドです。韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA)アフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としての残りの南アメリカ。

アジア太平洋地域は、この地域での競争戦略により消費者の意識が高まっているため、プロバイオティクス市場を支配しています。

北米は、この地域の食品、飲料、製薬業界への製造業者による投資の増加により、2022 年から 2029 年までの予測期間にわたって成長すると予想されます。

プロバイオティクス市場レポートは、次の質問に答えます。

プロバイオティクス市場レポートでカバーされている市場セグメントは?

プロバイオティクス市場のキープレーヤーは誰ですか?

プロバイオティクス市場の将来の市場価値は?

プロバイオティクス市場の成長率は?

市場がカバーする主要国は?

プロバイオティクス市場の主要な市場ドライバーは何ですか?

プロバイオティクスの上流の原料と生産設備、プロバイオティクスの生産工程とは?

プロバイオティクス産業への経済的影響とプロバイオティクス産業の発展傾向。

プロバイオティクス市場の市場機会、リスク、プロファイルは何ですか?

目次

世界のプロバイオティクス市場の概要

産業への経済的影響プロバイオティクス市場競争メーカーの生産、収益(値)地域別の供給(生産)、消費、輸出、地域別の輸入生産、収益(値)、アプリケーション別の価格動向製造コスト市場分析分析産業チェーン、購入戦略および下流のバイヤーマーケティング戦略分析、ディストリビューター/トレーダー市場に影響を与える要因分析、世界のプロバイオティクス市場予測

カスタマイズ可能: 世界のプロバイオティクス市場

Data Bridge Market Research は、高度な形成的研究のリーダーです。私たちは、既存および新規のクライアントに、その目標に合ったデータおよび分析サービスを提供できることを誇りに思っています。レポートをカスタマイズして、対象ブランドの価格動向分析、他国の市場の理解 (要求国リスト)、臨床試験結果データ、文献レビュー、再生市場、および製品ファンダメンタルズ分析を含めることができます。ターゲットとする競合他社の市場分析は、技術ベースの分析から市場ポートフォリオ戦略まで分析できます。

必要な形式とデータ スタイルに基づいて、必要な数の競合他社を追加できます。当社のアナリスト チームは、元の未加工の Excel ファイル ピボット テーブル (ファクト シート) のデータを提供したり、レポートで利用可能なデータセットに基づいてプレゼンテーションを作成したりすることもできます。

